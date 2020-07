Le pagelle di Juventus-Atalanta 2-2: Malinovskyi incanta, Gomez guida, male Bernardeschi

I nerazzurri meritavano la vittoria. Bene l'ucraino, il Papu, Zapata e Toloi. Nella Juventus Ronaldo perfetto dal dischetto, de Ligt in difficoltá

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 - Non puó nulla sui gol di Zapata e Malinovskyi, non compie altre parate di rilievo.

Juan CUADRADO 6 - Non c'é Gosens, ma Castagne é un osso altrettanto duro. Un paio di bei lanci per Ronaldo, pochi affondi.

Leonardo BONUCCI 6 - Imposta e spesso lancia cercando Dybala e Ronaldo. Dietro non commette errori, se la cava.

Matthjis DE LIGT 5 - Soffre (e per uno con la sua stazza é strano) la fisicità di Zapata, viene bruciato da Gomez con il movimento sul primo gol. Fatica anche con Muriel.

DANILO 5,5 - A sinistra, con un altro passo rispetto ad Hateboer. Apporto quasi nullo, si alza di rado. (Dal 57' ALEX SANDRO 6 - Dentro nella ripresa, in crescita, mette a referto anche un paio di accelerazioni)

Adrien RABIOT 6 - Corre, contrasta, ci prova. Con una voglia raramente vista in bianconero. Cala nel secondo tempo.

Rodrigo BENTANCUR 6 - Da regista non può inserirsi e non riesce mai a giocare liberamente, visto che viene sempre raddoppiato in fase di possesso.

Blaise MATUIDI 5 - Preferito a Pjanic, ma non convince. Ritmi troppo alti per lui. (Dall'82' RAMSEY SV)

Federico BERNARDESCHI 5 - Passeggia, si allarga, cerca spazio, ma tocca la palla sempre troppe volte e non riesce a dar velocitá all'azione. Nessun guizzo. (Dal 57' DOUGLAS COSTA 5,5 - Si vede poco, non accelera, giusto un paio di spunti)

Paulo DYBALA 6,5 - Solita tecnica eccelsa. Un paio di stop da fuoriclasse, cerca sempre la giocata, non si risparmia. Esce molto stanco. (Dal 68' HIGUAIN 6 - Condizione fisica discutibile, ma conquista il rigore del 2-2. Niente altro)

CRISTIANO RONALDO 7 - Nel primo tempo non si vede mai, poco cercato e poco presente. Nella ripresa trasforma i due rigori e impegna Gollini con un gran diagonale.

ALL. Maurizio SARRI 5,5 - Nel primo tempo l'Atalanta domina la Juventus. Bianconeri meglio nella ripresa, viene salvato dai rigori. Scudetto vicino, passi in avanti pochi.

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Nel primo tempo non compie nemmeno una parata. Nella ripresa ferma Ronaldo con una gran parata.

Rafael TOLOI 6,5 - Perfetto, sia in marcatura che in impostazione. Gran difensore.

José Luis PALOMINO 6,5 - Guida la difesa e la tiene alta. Con Dybala ha tanto lavoro da fare. Buona prova. (Dal 75' CALDARA 6 - Dentro alla fine, al centro della difesa, bene nei palloni alti)

Berat DJIMSITI 6 - Tiene la posizione e non si stacca quasi mai. Ronaldo lo cerca, ma lui non demerita.

Hans HATEBOER 6 - A destra, spinge e cross. Quando cavalca, Danilo non lo tiene. Fatica di piú con il fresco Alex Sandro.

Marteen DE ROON 6 - Corsa, polmoni, ma anche intelligenza e senso tattico. Dá equilibrio. Il fallo di mano che costa il rigore é frutto della rigiditá della regola piú che di un suo errore.

Remo FREULER 6,5 - Cervello e fine pensatore. Sa sempre dove passare il pallone prima che gli arrivi. (Dal 75' TAMEZE 6 - Dentro nel finale con personalitá. Un paio di giocate pregevoli)

Timoty CASTAGNE 6 - Gosens si ferma nel riscalmento e tocca a lui, ma non si emoziona. Ottimo primo tempo, in cui attacca Cuadrado e non soffre. Duello pari.

Josip ILICIC 6,5 - Danza tra le linee, gioca di prima, va al tiro. Punto di riferimento, anche se non é al meglio. (Dal 58' PASALIC 6 - Entra, si piazza tra le linee, duetta con Malinovskyi)

Alejandro GOMEZ 7 - Assist per Zapata eccezionale. Gioca a tutto campo, sempre con qualità. Fulcro della Dea. (Dal 68' MALINOVSKYI 7,5 - Grande impatto. Sfiora subito il gol, ne segna uno stupendo con il destro, poi ci prova ancora con il suo mancino. Un lusso averlo come dodicesimo o tredicesimo uomo)

Duvan ZAPATA 6,5 - Gol di pura potenza, movimenti da centravanti vero. Mette in apprensione de Ligt. Poi cala nella ripresa. (Dal 68' MURIEL 6 - Mix tra i buoni movimenti davanti e l'assist per Malinovskyi e il fallo di mano sciocco che concede il pareggio)

ALL. Gian Piero GASPERINI 7 - Perde Gosens, ma non si scompone. La Dea gioca a memoria. Azzecca tutto, cambi inclusi. Meritava di vincere.

