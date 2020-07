Le pagelle di Genoa-Lecce 2-1: cinico Sanabria, cuore Pandev, male la difesa del Lecce

E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena a Marassi tra il Genoa e il Lecce. Non una partita di grande livello, ma alla fine sono i padroni di casa a spuntarla. Cinico Sanabria, bene Pandev, Pinamonti, Zapata e Romero. Nel Lecce invece grande partita di Barak, buona gara anche di Lapadula. Male però la difesa.

=== GENOA ===

Mattia PERIN 5,5 - Non poi tanto impegnato, qualche colpa ce l'ha sul gol del Lecce. Quel tiro cross non può finire in rete.

Cristian ROMERO 6,5 - Bravissimo a chiudere il più possibile su Lapadula. Bene sulle palle inattive, soprattutto su una dove salva sulla linea.

Cristian ZAPATA 6,5 - Tiene Babacar in ogni dove. Poi quando l'attaccante avversario si infortuna, vive una partita più tranquilla.

Andrea MASIELLO 5 - Male. Poteva spingere molto di più, invece si abbassa troppo favorendo la corsa di Farias.

Domenico CRISCITO 6 - Riesce a chiudere al meglio Saponara che non riesce a giocare alla sua maniera.

Lukas LERAGER 5 - Abbastanza impacciato e sottotono, sembra totalmente fuori forma.

Stefano STURARO S.V - Si fa male dopo pochi minuti. Invalutabile. (Dal 13' Antonio BARRECA 6 - A centrocampo il Genoa soffre, soprattutto nella fase centrale del secondo tempo. Barreca è l'unico sufficiente nel mezzo dei titolari. prova a farsi vedere nel mezzo, utile sia in fase difensiva che in fase offensiva. Dall'88' Edoardo GOLDANIGA S.V).

Lasse SCHONE 5 - A passo lento, troppo scolastico. Poco propositivo, poco da segnalare nella sua partita. Ci si aspetta sempre qualcosa in piú.

IAGO FALQUE 5,5 - E' dai suoi piedi che parte l'azione del gol. Quando parte centralmente palla al piede è pericoloso. Purtroppo lo fa veramente col contagocce. (Dal 53' Filip JAGIELLO 6,5 - Un tiro a giro che, forse, vale la salvezza. Cosa chiedere di più?).

Antonio SANABRIA 6,5 - Praticamente un pallone toccato, un gol. Cinico e decisivo. (Dal 46' Andrea PINAMONTI 6,5 - Tanta corsa e molto cuore per il giovane attaccante, che entra e si prende una caterva di falli in modo da far salire i suoi)

Goran PANDEV 6,5 - Tanta corsa e moltissime giocate in zona offensiva. Uomo immagine di questo grifone. (Dall'88' Andrea FAVILLI S.V).

All. Davide NICOLA 6 - Vince ed è quello che conta. Il Genoa però non gioca una grande partita, soprattutto fatica dopo il gol del pareggio degli ospiti. Sembra terrorizzato dal perdere palla. Un po' di fortuna nel tiro di Jagiello gli regala tre punti decisivi.

=== LECCE ===

Vasconcelos GABRIEL 5,5 - Salva il salvabile. Sfortunatissimo sul tiro di Jagiello, che lo colpisce in piena schiena e finisce dentro per il più classico degli autoreti

Giulio DONATI 6 - Qualche salita in meno rispetto al collega dell'altra fascia, ma è comunque sicuro in tutti gli interventi.

Fabio LUCIONI 5,5 - Non perfetto, qualche errorino, anche lui colpevole sul gol del vantaggio dei padroni di casa.

Nehuén PAZ 4,5 - Fatica enormemente in area, molto male in copertura e sempre in ritardo. Il peggiore.

Cristian DELL'ORCO 5,5 - Buona partita e tanta corsa sulla fascia, ha sul groppone però la palla persa malamente che porta al primo gol del Genoa.

Jacopo PETRICCIONE 5 - Ritmi troppo bassi a centrocampo, il Lecce gioca praticamente sempre sulla fascia e lui pascola nel mezzo senza uno scopo. (Dall'82' Filippo FALCO S.V).

Antonin BARAK 7 - Uomo ovunque. Sempre pericoloso, utile in difesa e incredibile in attacco, quando ogni suo inserimento diventa un pericolo per Perin. Ha solo un difetto, non riesce a mandarla dentro.

Marco MANCOSU 5,5 - Difficile dare un voto alla partita del centrocampista. Sbaglia il rigore nel primo tempo, diversi errori dalle sue parti, ma anche il gol che riapre la partita (comunque un po' casuale) e ridà vita ai suoi.

Diego FARIAS 6,5 - Corre per quattro sulla fascia. Generosissimo, uno dei migliori del match.

Riccardo SAPONARA 5,5 - Ci si aspettava molto di più da lui. Qualche buona giocata ma anche tanti errori, illumina poco in attacco. Per nulla incisivo..

Khouma BABACAR 5 - Fatica terribilmente contro la difesa avversaria che lo ferma sempre. Sbaglia però diversi movimenti e alcuni stop tutt'altro che complicati. Esce per infortunio. (Dal 32' Gianluca LAPADULA 6,5 - Entra e fa perennemente paura agli attaccanti avversari grazie alla sua cattiveria e al suo senso del gol.).

All. Fabio LIVERANI 5,5 - Il Lecce ci prova, ma alla fine soccombe. Nella fase decisiva del match però, con tanti giocatori stanchi, l'allenatore fa solo un cambio. Sono solo due i cambi in tutta la gara. Perché? Si poteva rischiare qualcosa in più. Farias era finito, come diversi altri.

