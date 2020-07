Le pagelle di Juventus-Lazio 2-1: Dybala dipinge calcio, male Bonucci, Bastos sciagurato

Migliori e peggiori della sfida dell'Allianza Stadium tra Juventus e Lazio. Man of the match un sontuoso Paulo Dybala.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Salva ancora capra e cavoli sulla conclusione di Milinkovic-Savic, diretta nel "sette".

Juan CUADRADO 6 – Macina chilometri sulla fascia destra, innescando un bel duello con Anderson.

Matthijs DE LIGT 6,5 – Roccioso là dietro, Caicedo non la vede praticamente mai.

Leonardo BONUCCI 4,5 – Lascia troppo specchio di porta a Immobile, una piccola sporcatura che però poteva incidere negativamente nel match. Poi provoca un rigoe facendosi anticipare proprio dall'attaccante biancoceleste. Goffo.

ALEX SANDRO 6,5 – Gran torsione e palo centrato in apertura, poi è attivo e propositivo sulla fascia.

Rodrigo BENTANCUR 6 – Pallone sanguinoso perso in mezzo al campo che per poco non costa il gol di Immobile: è l’unica macchia della solita partita di sostanza.

Adrien RABIOT 6,5 – Tonico e pimpante, trasformato rispetto ai primi, incerti, vagiti in bianconero.

Aaron RAMSEY 6 – Si limita al compitino tra le linee, senza trovare la giocata illuminante. Rispetta in ogni caso le consegne. (57’ MATUIDI 5,5 – Poca "fisicità" rispetto ai suoi standard. La Juve perde distanze nel finale).

DOUGLAS COSTA 5,5 – Non sfrutta la (rara) chance di partire dal 1’. Questa sera tutto fumo e niente arrosto. Meglio da spaccapartite a gara in corso. (57’ DANILO 5,5 – Impacciato e poco reattivo nel finale).

Paulo DYBALA 7,5 – Elettrico, vivace, ogni volta che la palla transita dai suoi piedi succede qualcosa. La luce della Juventus anche quando i bianconeri faticano a sfondare: la ciliegina è l’assist servito a Ronaldo per il gol della certezza. A tutta Joya. (89' RUGANI vs)

Cristiano RONALDO 7 – 29 e 30 per confezionare l'aggancio Ciro Immobile, proprio al cospetto del rivale. Rigore impeccabile e tocco a porta vuota, da attaccante cinico. Per gli orpelli c’è sempre tempo (la traversa gli nega la tripletta).

All. Maurizio Sarri 6,5 – Studia bene la partita, perché la sua Juve concede poc alla Lazio, soprattutto per le vie centrali. Bianconeri poi abili a sfruttare le defaillance avversarie. Lo scudetto è a un passo, la nona sinfonia sta per risuonare. Non proprio edificante il "crollo" finale.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 – Poco da fare sui gol se non raccogliere la palla in fondo al sacco.

LUIZ FELIPE 4,5 – Pulito e concentrato nel primo tempo, poi la colossale fesseria della ripresa che taglia le gambe ai suoi. (90' FALBO sv)

Francesco ACERBI 6 – Un’altra categoria rispetto agli svagati compagni di reparto.

BASTOS 4 – Praticamente impresentabile. Scoordinato, da subito, su ogni pallone, poi combina la frittata sul sinistro di Ronaldo concedendo rigore. Tecnicamente non all’altezza.

Manuel LAZZARI 6,5 – Sta bene e prova a sgroppare sulla fascia, ma la squadra non può assisterlo nel migliore dei modi. Finale in crescendo. (90' RAUL MORO sv)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 – Prova ad accendere la luce ma stasera il suo è un compito davvero ingrato, senza particolare assistenza dal supporting cast. Nel finale sfiora un gran gol da calcio piazzato, durante l'arrembaggio laziale.

Danilo CATALDI5,5 – Non può essere il faro che era Lucas Leiva: ci prova, ma non è la stessa cosa; la Juve è padrona del centrocampo. (75’ A. ANDERSON 6,5 – Sfiora la traversa con missile da fuori. Guizzante).

Marco PAROLO 5,5 – Vedi sopra, paga tanto nei confronti degli avversari in termini di fisicità.

Djavan ANDERSON 6,5 – Non trema al cospetto della corazzata Juventus disputando nel complesso un buon primo tempo, poi la Lazio sparisce. (67’ VAVRO 6 – Controlla dietro)

Felipe CAICEDO 5,5 – Prova a far valere il fisico, ma non gli riesce di creare seri grattacapi dalle parti di Szczesny (67’ ADEKANYE 5,5 – Non c’è gloria per lui là davanti)

Ciro IMMOBILE 7 – Sontuoso gesto tecnico a sverniciare il palo, poi il rigore procurato e trasformato. Ultimo a mollare.

All.: Simone INZAGHI 6 – Francamente più di così la Lazio non poteva fare. Una Lazio raffazzonata ma generosa, punita soprattutto da svarioni individuali dei propri centrali, che nel finale per poco non strappava il punticino.

