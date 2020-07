Le pagelle di Genoa-SPAL 2-0: Pandev leader, Schone determinante. Petagna non pervenuto

Il macedone è il migliore in campo a Marassi: sblocca il risultato ed è il leader tecnico dei rossoblù. Bene anche Cassata e Masiello, bocciato invece Iago Falque che spreca un rigore sull'1-0. Tra i ferraresi si salvano in pochi: il più positivo è senza dubbio Letica, mentre il tandem d'attacco Petagna-Floccari non si vede mai. Ingenuo Reca.

GENOA

Mattia PERIN 6 - Solo qualche disimpegno con i piedi per lui. Pomeriggio di assoluta tranquillità: la SPAL non tira mai in porta.

Davide BIRASCHI 6 - Presidia la corsia di destra senza affanni, anche perché è sufficiente una prestazione attenta per tenere a bada le offensive della SPAL.

Edoardo GOLDANIGA 6 - Nessun problema contro Floccari e Petagna. Preciso e attento quelle rare volte in cui viene sollecitato.

Cristian ZAPATA 6 - L'ex Milan gioca di esperienza e neutralizza facilmente gli attaccanti avversari.

Andrea MASIELLO 7 - Prestazione maiuscola dell'ex atalantino. Dietro non sbaglia nulla e prova a farsi sentire anche davanti con qualche proiezione offensiva. In gran forma.

Valon BEHRAMI 6,5 - Partita di enorme sacrificio. In mezzo al campo lotta su ogni pallone, aiuta i compagni e fa benissimo entrambe le fasi. Preziosissimo.

dal 73' Lukas LERAGER 6 - Entra sul 2-0 e dà una mano a creare densità in mezzo al campo.

Lasse SCHONE 7 - Chiude la partita con uno splendido destro a giro su punizione che si insacca vicino all'incrocio: secondo gol in Serie A dopo quello (lontanissimo nel tempo) segnato al Milan nel girone d'andata. Punto di riferimento.

Francesco CASSATA 6,5 - Uno dei più vivaci nella prima parte di gara perché con le sue accelerazioni è in grado di creare la superiorità numerica sulla trequarti. Si procura il rigore che poi Iago Falque spreca.

dal 60' Antonio BARRECA 6 - Gioca molto alto sulla sinistra e mette a centro area qualche pallone interessante, anche se non sempre preciso.

Iago FALQUE 5 - Mette lo zampino nell'azione del gol, poi però spreca malamente il rigore del possibile 2-0 con un sinistro debole e nemmeno troppo angolato. L'errore non costa nulla, ma in partite così serve maggiore freddezza.

Goran PANDEV 7,5 - Sblocca la partita con un gran gol e ispira tutte le azioni offensive dei rossoblù. Trascinatore nel senso letterale della parola. Prestazione davvero notevole nel momento più importante della stagione.

dal 73' Antonio SANABRIA 6,5 - Bell'impatto sulla partita. Sfiora il gol con un siluro da fuori e mette Schone a tu per tu con Letica.

Andrea PINAMONTI 6 - Dà il la all'azione dell'1-0 con una bella spizzata di testa, poi accarezza il palo nella ripresa con un bel sinistro da fuori. Poco incisivo in area, ma il cuore e lo spirito non gli mancano.

dal 90' Mattia DESTRO s.v. - Gioca solo i minuti di recupero e per poco non firma il 3-0 in contropiede. Troppo poco, in ogni caso per giudicarlo.

All.: Davide NICOLA 6,5 - Partita interpretata bene al cospetto di una SPAL (va detto) rinunciataria. Bene anche la gestione dei cambi nel finale. Questo Genoa è vivo, gioca di squadra e potrà dire la sua fino alla fine.

Andrea Pinamonti e Karlo Letica - Genoa-SPAL Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

SPAL

Karlo LETICA 7 - Senza dubbio il migliore dei suoi e il meno responsabile della sconfitta. Para un rigore a Iago Falque, poi chiude lo specchio a Schone. Forse in leggero ritardo sulla punizione del 2-0, ma la traiettoria era perfetta.

Thiago CIONEK 5,5 - Spesso in apnea, fa fatica a prendere le misure agli attaccanti rossoblù.

Kevin BONIFAZI 4,5 - Si fa saltare in maniera scolastica da Pandev e il Genoa segna l'1-0. Un errore inammissibile a questi livelli.

Francesco VICARI 6 - Prestazione tutto sommato sufficiente del difensore, che si fa apprezzare per qualche recupero prezioso.

Gabriel STREFEZZA 5 - Prova a far valere la sua rapidità, ma a conti fatti non combina nulla e viene giustamente sostituito a inizio ripresa.

dal 58' Marco D'ALESSANDRO 6 - Entra e si fa apprezzare per qualche spunto in velocità sulla sinistra.

Bryan DABO 5,5 - Segue come un'ombra Schone, ma non sempre riesce a decifrarlo. Sembra anche un po' in difficoltà dal punto di vista fisico.

dal 70' Jacopo SALA 6 - Entra quando la partita ha ormai poco da dire, almeno ci mette la grinta.

Simone MISSIROLI 6 - Prova onesta in mezzo al campo dove dà il suo contributo soprattutto in termini di quantità. Corre tanto, ma intorno a lui c'è il deserto.

Georgi TUNJOV 5,5 - Esordio da titolare per il 19enne estone, che sbaglia tanti palloni ma che è l'unico - nel primo tempo - a tentare la conclusione con un destro alto.

dal 58' Mirko VALDIFIORI 5,5 - Dovrebbe fare un po' di ordine in mezzo al campo ma affonda nel grigiore generale senza trovare assistenza dai compagni.

Arkadiusz RECA 5 - Ingenuità pesante in occasione del fallo da rigore su Cassata. E a parte quell'episodio, il suo apporto è decisamente insufficiente.

Andrea PETAGNA 5 - Tocca pochissimi palloni e non è mai pericoloso. Quando ha una mezza occasione, nei minuti finali, la spreca in modo banale. Partita da dimenticare.

Sergio FLOCCARI 5 - Discorso analogo al suo compagno di reparto: non si vede mai e si fa notare solo per il brutto fallo su Schone che gli costa il cartellino giallo.

dal 70' Alberto CERRI 5 - Entra e dopo 6 minuti rimedia un giallo per un'entrataccia ai danni di Masiello.

All.: Luigi DI BIAGIO 4,5 - Salvarsi ormai è un'impresa, d'accordo. Ma questa SPAL è impresentabile: squadra spenta, senza idee e senza voglia.

