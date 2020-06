Le pagelle di Cagliari-Torino 4-2: Nainggolan ovunque, Simeone spietato. Ingenuo Nkoulou

Il centrocampista belga gioca una partita sontuosa e segna il suo 6° gol in campionato con una rasoiata da fuori. Brillano anche Walukiewicz, Mattiello e Carboni, quest'ultimo all'esordio da titolare. Tra i granata si salvano in pochi: sonore bocciature per Aina, Izzo ed Edera. Incoraggiante per Longo il rientro di Ansaldi che ha un ottimo impatto sulla partita.

CAGLIARI

Alessio CRAGNO 6 - Un po' sorpreso sul gol di Belotti. Molto bravo nel primo tempo a chiudere lo specchio a Belotti che gli si era presentato a tu per tu.

Sebastian WALUKIEWICZ 7 - Il primo dei suoi a entrare in partita. Corsa, personalità e piedi buoni: sulla destra crea spesso la superiorità numerica e dietro è attento.

Luca CEPPITELLI 6 - Gli attaccanti del Torino non lo impegnano più di tanto, ma tra tutti i componenti della linea difensiva forse è il meno brillante.

Andrea CARBONI 6,5 - All'esordio da titolare se la cava egregiamente non andando mai in difficoltà. Inspiegabile il giallo che Mariani gli sventola sotto il naso nel finale.

dall'86' Fabrizio CACCIATORE s.v. - In campo pochi minuti, non giudicabile.

Federico MATTIELLO 6,5 - Prestazione molto positiva. Si fa valere sia in fase di interdizione che di spinta. Zenga lo toglie dopo un'ora di gioco perché ammonito, non certo per demeriti.

dal 59' Artur IONITA 5 - Non riesce a dare un contributo e Ansaldi lo fa soffrire non poco. Entra lui e il Torino prende campo.

Nahitan NANDEZ 7,5 - Sblocca il risultato con un siluro da fuori e a centrocampo la fa da padrone. Ottime entrambe le fasi, dà spesso una mano anche in copertura.

Radja NAINGGOLAN 8 - Di gran lunga il migliore in campo. Quando ha il pallone lo gioca spesso di prima e sempre in maniera intelligente. Segna il gol del 3-0 con una rasoiata da fuori. Una furia. E pensare che alla vigilia veniva dato in dubbio.

dal 59' Luca CIGARINI 6 - Prova a dare ordine in mezzo al campo. Mezz'ora non trascendentale, ma se la cava con l'esperienza.

Marko ROG 6,5 - Tra i centrocampisti è il meno appariscente, ma il suo lavoro è molto utile. Corre fino alla fine senza risparmiarsi.

Charalampos LYKOGIANNIS 6,5 - Buona presenza come quinto sulla corsia di sinistra. Confeziona l'assist per l'1-'0 di Simeone con una bella discesa.

dal 66' Luca PELLEGRINI 6.5 - Ottimo impatto sulla partita: entra e si procura un rigore. Bellissima anche una sua diagonale difensiva nel finale.

Joao PEDRO 6,5 - Trasforma il rigore del definitivo 4-2 e porta a 17 il totale dei suoi gol messi a segno in campionato. Annata d'oro per un giocatore forse sottovalutato.

dall'87' Daniele RAGATZU s.v. - In campo solo pochi minuti, ingiudicabile.

Giovanni SIMEONE 6,5 - Altro giro, altro gol. Un tocco comodo da due passi su assist di Lykogiannis. Per il resto ottimi movimenti e anche qualche corsa all'indietro ad accorciare nel finale.

All.: Walter ZENGA 7 - Seconda vittoria in tre partite, la seconda consecutiva, e un bel passo avanti in classifica. E un dato di fatto: era da tempo che non si vedeva il Cagliari giocare così bene. È presto per fare bilanci, ma l'avvio è incoraggiante.

Simeone - Cagliari-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

TORINO

Salvatore SIRIGU 5,5 - Prende 4 gol, è vero, ma a conti fatti gli si può imputare qualche responsabilità solo sul 3-0 di Nainggolan sul quale parte un po' in ritardo complice anche una deviazione.

Armando IZZO 5 - Serata storta per lui. Viene spesso saltato in dribbling e in velocità. Nel finale meriterebbe anche un cartellino giallo, ma Mariani inverte la decisione e ammonisce Carboni che invece lo aveva subito.

Nicolas NKOULOU 5 - Reduce da ottime prove dopo la fine del lockdown, stavolta il difensore centrale granata incappa in una giornata da dimenticare. Nel primo tempo rischia il rigore con un intervento scomposto, nella ripresa lo causa con un fallo ingenuo su Pellegrini.

BREMER 6 - Dietro non si può certo definire insuperabile, ma si guadagna la sufficienza per la rete in girata che riapre la partita.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 - In difficoltà nel primo tempo di fronte alle avanzae di Lykogiannis. Meglio nella ripresa. Non è al top della condizione.

dal 59' Cristian ANSALDI 6,5 - Recupero fondamentale per il Torino. Entra e semina il panico sulla sinistra propiziando il gol di Bremer che riapre la partita.

Soualiho MEITÉ - Fino al 60' ci capisce davvero poco ed è in balia dei centrocampisti del Cagliari. Prova a riemergere nel finale ma la sua non può essere considerata una prova sufficiente.

Alejandro BERENGUER 5,5 - Si muove molto, prova a dare una scossa all'attacco del Torino. Spesso, però, è fumoso e inconcludente. Da lui ci si aspetta di più.

dall'80' Vincenzo MILLICO s.v. - Entra nel finale, spara un destro poco convinto e stop.

Ola AINA 5 - Sarebbe da 4 se non fosse per l'assist per il gol di Bremer che cambia (parzialmente) il giudizio sulla sua prova. Sulla sinistra è un pesce fuor d'acqua.

dal 74' Wilfried Stephane SINGO s.v. - Si piazza sulla corsia di destra senza praticamente lasciare tracce sul match.

Tomas RINCON 5,5 - La solita grinta, ma di fronte a Nandez e Nainggolan non può fare altro che inchinarsi. E rincorrere.

dal 74' Sasa Lukic s.v. - Poco più di un quarto d'ora senza incidere.

Simone EDERA 5 - Troppo leggerino là davanti. Avrebbe anche qualche buona idea, ma non riesce a metterla in pratica. Velleitarie alcune sue conclusioni.

dal 59' Simone VERDI 6 - Ha il merito di firmare l'assist direttamente da corner per il gol di Belotti. Per il resto si vede poco e fa tanta confusione.

Andrea BELOTTI 6 - Ha due palloni giocabili. Il primo lo spara addosso a Cragno, il secondo lo deposita in rete con un bel destro al volo sugli sviluppi di un corner.

All.: Moreno LONGO 5 - Il suo Toro subisce per larghi tratti la migliore organizzazione e il tasso tecnico più elevato del Cagliari. Deve ripartire dalla bella reazione sullo 0-3. Discutibili alcune scelte, Aina sulla sinistra in primis.

