Le pagelle di Inter-Fiorentina 0-0: Terracciano MVP, male Sanchez. Handanovic fa 475 come Facchetti

Diamo i voti ai protagonisti della sfida di San Siro terminata senza reti con una grande prestazione dei portieri di entrambe le squadre

--- Le pagelle dell'Inter ---

Samir HANDANOVIC 6,5 - Raggiunge quota 475 presenze in Serie A come Giacinto Facchetti. Salva la faccia a Conte con un intervento da fuoriclasse su Lirola nel finale

Danilo D'AMBROSIO 6 - Ce la mette tutta fino a quando non viene fermato da un infortunio alla testa. Il cliente è scomodo (Ribery), ma lui non si lascia intimorire (dal 70' BASTONI 6 - Non sfigura anche se entra quando i suoi sono in debito di ossigeno)

Stefan DE VRIJ 6 - Sfortunato l'olandese: lascia il campo dopo 22 minuti per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro (dal 22' RANOCCHIA 6,5 - Entra a freddo e non sbaglia un intervento. Ennesima prova di professionalità)

Diego GODIN 6 - Nessuna sbavatura nonostante il cambio di partner difensivo in corsa

Antonio CANDREVA 6 - Un po' di errori in appoggio e sui cross dal fondo, niente di grave comunque per l'uomo in più di Conte nel post-lockdown (dal 70' MOSES 5,5 - Apporto nullo per raggiungere la vittoria)

Nicolò BARELLA 6,5 - Il più attivo del centrocampo nerazzurro: si inserisce spesso tra le linee e tenta la conclusione. Unica pecca: si fa ammonire e salterà la prossima contro il Genoa

Roberto GAGLIARDINI 6 - Confermato da mezz'ala per la decima volta consecutiva nel post-lockdown, dà quantità e recupera tanti palloni (dal 76' BROZOVIC S.V.)

Ashley YOUNG 6 - Cercato poco dai compagni, offre un assist succoso a Lukaku sprecato dal gigante belga

Christian ERIKSEN 6,5 - Partita a intermittenza del danese: sparisce per larghi tratti, per poi tornare con lampi di genio come sul cross del palo di Lukaku. Suoi tutti i calci piazzati: sempre velenosi

Alexis SANCHEZ 5,5 - Abulico, sovrastato fisicamente da Milenkovic. Passo indietro rispetto all'Olimpico, nonostante un palo poco prima di uscire (dal 70' LAUTARO MARTINEZ 5,5 - Ci si aspetta di più da lui, anche se ha 20 minuti più recupero a disposizione. Le voci di mercato lo hanno distratto?)

Romelu LUKAKU 6,5 - A differenza di Sanchez, è sempre nel vivo dell'azione e un pericolo nell'area di rigore. Nel primo tempo lo ferma il palo, serve un assist a Sanchez (altro palo) e si divora l'1-0 lasciandosi ipnotizzare da Terracciano. Nella ripresa si spegne

All. Antonio CONTE 6 - Se la palla non entra non è colpa sua. La sensazione è che l'Inter, al di là dei giorni di recupero in più o in meno delle avversarie, sia arrivata stanca a questo finale di stagione. L'ex c.t. deve fare tesoro di queste criticità per il prossimo anno. Domani la Juve può festeggiare lo Scudetto a Udine, 15 anni c'era lui dall'altra parte.

Romelu Lukaku - Inter-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle della Fiorentina ---

Pietro TERRACCIANO 7,5 - Il migliore in campo per distacco: miracoloso sul doppio tentativo ravvicinato di Lukaku e sul tiro da fuori di Barella. Il palo impreziosisce la sua prestazione

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Riesce ad annullare Sanchez sfruttando i centimetri e i chili in più

German PEZZELLA 6 - Si perde Lukaku, ma il palo ci mette una pezza. Per il resto ordinaria amministrazione

Martin CACERES 6 - Partita di grande intensità, anche se spinge poco sulla fascia soprattutto nella ripresa

Lorenzo VENUTI 5,5 - Preferito a Chiesa, pronti-via rischia l'autogol. Si vede poco

Gaetano CASTROVILLI 6 - Lotta contro i centimetri di Gagliardini e il tocco di palla fatato di Barella. Stasera basta questo per raggiungere la sufficienza

Milan BADELJ 5,5 - Sempre attaccato ad Eriksen: quando il danese è ispirato va in difficoltà (dal 75' PULGAR S.V.)

Alfred DUNCAN 5,5 - Tanta quantità, poca qualità (dal 57' GHEZZAL 5,5 - Tocca forse un pallone)

DALBERT 6 - Complici i passaggi a vuoto di Candreva, riesce a sganciarsi spesso in attacco. Ottima prova del brasiliano in prestito proprio dall'Inter (dal 50' LIROLA 5 - Si divora il gol-vittoria nel finale calciando addosso ad Handanovic)

Patrick CUTRONE 5,5 - Tanta corsa, tanto sacrificio, ma nessun tiro in porta. Non un particolare ininfluente se sei un attaccante (dal 57' KOUAME 6,5 - Nella fase più complicata della partita, si piazza là davanti e dà profondità ai suoi. Manna dal cielo)

Frack RIBERY 6 - Giocatore di un'altra categoria rispetto agli altri 21 in campo. Serata, però, con pochi lampi di genio (dal 74' CHIESA 6,5 - L'azione più pericolosa della Fiorentina proviene dai suoi piedi, poi Lirola si fa ipnotizzare da Handanovic. Tutta vetrina per Marotta?)

All. Giuseppe IACHINI 6 - Partita difensiva con aiuto dei pali e di un super Terracciano. Per poco non la porta pure a casa nel finale. Più di così difficile fare. Rimane solo una domanda: perchè Chiesa in panchina dal primo minuto?

