Le pagelle di Fiorentina-Torino 2-0: immenso Ribery, Cutrone batte Belotti dalla panchina

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 - Mai chiamato in causa, questo Toro fatica ad arrivare in porta. L'assente Dragowski può tirare un sospiro di sollievo.

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Gioca per la squadra, attento a chiudere dribbling e scambi di Berenguer e Belotti nello stretto. Una serata immacolata.

German PEZZELLA 6,5 - Il più tonico e propositivo nella difesa dei Gigliati. Non ha paura di affondare il tackle o di proporsi in avanti sui cross da fermo.

Martin CACERES 6,5 - Partita ordinata e d'attenzione, contribuisce a stringere e soffocare le iniziative degli attaccanti granata. Ottimo sui cross e nei disimpegni.

Federico CHIESA 6 - Un po' sprecone e un po' sacrificato. Parte da esterno di centrocampo, in un paio d'occasioni si trova sul piede la palla del raddoppio, ma i suoi tiri a incrociare finiscono di poco a lato. Sul finire di gara è costretto a ripiegare e sprecarsi in difesa: Longo ha piazzato un uomo in più sulla sua corsia. (67' VENUTI 6 - sicuramente l'uomo più adatto ad assorbire le ultime discese del Toro).

Rachid GHEZZAL 6,5 - Ricama gran calcio dialogando con Ribery. Sempre presente in contropiedi pericolosi. Illumina la gara con un velo elegante che apparecchia la tavola a Chiesa, che a sua volta spreca. (67' DUNCAN 6 - poco spirito d'iniziativa, gestisce la gara).

Erick PULGAR 6 - Gara di energia e sostanza la sua, che si rende utile soprattutto sui calci piazzati. Quello sullo scadere del primo tempo, deviato dalla barriera, avrà sicuramente messo i brividi a Sirigu.

GaetanoCASTROVILLI 7 - La solita qualità tecnica e ballistica per il centrocampista viola. Assieme all'eterno Ribery è il regista della manovra offensiva. Si propone in qualsiasi zona del campo, scarica tiri a giro pericolosi. (82' CECCHERINI sv).

Pol LIROLA 6,5 - Partita completa, sia in attacco che in difesa. Ottimo nel gestire i raddoppi sulla fascia ordinati da Longo nel finale e a leggere le manovre offensive granata. Dimostra la sua grande forma avviando una ripartenza pericolosa nei minuti conclusivi. Ah, e gioca 90 minuti senza mai fermarsi. Instancabile.

Christian KOUAMÉ 7 - Gli viene negata la firma sul gol all'avvio, ma ciò non toglie il suo zampino decisivo a rompere il ghiaccio. Per il resto della gara dialoga più volte con i suoi compagni, offre il peso offensivo necessario. (56' CUTRONE - mai più di 3 partite consecutive da titolare in Serie A per lui, ma oggi è arrivato il terzo gol in 3 gare: decisivo nei contropiedi, punisce Belotti per l'occasione sprecata).

Franck RIBERY 8 - 37 anni, un motore che non si inceppa più. Due giocate lucide che decidono la partita. Assistman, regista, velocista... Fa vedere i fantasmi a Lyanco. (82' VLAHOVIC sv).

All. Giuseppe IACHINI 7 - La sua Fiorentina è sana (buona forma fisica e spirito d'abnegazione) e salva (la sconfitta del Lecce consegna la salvezza aritmetica). Indovina il cambio di Cutrone.

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6 - Il primo gol arriva in maniera rocambolesca, e sul secondo ha poche colpe. Non realizza i miracoli a cui ci ha abituato, neutralizza solo i tiri timidi dei Viola.

LYANCO 4,5 - La sua è una partenza horror: suo l'autogol che rompe il ghiaccio dopo un solo minuto di gioco, poi si fa ammonire al 19' e rischia un'espulsione per seconda ammonizione. Una prestazione condizionata dalla qualità di Ribery, che lo ha puntato e messo in difficoltà costantemente. (61' EDERA 5,5 - Longo lo inserisce per creare superiorità numerica sulla fascia, ma la sua prestazione è scialba e inconsistente).

NicolasNKOULOU 6 - Combatte al centro della difesa con onore, intercetta più volte i filtranti di Ribery e Castrovilli. Non può far nulla per rimediare alla stanchezza finale della squadra, che si allunga e lascia la difesa scoperta fino al gol del raddoppio.

Gleison BREMER 6 - Non perde la testa sulla continua pressione di Ribery e Chiesa, la sua fascia è ben coperta.

Lorenzo DE SILVESTRI 5 - Spinta offensiva inesistente, è una delle ragioni per cui il Toro non ha tirato in porta per tutto il corso dei primi 45 minuti. Stanco e fiacco, lascia il posto ad Ansaldi che riesce ad incidere di più sulla partita. (73' ANSALDI 6 - Appena entrato piazza un cross perfetto per la testa di Belotti, che conclude sul palo. Preciso e tecnico).

Saša LUKIC 5 - Opaco e nervoso. Si distingue per un paio di entratacce che gli maturano un'ammonizione e una quasi-espulsione. Bocciato.

Soualiho MEITE 5 - Aveva iniziato bene il match con una rouleta capace di spiazzare ben due avversari nel cuore del centrocampo. Poi, nel secondo tempo, perde una palla sanguinosa nella stessa zona di campo. Ribery raccoglie e Cutrone non perdona. Alti e bassi. (78' RINCON sv).

OlaAINA 6 - Chiesa prova a dribblarlo più volte fallendo miseramente. Concentrato e attento in fase difensiva, riesce anche a ritagliarsi un paio di discese in area avversaria. Una delle poche luci in una partita da dimenticare.

Alex BERENGUER 6 - La sua partita ci regala sprazzi di esplosività e fasi di buio. Posizionato da trequartista, fatica a trovare continuità. Qualche dribbling pimpante, un tiro pericoloso di poco alto sulla traversa. Non stravolge di certo le sorti del Toro. (61' MILLICO 5,5 - a differenza dell'altro subentrato Edera, lui ci prova: ma finisce per tamponare Lukic in area, proprio su un tiro a botta sicura che avrebbe potuto valere l'1-1).

Simone ZAZA 5,5 - I compagni non lo servono, e lui non serve loro. Manca decisamente il suo apporto alla partita. (61' VERDI 5,5 - la difesa della Fiorentina tappa tutti i buchi e lui soffre).

Andrea BELOTTI 5,5 - L'occasione più clamorosa capita a lui: cross al bacio di Ansaldi, terzo tempo e palla stampata sul palo. Sul ribaltamento di fronte, Cutrone gli dà una lezione di cinismo siglando il 2-0. Ma il Gallo è sicuramente quello che si sbatte di più per la squadra, cerca falli e giocate per guadagnare terreno. Ma che fatica.

All. Moreno LONGO 5 - Il suo Torino è privo di idee e incapace di smorzare la ragnatela di passaggi dei giocatori viola. A mezz'ora dalla fine prova a ridisegnare la squadra dando spazio ai giovani Edera e Millico, ma la Fiorentina ha un passo superiore.

