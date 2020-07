Le pagelle di Inter-Bologna 1-2: Lautaro in crisi, disastro Gagliardini, Eriksen spento

Martinez sbaglia dagli 11 metri e prosegue nel suo periodo no. Male Gagliardini ed Eriksen, si salvano Lukaku e D'Ambrosio. Nel Bologna brillano Schouten, Dominguez e Barrow. Juwara entra e cambia la partita

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6,5 - Una gran parata con i piedi su Orsolini, altri due ottimi interventi nella ripresa. Sui gol subiti puó poco.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Uno dei meno peggio dietro. Attento e lucido. Offre anche una palla gol a Sanchez. L'Ammonizione gli costerá la squalifica.

Stefan DE VRIJ 5,5 - Meno mobile del solito, meno preciso. Dá la sensazione di non essere al meglio.

Alessandro BASTONI 5 - Orsolini lo mette in difficoltá quando si accentra. Ammonito. Nella ripresa prende anche il secondo giallo. Giornataccia.

Antonio CANDREVA 5,5 - Meno vigore del solito a destra, meno spinta, meno voglia.

Marcelo BROZOVIC 5,5 - Non é al top e si vede. Ritmo lento e poche verticalizzazioni. Esce sfinito. (Dall'88' BORJA VALERO SV)

Roberto GAGLIARDINI 4,5 - Male. Lento, poco in partita. Sbaglia il tap-in sul rigore di Lautaro, poi svirgola in maniere indecente sulla rete di Juwara. Errore gravissimo. (Dall'88' VECINO SV)

Ashley YOUNG 6,5 - Molto attivo a sinistra. Entra nell'azione del primo gol, impegna Skorupski, aggredisce sempre Tomiyasu. (Dal 85' BIRAGHI SV)

Christian ERIKSEN 5,5 - Non trova mai la zona per colpire, fatica ad entrare in partita e a rendersi utile. Un po' svagato, un corpo estraneo. (Dal 75' SANCHEZ 5 - Nel finale sbaglia due occasioni alla sua portata. Vivo, ma non concreto)

Romelu LUKAKU 6,5 - Gol numero 20 in questo campionato, d'opportunismo. Gioca bene spalle alla porta e cerca spesso il suo compagno di reparto Lautaro.

Lautaro MARTINEZ 5 - Un palo, un gol sfiorato, tanta voglia di tornare ad essere decisivo nel primo tempo. Poi il rigore sbagliato, il black-out, la crisi che continua. (Dall'85' ESPOSITO SV)

ALLENATORE: Antonio CONTE 5 - 18 punti sprecati da situazione di vantaggio. Non impone la sua scelta sul rigorista, l'Inter crolla nella ripresa, lui tarda i cambi. Brutto ko.

Romelu Lukaku Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 7 - Bravo su Young, su Lautaro, su Sanchez. Sempre pronto e presente.

Takehiro TOMIYASU 5 - Fatica a contenere la verve di Young. Non appoggia l'azione. Giornata no. (Dal 65' BANI 6,5 - Ottimo ingresso. Guida la difesa a tre, si propone, domina di testa)

DANILO 6,5 - Subito ammonito, usa l'esperienza e il fisico. Se la cava egregiamente nel secondo tempo.

Stefano DENSWIL 5,5 - Poco reattivo e spesso disattento nel primo tempo. Sulla prima rete di Lukaku dorme, ignorando l'azione.Nella ripresa cresce e gioca abbastanza bene.

Mitchell DIJKS 6 - A sinistra, tiene la posizione e non esagera. Mihajlovic lo richiama spesso.

Nico DOMÍNGUEZ 6,5 - A passo lento, ma con classe. Suo l'assist per Barrow, sue alcune pregevoli aperture. In crescita. (Dall'88' BALDURSSON SV)

Jerdy SCHOUTEN 7 - Giovane e intraprendente. Ha tempi e senso della posizione. Ripresa da dominatore in mezzo.

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Spreca una chance colossale a tu per tu con Handanovic. Corre, ci prova, crossa, ma alla fine non incide. (Dal 65' JUWARA 7,5 - Che impatto. Sgomma, impegna Handanovic e timbra. Cambia la partita. Rapidissimo)

Roberto SORIANO 5,5 - Ottimo primo tempo. Verticalizza, manda in porta Orsolini, ha idee. Poi viene espulso per proteste e per aver detto all'arbitro "sei scarso".

Nicola SANSONE 5,5 - Parte forte, ma si spegne presto. D'Ambrosio gli prende le misure subito. (DAL 65' PALACIO 6,5 - Entra e si sente. Gioca spalle alla porta, fa salire la squadra, sempre con qualitá)

Musa BARROW 7,5 - Si muove bene davanti, provando ad innescare gli esterni. Colpisce un palo con un gran destro e poi decide la partita in contropiede. Ha ampi margini, giocatore forte.

ALLENATORE: Sinisa MIHAJLOVIC 7 - Il Bologna é tosto, ha carattere e non molla mai. Come il suo allenatore. Bene i cambi e gran ripresa.

