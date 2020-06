Le pagelle di Genoa-Parma 1-4: super Cornelius, bene Sepe e Kulusevski

E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena a Marassi. Migliore in campo naturalmente Andreas Cornelius, autore di una tripletta. Ottima partita anche per Kulusevski ed Hernani. Sepe para il secondo rigore di fila. Poco da salvare nel Genoa: Iago Falque entra e vivacizza un po' i suoi. Peggiore in campo Romero.

=== GENOA ===

Mattia PERIN 5 - Bene ad inizio partita su Cornelius, si fa però beffare sul 2-0 del Parma sotto le gambe. Gol abbastanza evitabile.

Serie A Tripletta di Cornelius e gol di Kulusevski: un grande Parma batte il Genoa 4-1 DA 2 ORE

Cristian ROMERO 4,5 - In tanti giocano una pessima gara nel Genoa, forse il peggiore è proprio Romero, che con Cornelius semplicemente non vince un duello.

Adama SOUMAORO 5 - Poco meglio rispetto a Romero, azzecca qualche chiusura.

Andrea MASIELLO 5,5 - In confronto ai due colleghi di reparto riesce a far valere maggiormente il fisico. Prova comunque non sufficiente. (Dal 73' Antonio BARRECA 6 - Qualche guizzo in avanti nel finale).

Davide BIRASCHI 4,5 - Malissimo in tutte le fasi. Non si spinge mai in avanti, non chiude mai dietro. Uno dei peggiori.

Francesco CASSATA 4,5 - Si fa vedere solo per qualche protesta e per il giallo assolutamente evitabile. (Dal 46' IAGO FALQUE 6,5 - L'unico del Genoa che si salva. Entra e i padroni di casa provano a imbastire qualcosa di decente).

Lasse SCHONE 5,5 - Difficile dare un voto alla prestazione dell'ex Ajax. Nel primo tempo è semplicemente il peggiore in campo. Nella ripresa prende campo e diventa uno dei pochi a crederci alla rimonta. Diverse falcate sulla fascia, bravo anche a farsi vedere in area avversaria. Da una sua incursione nasce il secondo rigore.

Stefano STURARO 6 - Cattivo e concentrato, crolla però dopo un decente primo tempo. Appena sufficiente.

Domenico CRISCITO 5 - Il rigore sbagliato sull'1-0 lo tramortisce psicologicamente. Fatica sulla sua fascia di competenza, Kulusevski lo salta a più riprese. (Dal 56' Valon BEHRAMI 5,5 - Non riesce quasi mai a entrare nel vivo dell'azione nella ripresa).

Andrea FAVILLI 5 - Parte bene con qualche bel movimento in area avversaria, poi crolla come il resto della squadra. (Dal 67' Mattia DESTRO 6 - Buon ingresso dell'ex Milan. Ci prova in più occasioni a rendersi pericoloso in zona offensiva.

Goran PANDEV 5,5 - Prova a farsi vedere con qualche conclusione dalla distanza. Poco altro (Dal 56' Andrea PINAMONTI 5 - Entra ma nessuno se ne accorge).

ALL. Davide NICOLA 4,5 - Troppo brutto questo Genoa per essere vero. Molti passi indietro rispetto all'ultimo match prima dello stop contro il Milan. Sicuramente paga dazio del fatto che i ducali avevano già giocato col Torino, ma la sua squadra poteva certamente fare qualcosa in più.

=== PARMA ===

Cornelius, Bruno Alves - Genoa-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Luigi SEPE 7,5 - Una piccola favola sta vivendo l'ex Napoli. A fine gennaio un infortunio mette fine alla sua stagione. Saluta tutti quasi in lacrime. Poi arriva lo stop e lui comincia la riabilitazione, che lo riporta in gruppo a inizio giugno. E così ritorna in campo avendo saltato solo poche partite. E che rientro! Prima rigore parato a Belotti, poi oggi altro rigore respinto a Criscito, forse più difficile di quello di sabato. Forma smagliante, personalità da vendere.

Vincent LAURINI 6,5 - Tanti cross dalla sua parte, alcuni veramente belli per la testa di un Cornelius in giornata di grazia. (Dal 68' Matteo DARMIAN 6 - Entra e bada per lo più a difendere, senza spingere).

Simone IACOPONI 6 - Una macchia quella mano larga a inizio gara che costa il rigore. Per il resto partita senza grosse sbavature.

BRUNO ALVES 6,5 - Vince tutti i duelli aerei, si fa vedere anche su palle inattive in avanti. (Dal 76' Kastriot DERMAKU S.V)

Riccardo GAGLIOLO 5,5 - Unico non sufficiente dei crociati. Con un Biraschi dall'altra parte tutt'altro che in partita, Gagliolo si limita al compitino, salendo veramente col contagocce. Peccato, occasione persa per mettersi in luce.

Gaston BRUGMAN 6,5 - Oggi in cabina di regia, gestisce al meglio tutti i palloni che passano dalle sue parti. (Dal 76' Matteo SCOZZARELLA 6 - Utile per far respirare la squadra a centrocampo).

HERNANI 7 - Assist nel primo tempo, tanta corsa e sostanza nel mezzo. Ottima prova. (Dal 62' Juraj KUCKA 6,5 - Mezz'ora di gioco, tanto basta per farsi valere sulla mediana. Lotta come un leone, guadagna caterve di falli. )

Jasmin KURTIC 6,5 - Senza Kucka nel primo tempo, è chiamato a mordere le caviglie a tutti gli avversari. Lo fa senza errori.

Dejan KULUSEVSKI 7,5 - E pensare che qualcuno lo vedeva in crisi, dicendo che forse aveva già la testa alla Juventus. Risponde al meglio a tutte le critiche con una prestazione sontuosa, stile inizio anno. Oggi corre per quattro, salta decine di avversari, offre assist al bacio per tutti i compagni, finisce il match con un grandissimo gol. Cosa chiedere di più?

Andreas CORNELIUS 8 - Semplicemente imprendibile. Per oltre un'ora fa reparto da solo, ogni pallone che tocca crea qualcosa, una furia contro tutta la difesa avversaria. Tripletta, segnata un po' in tutti i modi. Quando vede Genoa si carica come una molla, tre gol all'andata e tre al ritorno. Sono 11 in stagione, mica pochi per un panchinaro.

GERVINHO 6,5 - Spazia a destra e a sinistra, senza dare punti di riferimento alla retroguardia avversaria. Fa spesso innervosire però in alcune azioni, dove cincischia troppo in area senza concretizzare. (Dal 68' Antonino BARILLA' 6 - Entra e si rende utile sulla tre quarti).

All. Roberto D'AVERSA 7 - Certo, la pessima prestazione del Genoa ha aiutato, ma questo Parma è piaciuto e tanto. E stavolta non è stato il solito Parma tutto basso e ripartenza, ma una squadra che ha creato gioco dal primo minuto, dove tutti hanno fatto il loro al meglio. Bravo a continuare a credere a Kulusevski nonostante le critiche, fortunato con Cornelius che col Genoa segna da ogni zona del campo. Salvezza raggiunta, l'Europa non è neanche tanto lontana.

Play Icon WATCH Sarri: "Nel calcio c'è chi fa i fatti e chi dà opinioni, lette troppe critiche a una Juve capolista" 00:01:25

Serie A Ronaldo+Dybala, la Juventus riparte dalle sue certezze: a Bologna è 0-2 IERI A 21:42