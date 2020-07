Le pagelle di Juventus-Sampdoria 2-0: Ronaldo mette la firma finale

Il migliore in campo è Cristiano Ronaldo, ma nella Juventus anche stasera bene Rabiot e de Ligt. Sampdoria comunque tutta promossa: tiene preoccupata la Juve per 70 minuti. Menzione d'onore a Ranieri.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Un paio di interventi importanti in una serata in cui la Sampdoria si è comunque fatta vedere più di una volta.

DANILO 6 – Una mezz’ora in campo: il tempo giusto per rimetterci un gran ‘bernoccolo’ e salvare la porta da Ramirez. Dal 29’ Federico BERNARDESCHI 6,5 – Entra e porta un discreto dinamismo. Suo gol il gol che di fatto chiude la gara.

Leonardo BONUCCI 6 – Partita onesta, senza sbavature. Guida bene il reparto insomma, ma nessun picco.

Matthjis DE LIGT 6,5 – Un importante salvataggio dove, immolandosi, finisce anche col farsi male e lasciare il campo. Dal 78’ Daniele RUGANI – sv.

Alex SANDRO 6,5 – Si conquista il rigore nel finale poi sbagliato da Ronaldo. Decisamente meglio rispetto alla disastrosa uscita di Udine.

Adrien RABIOT 6,5 – E’ ancora una volta il migliore del centrocampo, come ormai sta succedendo da diverse giornate. Nulla di straordinario, ma comunque una buona notizia per Sarri. Specie per la prossima stagione.

Miralem PJANIC 6 – Un lampo, nel vedere al volo Ronaldo libero su quella punizione alla fine del primo tempo. Poco altro. Qualche tocco, qualche geometria, ma anche questa sera non è stata una Juventus brillantissima. Dal 78’ Rodrigo BENTANCUR – sv.

Blaise MATUIDI 6 – La solita abnegazione in fase difensiva. I soliti problemi quando deve provare a inserirsi.

Juan CUADRADO 6 – Anche nel suo caso una partita senza particolari acuti. Parte alto, dopo mezz’ora torna terzino: diligente in entrambi i casi, ma niente di più.

Paulo DYBALA 5,5 – Fatica a trovare spazi, poi si ferma per un guaio muscolare. Dal 40’ Gonzalo HIGUAIN 5 – Entra praticamente a freddo, ma non incide. Nel finale si divora il gol del 3-0.

Cristiano RONALDO 7 – Serve un suo gol per sbloccare una gara complicata. Un sigillo simbolico su una stagione dove i suoi gol hanno trascinato questa Juventus al 36° Scudetto, il 9° consecutivo.

All. Maurizio SARRI 6,5 – Una Juventus che non brilla, non incanta, ma alla fine fa risultato. Quello che contava stasera e in questa prima stagione, almeno dal punto di vista del pubblico che ‘pretendeva’ continuità. Per provare a giocar meglio, ci sarà tempo.

===Le pagelle della SAMPDORIA===

Emil AUDERO 5,5 – Male sul secondo gol, con la respinta che regala il pallone a Bernardeschi.

Julian CHABOT 6 – Una ventina di minuti, poi i problemi fisici. ‘Sei politico’. Dal 22’ Mehdi LERIS 6,5 – Entra con grande piglio e sfodera più di una discesa interessante e cross in mezzo. Sfiora anche il gol.

Maya YOSHIDA 6,5 – Un’ottima, ottima gara difensiva. Almeno due interventi decisivi. Sempre pulito e preciso nelle letture.

Lorenzo TONELLI 6,5 – Gioca una buona gara dietro e sfiora anche il gol di testa.

Fabio DEPAOLI 6,5 – Bene anche lui, riesce a garantire discese e copertura. Diligente.

Morten THORSBY 6 – Si fa cacciare nel finale, ma è una partita di sostanza in mezzo al campo.

Karol LINETTY 6 – Anche lui preciso e puntuale nel fare spesso scudo al reparto difensivo.

Jakub JANKTO 6 – Non si vede tantissimo in fase di spinta, ma un paio di discese con cross interessanti le porta a termine. E dietro dà comunque una mano. Dal 73’ Manolo GABBIADINI 6 – Entra quando la Juventus ha già iniziato la festa. Non produce nulla di clamoroso, ma è un apporto onesto.

Tommaso AUGELLO 6 – Piazzato terzino per l’assenza all’ultimo di Bereszyński si valere con una prova onesta e attenta.

Gaston RAMIREZ 6 – Prova a svariare sul fronte offensivo e alla fine produce qualche grattacapo alla Juve, che a inizio ripresa fatica a trovagli la posizione. Non crea però clamorose occasioni.

Fabio QUAGLIARELLA 6 – Prova a farsi notare con le sue solite giocate. Impegna Szczesny con un colpo di testa molto potente. Presente.

All. Claudio RANIERI 6,5 – Il suo 4-4-2 ordinato e ben interpretato crea qualche grattacapo anche alla Juventus, così come aveva già fatto qualche settimana fa con l’Atalanta del resto. Serve il guizzo del campione per sfondare il muro, ma il senso è presto fatto: con ordine e sostanza questa squadra è passata sotto Ranieri dall’ultimo posto alla salvezza con 4 giornate d’anticipo.

