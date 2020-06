Ribéry vs Tonali - Fiorentina-Brescia - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Il migliore in campo è Castrovilli, che assieme al francese, a Chiesa e a Vlahovic crea scompiglio per un tempo intero. Malissimo l'uruguaiano e Dalbert. Donnarumma trascina le Rondinelle, dove si mette in mostra il giovanissimo centrale.

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 - Spiazzato dal dischetto da Donnarumma, poi è praticamente inoperoso. Fino al 95', quando evita il ko su un colpo di testa di Dessena.

Martin CACERES 4,5 - Ammonito una volta nel primo tempo, con tanto di rigore concesso al Brescia, poi si becca il rosso nella ripresa nel momento di maggior pressione viola. Grave, gravissimo per uno della sua esperienza.

Federico CECCHERINI 5,5 - In difficoltà. Viene ammonito quasi subito e qualche intervento lo buca. Meglio nella ripresa.

German PEZZELLA 6,5 - L'unico a salvarsi nella retroguardia viola. Deciso nei propri interventi e mortale nell'area avversaria: segna il pareggio e solo la traversa gli nega la doppietta.

DALBERT 4,5 - Un mezzo disastro. Non tanto per le rivedibili iniziative offensive, quanto per le scriteriate scelte difensive: si fa ammonire per un fallo inutile e poi rischia pure il rosso. Tanto che Iachini deve toglierlo durante l'intervallo (dal 46' Pol LIROLA 5,5 - Schierato a sinistra da Iachini, qualche impaccio lo denota)

Alfred DUNCAN 5 - Timido negli inserimenti e non troppo preciso. Il meno in palla dei tre centrocampisti viola. Non arriva al 90' (dal 67' Rachid GHEZZAL s.v., dal 73' Nikola MILENKOVIC 6 - Entra per riequilibrare la difesa dopo il rosso a Caceres)

Erick PULGAR 6 - Ha un piede delicato e lo mette in mostra in più di un'occasione: splendido un lancio per Chiesa, che spreca, poi serve a Pezzella la palla dell'1-1.

Gaetano CASTROVILLI 6,5 - In coppia con Ribery cerca di portare brio alla manovra viola. Ci riesce a sprazzi nel primo tempo e in maniera continuativa nella ripresa. L'unica pecca è la mancanza di killer instinct nei pressi della porta.

Federico CHIESA 5,5 - Prestazione diesel. Un fantasma nel primo tempo, un altro giocatore nel secondo. Il problema è che non trova il gol nemmeno con la porta semi-vuota (dal 92' Riccardo SOTTIL s.v.)

Dusan VLAHOVIC 6,5 - Poco servito nel primo tempo, protagonista nella ripresa. E sfortunato, perché nelle azioni dei due gol annullati alla Fiorentina in pochi minuti c'è il suo zampino.

Franck RIBERY 6,5 - Bel rientro. Non giocava da sette mesi, ma non se n'è accorto nessuno. Danza sul pallone, scambia coi compagni, serve assist, va a segno (ma il gol viene annullato). Bentornato (dal 92' Patrick CUTRONE s.v.)

All. Giuseppe IACHINI 6 - Un punto contro l'ultima in classifica non può essere accolto con favore, anche se non c'è nulla da dire sull'impegno e sul numero di occasioni da rete. Il rosso a Caceres gli rovina ogni piano.

Castrovilli vs Tonali - Fiorentina-Brescia - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT Credit Foto Imago

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 6 - Incolpevole sul colpo di testa vincente di Pezzella, salvato da arbitro e traversa, ma anche lui ci mette del suo per tener chiusa la propria porta.

Stefano SABELLI 5,5 - Fa quel che può per contenere le iniziative di Ribery, Castrovilli e pure Chiesa, che gravitano dalla sua parte. Poco aiutato.

Andrea PAPETTI 6,5 - Bel prospetto. Non ha paura di affrontare avversari più titolati e, al netto dell'enorme sofferenza del secondo tempo, si comporta benissimo. Salvando pure sulla linea un tentativo di Ribery.

Ales MATEJU 6 - Da un certo punto in poi si vede sbucare i giocatori viola da ogni parte. Ha il merito di non andare nel pallone.

Alessandro SEMPRINI 6 - Se la cava piuttosto bene per un tempo, nel quale controlla agevolmente Chiesa. Poi perde lucidità e si fa ammonire, ma nel complesso la sua prova è positiva (dall'84' Bruno MARTELLA s.v.)

Birkir BJARNASON 5,5 - Offre il proprio apporto più nella fase difensiva che in inserimento. Esce dopo pochi minuti della ripresa (dal 55' ROMULO 5,5 - Non dà una grande mano al Brescia. Anzi)

Sandro TONALI 5,5 - Ha classe e futuro, si sa. Ma al Franchi si vede pochissimo, non avendo la possibilità di impostare l'azione e dovendo più che altro limitarsi a far muro.

Daniele DESSENA 6 - Entra nell'azione del rigore, catapultandosi a sorpresa in area e facendosi far fallo da Caceres. Poi si mette l'elmetto in testa, sfiorando pure il colpaccio al 95'.

Jaromir ZMRHAL 5,5 - Si vede complessivamente poco. Non riesce a supportare nel migliore dei modi la coppia di attaccanti, venendo sostituito anzitempo (dal 65' Nikolas SPALEK 5,5 - Si vede poco e rimedia un'ammonizione)

Simon SKRABB 5,5 - Propositivo, ma si accende solo a sprazzi. Va vicino al gol, ma Dragowski gli dice di no (dal 54' Ernesto TORREGROSSA 5,5 - Tiene su qualche pallone, ma non si rende mai pericoloso)

Alfredo DONNARUMMA 6 - Apre l'azione del rigore e poi lo trasforma freddamente, illudendo il Brescia. Là davanti sembra l'unico a poter seriamente spaventare la difesa viola.

All. Diego LOPEZ 5,5 - Il punto c'è, ma serve a poco. E soprattutto arriva più per la clamorosa imprecisione offensiva della Fiorentina che per meriti suoi e del Brescia.

