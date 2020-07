Augello a duello con Rispoli in Lecce-Sampdoria

Diamo i voti ai protagonisti della sfida del Via del Mare, vinta dai blucerchiati grazie alla doppietta dal dischetto di Gaston Ramirez. Inutile il momentaneo pareggio firmato da Mancosu sempre su rigore

--- Le pagelle del Lecce ---

GABRIEL 6,5 - Sfiora il miracolo sul primo rigore di Ramirez, se il Lecce se la gioca fino al 97' è soprattutto grazie a lui

Giulio DONATI 6 - Un calcione di Bonazzoli lo stordisce dopo un quarto d'ora, ma lui stringe i denti e rimane in campo. Reinventato difensore centrale tuttosommato sbaglia poco

Nehuen Mario PAZ 5 - Sciagurato intervento su Depaoli al 75': il rigore non è netto, ma rimane un episodio determinante per la corsa salvezza. Evitabile

Biagio MECCARIELLO 6 - Un colpo di testa pericoloso nel primo tempo e pochi errori. Liverani lo toglie per cambiare assetto (dal 46' BABACAR 5,5 - Il solito problema: manca la cattiveria sotto porta)

Andrea RISPOLI 5 - Tanti, troppi errori in fase di impostazione

Antonin BARAK 5 - Non è la sua serata, manca fantasia a centrocampo

Panagiotis TACHTSIDIS 5 - "Regala" il rigore dell'1-0 alla Samp a fine primo tempo: macchia indelebile (dal 46' PETRICCIONE 5 - Entra per dare equilibrio, ma fa il contrario)

Marco MANCOSU 6,5 - Freddissimo dal dischetto, col saltino. Decimo gol in campionato. Unica nota positiva nell'attacco dei salentini

Marco CALDERONI 5,5 - Nella difesa a 5 viene schierato terzino, ma gioca praticamente sempre in avanti. Partita confusa (dall'88' VERA S.V.)

Riccardo SAPONARA 6 - Gara di sacrificio, tocca tantissimi palloni, anche se manca ancora il gol (dall'80' SHAKHOV S.V.)

Filippo FALCO 6 - Meglio quando entra Babacar, un po' solo là davanti (dal 67' FARIAS 5,5 - Non dà il valore aggiunto sperato da Liverani)

All. Fabio LIVERANI 5 - Poca qualità e tante ingenuità, un miscuglio deleterio in chiave salvezza. Gli manca un attaccante a cui affidarsi nei momenti più bui, nella ripresa meglio con Babacar. I dieci gol di Mancosu sono l'unica nota positiva della stagione, per ora.

Gaston Ramirez - Lecce-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 6 - Non può nulla sul rigore, per il resto ordinaria amministrazione

Bartosz BERESZYNSKI 6 - Spinge senza essere pericoloso, si preoccupa di difendere e lo fa bene

Maya YOSHIDA 6 - Mura Babacar nel finale, poche sbavature

Omar COLLEY 6,5 - Vince tutti i duelli aerei, annulla Falco

Tommaso AUGELLO 7 - L'uomo in più di Ranieri, il terzino fa avanti e indietro sulla sua fascia, mettendo in grande difficoltà Rispoli (dal 76' MURRU S.V.)

Fabio DEPAOLI 6,5 - Ha il merito di "guadagnarsi" il rigore decisivo

Morten THORSBY 5 - Gara deludente, causa il rigore del pareggio

Albin EKDAL 6,5 - Dà equilibrio anche nei momenti più concitati. Dote importante in partite così delicate (dal 76' VIEIRA S.V.)

Jakub JANKTO 6,5 - Sulla sinistra ara la fascia in coabitazione con Augello. Guadagna il rigore dell'1-0 (dall'83' LERIS S.V.)

Gaston RAMIREZ 7,5 - Freddissimo dagli undici metri. Una doppietta di enorme peso specifico nell'economia della stagione blucerchiata

Federico BONAZZOLI 5,5 - Due cose: il calcione a Donati e la rovesciata allo scadere del primo tempo. Poco altro (dal 46' GABBIADINI 6 - Crea scompiglio, basta e avanza)

All. Claudio RANIERI 6,5 - In attesa di Quagliarella, che dovrebbe tornare disponibile contro la SPAL, 3 punti fondamentali strappati con le unghie e con i denti. Amministra bene i cambi

