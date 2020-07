Le pagelle di Lazio-Cagliari 2-1: Cragno super, Immobile si riscatta

Nonostante il ko il migliore in campo è il portiere dei sardi, autore di vari interventi miracolosi. Il capocannoniere e Milinkovic-Savic sembrano vivere una serata difficoltosa, ma poi si rialzano. Mattiello sempre in difficoltà su Lazzari.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Subito battuto da João Pedro e graziato da Piccinini. Incolpevole sul tiro vincente di Simeone. Poi rischia qualcosa solo su un colpo di testa innocuo del brasiliano.

PATRIC 6 - Complessivamente attento e concentrato fino agli ultimi secondi, quando con un errore abbastanza clamoroso rischia di regalare a João Pedro la palla del 2-2.

Luiz FELIPE 6 - Sua la sfortunata deviazione che consente al destro di Simeone di carambolare alle spalle di Strakosha. Ma per il resto se la cava tutto sommato bene.

Francesco ACERBI 6,5 - Per un tempo fa quasi più l'esterno che il terzo difensivo, tra una sovrapposizione e un cross. Poi torna diligentemente nei ranghi.

Manuel LAZZARI 6,5 - Scatta, dribbla, calcia trovando Cragno sulla propria strada. Una spina nel fianco continua sulla fascia sinistra del Cagliari (dal 58' Adam MARUSIC 6 - Meno pimpante di Lazzari, con un'incursione in area va comunque vicino al 3-1)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - In generale non è il miglior Milinkovic-Savic. Impreciso, apparentemente svogliato. Però a inizio ripresa estrae dal cilindro la magia del pari. E allora, che gli vuoi dire?

Marco PAROLO 6 - Mai troppo appariscente, ma comunque utile. Tiene le fila del centrocampo con un buon lavoro di copertura.

Luis ALBERTO 7 - Delizioso. Rientra dopo l'assenza di Torino e illumina la manovra laziale. Calcia in porta, ma Cragno è super. E così si rifugia in ciò che sa fare meglio: l'assist al bacio. Immobile ringrazia.

JONY 6 - Gioca di concerto con le frequenti sovrapposizioni di Acerbi e sforna un cross dopo l'altro. Su uno di questi, Immobile si fa stregare da Cragno (dal 58' Jordan LUKAKU 6 - Porta forze fresche sulla corsia mancina biancoceleste)

Ciro IMMOBILE 7 - Primo tempo estremamente difficoltoso, ripresa in cui si scioglie: sfiora il gol, trovando la mano di Cragno e il palo, e infine lo trova. È il numero 31.

Felipe CAICEDO 6 - Ricopre il ruolo della boa, del giocatore che protegge palla favorendo il movimento dei compagni. Missione ingrata, ma va lodato (dal 65' Joaquin CORREA 5,5 - Non è il miglior Correa e si vede. Ha la palla del tris, ma calcia debolmente consentendo la respinta a Cragno)

All. Simone INZAGHI 6,5 - Non si perde d'animo con i recenti capitomboli e guida la Lazio verso la Champions. Con un gioco brillante e palle gol a pioggia.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7,5 - Protagonista assoluto nonostante la sconfitta. Con una serie quasi infinita di parate, alcune delle quali eccezionali, tiene in partita il Cagliari. Bravissimo.

Sebastian WALUKIEWICZ 5,5 - Non sempre sicuro. Sbaglia il movimento nell'azione del gol di Immobile, consentendo al capocannoniere di presentarsi davanti a Cragno.

Ragnar KLAVAN 6 - Nonostante qualche affanno riesce a sbrogliare più di una situazione pericolosa. Nel finale cala e si fa ammonire.

Charalampos LYKOGIANNIS 5,5 - In coppia con Mattiello fatica a contenere le avanzate di Lazzari. E a inizio ripresa rinvia centralmente un cross di Jony, regalando un pallone d'oro a Milinkovic-Savic (dall'84' Fabio PISACANE s.v.)

Paolo FARAGÒ 5 - Perde un pallone sanguinoso in uscita, ma Cragno lo salva ipnotizzando Immobile. Piantato in difesa, fatica a leggere i movimenti di Jony e Acerbi.

Nahitan NANDEZ 6 - Uno dei migliori del Cagliari fino a quando la squadra di Zenga rimane in partita. Poi perde lucidità, come tutta la squadra.

Artur IONITA 6 - Offre un buon contributo difensivo e si lascia pure andare a qualche inserimento. Sfiora il gol di testa e serve a Simeone il pallone del momentaneo vantaggio (dall'84' Luca GAGLIANO s.v.)

Marko ROG 6 - Il solito lottatore che non ha mai paura a gettarsi in scivolata per fermare un avversario. Regge per poco più di un'ora (dal 68' Valter BIRSA 5,5 - Non un grande ingresso in campo. Da un suo pallone perso la Lazio rischia di triplicare)

Federico MATTIELLO 5 - Esce con il mal di testa per le continue incursioni di Lazzari. Non riesce mai a tenere a bada il proprio avversario diretto (dal 71' Daniele RAGATZU 5,5 - Non cambia il corso del match)

João PEDRO 6 - Pronti, via: punizione sotto l'incrocio e gol da urlo. Peccato che Piccinini glielo annulli. Per il resto della gara è abbastanza discontinuo.

Giovanni SIMEONE 6 - Si allarga, tiene in apprensione la difesa della Lazio, lotta su ogni pallone. Si divora un gol clamoroso, poi segna con l'aiuto di Luiz Felipe.

All. Walter ZENGA 6 - Buona l'organizzazione del Cagliari per tutto il primo tempo. Anche se, va detto, con un portiere normale i gol al passivo sarebbero stati più di due.

