Il migliore in campo è lo spagnolo, spalleggiato da un ottimo Elmas. Bene anche Insigne, mentre il belga segna e regala un gol agli avversari. Maksimovic disattento. Al Grifone, che riceve poco dalla coppia offensiva Sanabria-Pinamonti, non bastano Goldaniga e l'impegno di Cassata.

Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 7 - Salva in più occasioni la propria squadra dagli attacchi del Napoli, dimostrandosi portiere top. Non ha scampo con Mertens e Lozano, gli unici a superarlo.

Edoardo GOLDANIGA 6,5 - In difesa se la cava, anche perché il Napoli giostra soprattutto dalla parte opposta. Trova il provvisorio punto del pareggio.

Cristian ZAPATA 6 - Ha poco da rimproverarsi. Guida bene la difesa, ma in certi momenti della partita si vede arrivare attaccanti e centrocampisti del Napoli da tutte le parti.

Andrea MASIELLO 6 - Non commette errori pacchiani, anche se va in difficoltà quando deve leggere gli scambi tra gli attaccanti avversari.

Davide BIRASCHI 5 - Bravo nel primo tempo a fermare Politano con una perfetta diagonale. Ma ha sulla coscienza il gol di Lozano, che gli passa davanti per andare a segnare (dall'82' Paolo GHIGLIONE s.v.)

Lasse SCHÖNE 5,5 - Si accende solo nella prima parte della ripresa ed è pericoloso sui calci piazzati. Su uno di questi Goldaniga va a segno.

Valon BEHRAMI 5,5 - In mezzo al campo è un leone, ma spesso è costretto a correre a vuoto: il pallone ce l'ha quasi sempre il Napoli (dal 64' Lukas LERAGER 5,5 - Non porta un grande contributo in mezzo al campo)

Francesco CASSATA 6 - Mai domo nel recupero del pallone. Propizia un paio di occasioni golose, non sfruttate da Pinamonti, ed è sfortunatissimo quando colpisce il palo (dal 71' Iago FALQUE 5,5 - Un po' fumoso. Mette davanti alla porta Pandev, che però è in fuorigioco)

Antonio BARRECA 5,5 - Un po' pasticcione quando ha la palla tra i piedi, anche se fa partire il cross da cui nasce il palo di Cassata ed è propositivo negli assalti finali.

Antonio SANABRIA 5,5 - Si accende soltanto a tratti. Cerca ma non sempre trova lo scambio con Pinamonti e viene sostituito da Nicola (dal 71' Goran PANDEV 5,5 - Prova a mettere scompiglio nella difesa avversaria, ma in maniera confusionaria)

Andrea PINAMONTI 5,5 - Sue alcune delle palle gol più evidenti del Genoa. Ma l'ex interista non riesce a sfruttarle (dall'82' Andrea FAVILLI s.v.)

All. Davide NICOLA 5,5 - L'impegno c'è, la qualità latita. E nemmeno i cambi riescono a mutare particolarmente il corso del match.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6,5 - Può far poco sul colpo di testa di Goldaniga. In precedenza aveva salvato su Pinamonti e, con l'aiuto del palo, su Cassata. E nei secondi finali mette in mostra le proprie qualità su Pandev, comunque in offside.

Elseid HYSAJ 6 - Non sempre preciso negli appoggi, ma rimedia con applicazione e sostanza. Prezioso e difensivamente attento.

Nikola MAKSIMOVIC 5 - Bruciato sul tempo da Goldaniga, che vince il duello aereo e trova il pareggio. Già nel primo tempo aveva regalato un'occasione ghiotta a Pinamonti. Disattento.

Kostas MANOLAS 6 - Meglio di Maksimovic, ma non troppo: con un erroraccio in disimpegno rischia di mandare in porta Sanabria.

Mario RUI 6,5 - Sbaglia poco, se non nulla. Attento nelle chiusure difensive, sempre pronto a portarsi nella metà campo avversaria. Con tanto di siluro mancino sventato da Perin.

Fabian RUIZ 7 - Sempre nel vivo della manovra tra centrocampo e trequarti e preziosissimo con le sue imbucate da trequartista. Perfetto, poi, il lancio che manda a segno Lozano (dall'87' ALLAN s.v.)

Stanislav LOBOTKA 6 - Preciso, ordinato. Nel primo tempo tocca una miriade di palloni, distribuendoli verso i compagni. Poi anche lui ha qualche momento di affanno.

Eljif ELMAS 6,5 - Vivacissimo, specialmente nel primo tempo prima di un calo fisiologico. Con i suoi inserimenti manda in tilt il centrocampo del Genoa. Ed è sfortunato: la VAR e Perin gli negano un gol meritato (dall'82' Piotr ZIELINSKI s.v.)

Matteo POLITANO 6 - Ha subito la palla del vantaggio, ma Perin si salva. Spesso pericoloso con le sue infilate in area (dal 63' Hirving LOZANO 7 - Entra in campo e dopo pochissimi minuti lascia il segno. Finalmente sta trovando fiducia dopo le difficoltà di inizio stagione)

Dries MERTENS 6,5 - Ha voglia di giocare, di divertirsi. Scambia con Insigne, si muove lungo tutto il fronte dell'attacco, segna. Mezzo voto in meno per l'angolo regalato che origina il pari del Genoa (dal 63' Arek MILIK 5,5 - Non tocca molti palloni dal suo ingresso in campo)

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Fantasia al potere al servizio dei compagni. Si cerca e si trova con Mertens, al quale porge la palla del primo vantaggio (dall'82' Amin YOUNES s.v.)

All. Gennaro GATTUSO 7 - Organizzazione, qualità, palleggio. Sì, rispetto a qualche tempo fa è tutto un altro Napoli. E i risultati lo confermano.

