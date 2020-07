Le pagelle di Lazio-Milan 0-3: Bonaventura e Çalhanoglu superlativi, Ibrahimovic "totem"

Diamo i voti al match dell'Olimpico. Prova di grande costrutto da parte dei rossoneri: i più ispirati sono senz'altro Bonaventura e Çalhanoglu, mentre Ibrahimovic è il "totem" della band di Pioli, a segno anche con un Rebic in forma smagliante. La Lazio, senza Immobile, è disorientata - e sulle gambe - in ogni reparto.

=== Lazio ===

Thomas STRAKOSHA 6,5: senza un paio di suoi interventi, soprattutto su Theo Hernandez nella ripresa, il passivo avrebbe potuto assumere dimensioni bulgare.

Serie A Inzaghi: "Giocare 4 partite in 2 settimane è dura"; Pioli: "Pensiamo già alla Juventus" DA UN' ORA

PATRIC 6: certamente molto più a suo agio con incarichi da laterale. Le sue marcature sono tutt'altro che arcigne.

Francesco ACERBI 6: non il centrale difensivo insuperabile a cui si è stati abituati. Parte bene nella prima mezzora, poi finisce per attestarsi ai livelli del calo - più simile a un crollo, della squadra.

Stefan RADU 5: in difficoltà al cospetto della rapidità di Saelemaekers. Il belga, oltretutto, lo induce al penalty su quel cross intercettato in area con la mano sinistra.

Dal 55' Denis Vavro 5: subito distratto su Rebic, il difensore slovacco appare impreciso e macchinoso.

Manuel LAZZARI 6: si sbatte molto lungo la destra in entrambe le fasi. Servito da Luis Alberto, va a segno per il possibile 1-2, annullato però per via di un netto offside.

Marco PAROLO 5: perennemente in ritardo, subisce eccessivamente la freschezza degli avversari. Molto spesso appare sulle gambe.

Zlatan Ibrahimovic - Lazio-Milan Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Lucas LEIVA 5,5: non ancora al meglio fisicamente, fatica a creare trame di gioco credibili.

Dal 46' Bobby Adekanye 6: tanti scatti e buona generosità là davanti per l'ex Liverpool.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5: prestazione senza squilli. ANch'egli sembra divorato dalla stanchezza. Costretto all'uscita prematura dal campo per un dolore al polpaccio (allo stesso modo di Çalhanoglu).

Dal 67' Djavan Anderson 5,5: fatica a spezzare il fiato e ad essere incisivo a risultato compromesso.

JONY 6: è uno dei pochi, a distinguersi, nel corso del primo tempo, con qualche interessante accelerazione e cross lungo la fascia sinistra.

Dal 55' Jordan Lukaku 6,5: uno dei pochi meritevoli. Mete spesso in difficoltà Romagnoli lungo la sinistra, da cui partono anche alcune buone iniziative.

Luis ALBERTO 5,5: senza Immobile da servire, serve aver perso ogni tipo di riferimento offensivo.

Joaquin CORREA 5: un paio di volte alla conclusione, in entrambi i casi senza la convinzione necessaria. Da prima punta, fa rimpiangere - eccome - Ciro Immobile.

Dal 64' Danilo Cataldi 6: restituisce un po' di equilibrio al centrocampo biancazzurro.

Mister Simone INZAGHI 5: una sconfitta quasi annunciata viste le assenze di peso e, soprattutto, il preoccupante calo fisico della sua squadra. Che, forse, Immobile.dipendente lo è per davvero.

Simone Inzaghi - Lazio-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

=== Milan ===

Gianluigi DONNARUMMA 6,5: sceglie benissimo i tempi sulle uscite alte.

Andrea CONTI 7: ordinato in difesa e protagonista di sortite offensive importanti, come quella che ha portato al gol annullato (al 32') a Zlatan Ibrahimovic.

Dal 72' Davide Calabria 6: non corre alcun rischio, prova di sostanza.

Simon KJÆR 6,5: contiene molto bene sia Correa che Luis Alberto. Il danese sta progressivamente limando ogni suo difetto.

Alessio ROMAGNOLI 7: duro al punto giusto nei contrasti, dalle sue parti è veramente difficile passare.

Theo HERNANDEZ 6,5: sarebbe arrivato al "7" se avesse insaccato il quarto gol rossonero, davvero semplice. E' comunque protagonista di accelerazioni brucianti, che mandano in tilt Parolo e compagni.

Franck KESSIE 6,5: il nuovo Kessié fa la gioia di Pioli. Più tattico e oculato negli interventi, sta tornando ad essere l'arma in più della fase nevralgica del Diavolo.

Dall'86' Lucas Biglia: sv.

Ismaël BENNACER 6,5: l'ex Empoli apporta grande equilibrio a metà campo. Pedina davvero importante.

Alexis SAELEMAEKERS 7: quante progressioni lungo l'out di destra! Si procura il rigore del momentaneo 0-2 e corre all'impazzata sino al triplice fischio.

Giacomo BONAVENTURA 7,5: . ispiratissimo, propizia con un delizioso filtrante il gol di Rebic oltre ad entrare in tantissime altre azioni pericolose rossonere.

Zlatan Ibrahimovic e Giacomo Bonaventura - Lazio-Milan Serie A 2019-20 Credit Foto Imago

Dal 71' Rade Krunic 6: partecipa col giusto piglio alla causa rossonera negli ultimi 20' di gioco.

Hakan ÇALHANOGLU 7,5: realizza un gol d'antologia dopo un ottimo abbrivio di match. Il calendario intasato gli fa dare anzitempo forfait per qualche guaio di troppo al polpaccio.

Çalhanoglu - Lazio-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 37' Lucas Paquetà 6: discreti spunti tra le linee di centrocampo e attacco. Pian piano, il brasiliano sembra ritrovarsi.

Zlatan IBRAHIMOVIC 7: pur non al massimo della forma, è un vero e proprio totem per i rossoneri, in totale fiducia grazie a lui. Confeziona l'appoggio per il gol-capolavoro di Çalhanoglu e trasforma - pur con qualche brivido di troppo - il rigore del momentaneo 2-0.

Ibrahimovic - Lazio-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 46' Ante Rebic 7: davvero in formissima, va nuovamente a segno palesando senso della posizione e fiuto per il gol. Staffetta assai prolifica.

Mister Stefano PIOLI 8: sbanca l'Olimpico da grande ex e con una prova tutta fosforo e concretezza. Tre vittorie e un pareggio dopo la ripresa rappresentano un formidabile ruolino di marcia. La dirigenza rossonera deve pensarci bene prima di decidere di sostituirlo con chicchessia...

Play Icon WATCH Pioli: "Trittico Lazio-Juventus-Napoli? Dopo questo pareggio avremo ancora più determinazione" 00:01:21

Serie A Milan straripante all'Olimpico: una Lazio stanca e senza Immobile cade 0-3 DA 2 ORE