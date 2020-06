Le pagelle di Lazio-Fiorentina 2-1: Ribery incanta, Luis Alberto tiene viva la Lazio

Il migliore in campo è Ribery, che illumina con un gol spaziale e dimostra di appartenere ad altra categoria. Bene anche Luis Alberto. Bocciati Bastos e Vlahovic.

===LAZIO===

Thomas STRAKOSHA 6 – Incolpevole sul gol subito, non si nota per particolari errori o parate.

PATRIC 5,5 – Contro Ribery fa spesso la figura del birillo all’esame di guida stradale: fermo, mentre l’abile guidatore gli gira intorno.

Francesco ACERBI 6,5 – La solita buonissima gara di controllo al centro della difesa.

BASTOS 5 – Primo tempo da dimenticare, con un’occasione a porta vuota il cui fuorigioco iniziale è una specie di benedizione ai fini personali: un gol sbagliato, così, avrebbe avuto effetto ben peggiore. Poco dopo trancia un avversario in ritardo. E così, la ripresa, nemmeno la gioca. Stefan RADU 6 – Più sicuro rispetto a Bastos, ne beneficia in tranquillità la difesa.

Manuel LAZZARI 6,5 – Uno dei migliori della Lazio anche in un primo tempo che era stato complessivamente poco convincente: tante discese e molti spunti. Dall’81’ Jordan LUKAKU – sv.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Qualità nelle due fasi, ma deve ancora salire tanto – come tutta la Lazio – rispetto a quanto aveva abituato in questa stagione.

Marco PAROLO 5,5 – Primo tempo gravemente insufficiente, con una fatica enorme a contenere la Fiorentina e dare i ritmi. Risale un po’ nella ripresa, ma dà comunque la sensazione di essere ancora lontano dalla forma migliore.

Luis ALBERTO 7 – Nel primo tempo assente ingiustificato, sale nella ripresa e ha il merito di spezzare in due la Fiorentina nel momento più importante. Dal 91’ ANDERSON – sv.

JONY 6 – Primo tempo di fatica, come tutta la Lazio. Ripresa più convincente e un gol sfiorato con una gran conclusione dalla distanza. Dall’80’ Adam MARUSIC – sv.

Felipe CAICEDO 6,5 – Ha fondamentalmente un solo merito: quello di conquistarsi, con grande astuzia, il rigore che gira la storia di questa partita. Dal 68’ Joaquin CORREA 6 – Non al meglio fisicamente e si vede: ingresso senza infamia e senza lodi.

Ciro IMMOBILE 6,5 – Praticamente sempre ben controllato dalla difesa della Fiorentina. Trasforma dagli 11 metri: niente di più, niente di meno.

All. Simone INZAGHI 6 – La sua Lazio è una creatura assai lontana da quella in grado di mettere in fila 21 partite senza sconfitta. Lo spirito però è sempre lo stesso: è bastata una scintilla e in qualche modo i suoi ragazzi l’hanno girata. Vivi.

===FIORENTINA===

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 – Almeno un paio di parate importanti, sulla testa di Parolo e sulla conclusione da fuori di Jony.

Nikola MILENKOVIC 6,5 – Molto bene nel controllare gli allunghi e gli strappi di Immobile.

German PEZZELLA 6 – Attento in difesa, senza sbavature ma nemmeno senza particolari lodi.

Federico CECCHERINI 6 – Come Pezzella gioca un match attento, ma senza particolari picchi di rendimento o note da sottolineare. Dal 75’ Lorenzo VENUTI 6 – Onesto il suo apporto nei 20 minuti finali.

Pol LIROLA 6 – Si vede di più in fase offensiva che in fase difensiva, dove comunque non commette errori degni di nota.

Rachid GHEZZAL 6,5 – Sfiora per due volte il colpaccio con tentativi dal limite dell’area di pregevole fattura: solo un legno gli dice di no. Pericoloso e decisamente in partita.

Milan BADELJ 5,5 – L’ex della partita si vede poco: ritmi bassi, palleggio lento, qualche difficoltà in copertura. Dall’84’ Erik PULGAR – sv.

Gaetano CASTROVILLI 6 – Primo tempo decisamente interessante, poi cala d’intensità e cerca qualche leziosismo di troppo.

DALBERT 6 – Una bella conclusione dalla distanza; una discreta attenzione in fase difensiva. Non brilla particolarmente, ma tanto basta. Dal 46’ IGOR 5 – Ingresso in partita decisamente da dimenticare: difficoltà nel prendere le misure, un cartellino immediato e nel finale non ha la lucidità di pulire quella palla che Luis Alberto gli fa carambolare addosso; sfortunato, in questo ultimo caso, ma rivisita forse si poteva anche fare qualcosa di meglio.

Franck RIBERY 7,5 – Illumina la serata dell’Olimpico con uno slalom, concluso nella stessa porta, che ha ricordato una magia di un giovane Alessandro Del Piero un’era calcistica fa. A dimostrazione che i fuoriclasse non hanno tempo: il francese, nonostante tutto, per questa Serie A, resta di un’altra categoria. Dall’83’ Riccardo SOTTIL – sv.

Patrick CUTRONE 6 – Generoso, ma è più la fase difensiva su Parolo che quella offensiva in sé. Di ruolo sarebbe attaccante... Ma per la Viola alla fine stasera va bene anche così. Dal 63’ Dusan VLAHOVIC 5 – Male. Male perché non porta pericoli offensivi e male perché la gomitata che gli costa il rosso era evitabile.

All. CARILLO (vice di Beppe IACHINI squalificato) 6 – La sua Fiorentina parte molto bene: compatta e pungente in ripartenza. Dopo il gol del vantaggio però rinuncia un po’ troppo presto al suo gioco, limitandosi alla fase difensiva e a giocate estemporanee. Una tattica che alla fine non riesce a pagare i dividendi, ma nonostante questo la Viola non è insufficiente. Anzi.

