Le pagelle di Inter-Sassuolo 3-3: Gagliardini sciagurato, Young dannoso

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Compie interventi normali, incassa tre gol ma vede il deserto di fronte a sé. Intuisce il rigore di Berardi senza riuscire a evitare il momentaneo 2-2.

Milan SKRINIAR 5,5 - E' il meno peggio nella difesa partita titolare, ma nel recupero si fa espellere condizionato da una prestazione fallosa e condizionando anche la prossima, dato che sarà assente. Si era procurato il rigore dell'1-1.

Andrea RANOCCHIA 5 - Esce troppo presto in occasione dello 0-1 e lascia sguarnita la porzione di campo che Djuricic trasforma in oro per Caputo. L'ottava presenza stagionale non è da ricordare (dal 54' Stefan DE VRIJ 5,5 - Prende il comando della difesa ma finisce anche lui nel calderone degli errori nel finale).

Alessandro BASTONI 4,5 - Caputo lo salta con facilità, lo brucia sullo 0-1 e in marcatura i suoi limiti vengono fuori.

Victor MOSES 5,5 - Ci prova sulla destra ma non va quasi mai sul fondo e viene contenuto (dal 75' Antonio CANDREVA 6 - La nota di merito è l'assist per il 3-2 di Borja, quella di demerito lo spreco sul possibile 4-2 in contropiede).

BORJA VALERO 6,5 - Ai suoi ritmi ma almeno ragiona. Smista qualche pallone nella zona nevralgica e mette il piede per il 3-2 a porta vuota con un movimento perfetto.

Roberto GAGLIARDINI 3 - Dopo una prestazione già gravemente insufficiente, sbaglia il più facile dei gol, un errore difficile da spiegare a parole. Imperdonabile.

Cristiano BIRAGHI 7 - Segna un gran gol alla fine del primo tempo e si rende pericoloso sui calci piazzati. Piede caldo (dal 75' Ashley YOUNG 4 - Rischia di provocare un rigore con un braccio piuttosto largo, ma il team arbitrale lo perdona. Non contento, ci riprova, frana su Muldur e il Sassuolo ringrazia. Dannoso).

Christian ERIKSEN 6 - Un passo indietro rispetto alla Coppa Italia e a Inter-Samp. Lascia le punizioni a Biraghi, ma innesca Skriniar in occasione del rigore dell'1-1 (dal 62' Lucien AGOUME' 5,5 - Troppo acerbo, la sostanza è poca).

Alexis SANCHEZ 6,5 - Sfiora il gol di testa, poi duetta bene con Biraghi nell'azione del 2-1 (dal 62' LAUTARO MARTINEZ 6,5 - Entra bene, si trova a meraviglia con Lukaku ed è nel vivo delle azioni nerazzurre).

Romelu LUKAKU 6,5 - Un gol segnato, uno annullato, un buon lavoro là davanti. Con 19 reti, questa è la seconda miglior stagione in termini realizzativi per Romelu Lukaku nei maggiori cinque campionati europei (dopo le 25 reti con l'Everton nel 2016-17).

All. Antonio CONTE 5,5 - Forse i cambi questa volta non vengono gestiti al meglio. All'Inter resta un grande difetto: non riuscire a chiudere le partite.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Para il parabile, incassa tre gol che vedono altri colpevoli.

Mert MULDUR 6,5 - Cliente davvero ostico per Young, diventa protagonista in positivo con le sue incursioni.

Vlad CHIRICHES 5,5 - Fa a sportellate con Lukaku, non sempre lo contiene (dal 79' Giangiacomo MAGNANI 7 - Entra ed è al posto giusto nel momento giusto per il 3-3).

Gian Marco FERRARI 5,5 - Un po' statico e la difesa ne risente. De Zerbi deve lavorare sui meccanismi della retroguardia, limite arcinoto della squadra.

ROGERIO 5 - Rischia di farsi espellere con un paio di entrate in ritardo e De Zerbi lo lascia nello spogliatoio all'intervallo per non correre rischi (dal 46' Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - Utile in proiezione offensiva sulla sinistra).

Francesco MAGNANELLI 6 - Partita di lotta e di governo per il capitano. Alti e bassi (dal 58' Manuel LOCATELLI 6 - Più qualità ma meno cattiveria di chi l'aveva preceduto).

Pedro OBIANG 6 - Dinamico, è l'uomo di rottura e di movimento del centrocampo di De Zerbi.

Domenico BERARDI 7 - Pericoloso in vari frangenti, si muove bene tra le linee e segna il rigore del 2-2.

Filip DJURICIC 7 - L'uomo che fa girare il Sassuolo è lui, a partire dal pallone confezionato per Caputo in avvio. In tutte le azioni dei neroverdi c'è la sua abilità nel verticalizzare.

Jeremie BOGA 5 - Il suo errore in marcatura costa il rigore dell'1-1. Ingenuo (dal 67' Lukas HARASLIN 7 - Ottimo ingresso, fa l'assist per Magnani e fa espellere Skriniar).

Francesco CAPUTO 6,5 - Segna alla prima occasione e con Djuricic è un continuo dialogo che produce frutti (dal 58' GREGOIRE DEFREL 5 - Dorme nel finale ma per sua fortuna i compagni pareggiano).

All. Roberto DE ZERBI 6,5 - Squadra promossa sul piano del gioco e alla fine premiata con merito dagli episodi. Dietro si balla, come sempre.

