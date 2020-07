Le pagelle di Inter-Torino 3-1: Handanovic nel pallone, Lautaro rinato, Godin sceriffo

Le pagelle di Inter-Torino: migliori e peggiori della sfida di San Siro tra la squadra di Conte e quella di Moreno Longo.

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 5 – Errore inspiegabile su corner innocuo di Verdi, poi si riscatta, ma solo parzialmente, per conservare il vantaggio nerazzurro.

Diego GODIN7 – Poco a suo agio in avvio nel ruolo di “terzino” chiamato ad accompagnare l’azione offensiva, poi disputa un gran secondo tempo impreziosito dal gol. (76’ SKRINIAR sv)

Stefan DE VRIJ 6 – Attento dietro, pur senza sfoderare una super prestazione.

Alessandro BASTONI 5,5 – Belotti gli provoca qualche grattacapo: non sempre lucido, ha momenti di appannamento.

Danilo D'AMBROSIO 5,5 – Non proprio il massimo della efficacia sulla corsia laterale, la condizione è quella che è.. (72’ BIRAGHI 6 – Entra con grinta nel finale.)

Marcelo BROZOVIC 6,5 – Si fa sentire in cabina di regia: nonostante la bravata sta bene fisicamente e si vede.

BORJA VALERO 6 – Non innesta mai le marce alte, ma alla distanza riesce a rendersi utile.

Roberto GAGLIARDINI 6 – Inconsistente in mezzo nella prima frazione, cresce nella ripresa dove sfiora peraltro il gol.

Ashley YOUNG 7 – Man of the match con un avvio di ripresa devastante: gol del pareggio e scucchiaiata a originare il gol del vantaggio. Buona la sua prima stagione nerazzurra. (71’ CANDREVA 5,5 – Si divora un gol enorme in contropiede.)

Alexis SANCHEZ 7 – E’ l’uomo in più dell’Inter e anche oggi lo dimostra: la sua rapidità manda in tilt la difesa granata. Suo l’assist per il gol di Godin, concede il bis su quello di Lautaro.

Lautaro MARTINEZ 7 – Assist d’autore e gol con deviazione a scacciare la crisi realizzativa: determinante e… Sbloccato! (84’ ERIKSEN sv)

Antonio CONTE 6,5 – Primo tempo da incubo, secondo… Da squadra di Conte! La sua squadra è seconda ma ora ulteriori cali di concentrazione non sono più ammessi!

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6,5 – Ci mette più di una pezza nella partita, il passivo sarebbe potuto essere più pesante senza i suoi interventi.

Armando IZZO 4,5 – In costante affanno in fase difensiva. Saltato spesso e volentieri oggi. Serataccia.

Nicolas NKOULOU 5,5 – Ordinato nel primo tempo, va in affanno nella ripresa

Gleison BREMER 5,5 – Vedi sopra, il canovaccio è il medesimo.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 – Propositivo nella prima parte, “azzannato” da Young nella seconda(65’ SINGO 6 – Frizzante nel finale di gara.)

Tomás RINCON 5,5 – II centrocampo del Toro regge solo per un tempo, poi la scena diventa nerazzurra.

Soualiho MEÏTÉ 5,5 – Discorso analogo, nella ripresa è poco consistente. (64’ LUKIC 5,5 – Non riesce a invertire la rotta)

Cristian ANSALDI 6 – Rischia di trafiggere Handanovic nel primo tempo, è ben contenuto nella ripresa. (64' BERENGUER 5,5 – Non lo si vede praticamente mai)

Ola AINA 6,5 – Molto bene nel primo tempo sulla corsia di sinistra, cala nella ripresa insieme ai compagni pur rendendosi protagonista di qualche spunto interessante.

Simone VERDI 5,5 – Passo indietro rispetto alle ultime due prestazioni, nonostante lo zampino sul gol iniziale. (76’ MILLICO 6 – Pimpante nel finale. Ha talento.)

Andrea BELOTTI 6,5 - Sesto gol consecutivo per l’uomo franchigia del Torino, che a lui dovrà aggrapparsi da qui alla fine per non affondare…

Moreno LONGO 5,5 – Il suo Toro si squaglia nell’intervallo consegnandosi di fatto senza opporre resistenza ai nerazzurri… Errore madornale! Peccato, la banda Longo ha dimostrato in ogni caso di essere “viva” in ottica salvezza.

