Le pagelle di Fiorentina-Verona 1-1: Amrabat uomo ovunque, Cutrone scaccia la crisi

Migliori e peggiori della sfida dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Hellas Verona. MVP Amrabat, Cutrone determinante.

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 – Sul gol non può nulla, per il resto tiene a galla la Viola nel finale.

Pol LIROLA 5,5 – Spinge sempre sulla destra, ma è meno qualitativo del solito. (81' VLAHOVIC sv)

German PEZZELLA 5,5 – Balla la Viola dietro questa sera, eccome. Il capitano non può che finire dietro la lavagna

Nikola MILENKOVIC 5,5 – Vedi sopra.

IGOR 5 – Distratto e svagato, ancora non ci siamo.

Erick PULGAR 6 – Malissimo per larghi tratti, poi è lucido quando si tratta di orchestrare la manovra nella fase rovente della partita.

Gaetano CASTROVILLI 7 – Confuso nel primo tempo, esaltante nella ripresa. È lui il vero trascinatore della Viola.

Henrique DALBERT 6 – Luci e ombre, cross scentrati seguiti da altrettanti insidiosi. Prendere o lasciare.

Christian KOUAMÉ 6 – Non ha ritmo partita ma ci mette cuore. E Iachini lo premia tenendolo in campo.

Franck RIBÉRY 6 – Nel primo tempo è comunque uno dei pochi a non sfigurare. (46’ CUTRONE 7 - Nel momento più difficile si ridesta rispolverando il pezzo forte del suo repertorio, il gol di rapina in piena area. Opportunista e qualitativo, Bentornato!

Riccardo SOTTIL 5 – Sfrutta male la chance concessagli da Iachini. L’uomo non lo salta mai e per un attaccante esterno non è proprio un banale dettaglio (46’ CHIESA 6,5 – Assist di rabbia e orgoglio)

All. Beppe IACHINI 6 - L'Hellas gioca decisamente meglio, ma la sua Viola cresce alla distanza e il tecnico azzecca i cambi per il pareggio in extremis. Buona stella.

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 5,5 – Incolpevole sul guizzo finale di Cutrone, un po’ incerto nelle uscite alte.

Amir RRAHMANI 5 – Non disputa una cattiva partita ma il gol di Cutrone ce lo ha sulla coscienza lui

Marash KUMBULLA 6,5 – Conferma ciò che di buono si dice su di lui con un'altra prova autoritaria dietro. (79' EMPEREUR sv)

Koray GUNTHER 6 - Prestazione senza macchie dell'affidabile centrale difensivo mancino.

Federico DIMARCO 6,5 – Prova di sacrificio e tenacia.Buone conferme dopo la prestazione contro l'Inter. (69’ Claud ADJAPONG 4 - Entra e sbaglia tutto lo sbagliabile. Sl parziale di 0-1 si divora due chance colossali in contropiede, tutto solo al cospetto di Dragowski. Juric non sarà contento, per usare un eufemismo.

Davide FARAONI 7,5 – Gol da cineteca e prestazione solidissima: splendido anche il suo di campionato.

Miguel VELOSO 7 – Direttore d’orchestra, sempre lucido.

Sofyan AMRABAT 8 - Un gigante a centrocampo, contro la sua prossima squadra si esalta e trascina i suoi mediante leadership costante e prorompente in mezzo al campo. I tifosi dellal Viola hanno di che sfregarsi le mani...

Darko LAZOVIC 6,5 – Sempre efficace sulla corsia laterale con le sua fiammate. (58’ VERRE 6 - Subito nel vivo del match)

Matteo PESSINA 6,5 – Finché non si accende la riserva, è un fattore tra le linee. (58’ ZACCAGNI 6 – Impatto energico nel match, forse un po’ poco lucido sottoporta)

Samuel DI CARMINE 6,5 – Faticatore instancabile dell’attacco. Sembra una contradizione in essere, non la è negli schemi di Juric. (69' STEPINSKI 6 - Segna un gol, ma è in leggero offside)

All. Ivan JURIC 7 - Il suo Verona gioca praticamente a memoria. Questa sera viene punito perchè non aveva saputo archiviare il match quando si era presentata l'occasione, in ossequio alla legge del calcio più antica del mondo.

