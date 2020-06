Le pagelle di Lecce-Milan 1-4: Calhanoglu ispirato, Lucioni affonda

Calhanoglu, Castillejo - Lecce-Milan - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Diamo i voti ai protagonisti della sfida del Via del Mare, match valido per la 27esima giornata di Serie A.

---Lecce---

GABRIEL 6 – Primo tempo da protagonista, quando evita il vantaggio rossonero in almeno tre occasioni. Poi però ne prende quattro e sul gol di Bonaventura non è proprio impeccabile.

Andrea RISPOLI 5,5 – Qualche incursione nel primo tempo, ma deve curarsi soprattutto di Theo Hernandez.

Biagio MECCARIELLO 5 - Soffre contro Rebic, si perde anche lui Castillejo nel gol che sblocca il match.

Fabio LUCIONI 4,5 – Simbolo di una difesa che gioca una partita in affanno. In più ha almeno due gol subiti sul groppone. Serataccia.

Marco CALDERONI 5 – Meno propositivo del solito, non chiude bene su Conti in occasione del quarto gol rossonero.

Jacopo PETRICCIONE 5 – Il meno brillante del centrocampo di Liverani. Non riesce a diegnare le sue geometrie, non almeno quando la partita entra nel vivo.

Panagiotis TACHTSIDIS 5,5 – Parte bene, fungendo da buon frangliflutti davanti alla difesa e riuscendo anche a far ripartire l'azione. Poi va in affanno come tutta la squadra.

Marco MANCOSU 6 – Impeccabile da dischetto per l'effimero pareggio e per il nono gol stagionale. Ma è l'unico lampo di una partita in cui non si accende mai (dall'87' Yevgen SHAKHOV SV)

Filippo FALCO 5 - Chi l'ha visto? Di lui si ricorda una punizione conquistata e sparata alle stelle. Per il resto...

Riccardo SAPONARA 5 – Non trova la verve da ex rossonero mostrata in altre occasioni. Commette anche qualche errore tecnico non da lui, mentre davanti crea davvero poco (dall'87' Brayan VERA SV)

Gianluca LAPADULA 5,5 – Fa tanta fatica, andando a sbattere contro la fisicità di Kjaer e Romagnoli. Fino allo scadere del primo tempo, quando per poco non punisce una leggerezza della difesa rossonera. Poi esce per un infortunio alla caviglia (dal 46’ Khouma BABACAR 6 - Un po' di sportellate coi centrali rossoneri. Non scintillante, ma almeno si guadagna il rigore che riapre il match)

All. Fabio LIVERANI 5 – Altri quattro gol subiti dopo gli undici in due partite prima dello stop. È chiaro che qualcosa non va, anche se stasera la difesa non è stato l'unico problema. La buona notizia è che la salvezza è sempre alla portata, la cattiva è che giocando così resterà un miraggio.

---Milan---

Gianluigi DONNARUMMA 6 – Serata piuttosto rilassante per il portiere rossonero. Spiazzato sul rigore, non deve compiere nessun intervento degno di nota.

Andrea CONTI 6 – Spinge a fasi alternate e dietro non è certo impeccabile, vedi l'occasione per Lapadula a fine primo tempo. Si riscatta in parte con l'assist per il gol di Leao.

Simon KJAER 6,5 – Serata piuttosto tranquilla per 40 minuti, controlla alla grande gli attaccanti avversari e non va mai in affanno. Poi si fa male: pessima notizia per Pioli in vista della Roma (dal 40’ Matteo GABBIA 5,5 - Il rigore che causa su Babacar resta quantomeno dubbio, ma non dà la sensazione di sicurezza del suo predecessore)

Alessio ROMAGNOLI 6 – Si perde una volta Babacar, per il resto partita pulita. Non appariscente ma essenziale, comanda la difesa e domina di testa. Bene così.

Theo HERNANDEZ 6 – Accelera a tratti, ma quando lo fa la difesa del Lecce deve sempre rizzare le antenne. Dietro concede poco.

Franck KESSIE 6 – Non uno spettacolo da vedere, ma fisicamente fa la differenza in mezzo al campo. Ci prova due volte da fuori: Gabriel e la mira imprecisa gli negano la gioia del gol (dall'86' Lucas PAQUETA' SV)

Ismael BENNACER 6 – Co-protagonista in negativo nell'occasione di Lapadula, per il resto gioca un match sufficiente, senza particolari colpi di classe. Può sicuramente fare di più.

Samu CASTILLEJO 7 – Pedina importante per Pioli. Si muove senza sosta dalla metacampo in su e sblocca la gara con un tocco d'autore (dal 68' Alexis SAELEMAEKERS 6 - Qualche spunto qua e là, ma nel finale il Milan pensa solo ad amministrare).

Giacomo BONAVENTURA 7 – Per essere uno in odore di partenza onora alla grande la maglia rossonera. È suo il gol che dà il via alla goleada Milan appena un minuto dopo il pareggio del Lecce. Di rapina, di voglia, di opportunismo. Bravo (dall'86' Lucas BIGLIA SV)

Hakan CALHANOGLU 7,5 - Due assist e lo zampino nel quarto gol, quello di Leao. Partita di qualità del turco, ispirato sulla trequarti e sempre nel vivo della manovra d'attacco dei rossoneri.

Ante REBIC 6,5 - La cavalcata del tris rossonero ci dice molto sulla forza di questo giocatore, arrivato al settimo gol in campionato nelle ultime otto. Ma il croato è molto di più, vedi un ripiegamento difensivo sulla sua linea di fondo (dal 68' Rafael LEAO 6,5 - Entra con buon piglio e segna quasi subito, da attaccante vero. Importante).

All. Stefano PIOLI 6,5 - Che bel Milan! Corsa, qualità, determinazione degli interpreti: la corsa all'Europa League è lanciata, i rossoneri sono in palla.

