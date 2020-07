Le pagelle di Milan-Atalanta 1-1: Donnarumma super, Malinovskyi spento. Disastro Biglia

Il portiere rossonero si conferma un eccellente pararigori respingendo la conclusione dal dischetto di Malinovskyi. Calhanoglu in stato di grazia, Ibrahimovic non punge ma si rende utile come sponda. Bene anche Kessié. Nella Dea il migliore è Duvan Zapata, buona prova anche di Caldara e Gomez.

MILAN

Gianluigi DONNARUMMA 7,5 - Il rigore parato a Malinovskyi gli vale, da solo, la palma di migliore in campo. Bravissimo a capire le intenzioni dell'atalantino e a respingere il tiro dagli undici metri. Sul gol di Zapata non può nulla.

Davide CALABRIA 6 - Prova sufficiente del terzino rossonero che bada al sodo senza concedersi distrazioni.

Simon KJAER 6,5 - Altra prova convincente del danese, ottimo in anticipo e sveglio anche sulle seconde palle. Acquisto azzeccato.

Matteo GABBIA 6 - Parte col freno a mano tirato, poi prende le misure e il feeling con Kjaer migliora col passare dei minuti. Non commette grossi errori e sul gol di Zapata è ingannato da un rimpallo.

Diego LAXALT 6 - Discorso simile a quello fatto per Calabria, con la differenza che l'uruguaiano si concede anche il lusso di tentare la conclusione in porta costringendo Gollini in corner.

Frank KESSIE 6,5 - La fatica inizia a farsi sentire anche sui suoi muscoli di acciaio, ma l'ivoriano si conferma uno dei più in palla del Milan di Pioli. Punto di riferimento in mezzo al campo, si fa valere anche in fase di costruzione.

Lucas BIGLIA 4,5 - Gioca titolare a causa dell'assenza di Bennacer, ma fa tremendamente rimpiangere l'algerino. Fuori condizione, si rende anche protagonista dello scellerato fallo da rigore con un'entrata senza senso (e pericolosa) su Malinovskyi.

dal 61' Rade KRUNIC 6 - Rispetto all'argentino ha almeno il merito di giocare una mezz'ora ordinata e lucida.

Alexis SAELEMAEKERS 5,5 - Moto perpetuo sulla corsia di destra, nella ripresa dà la sensazione di poter mettere in crisi l'Atalanta dalla sua parte ma commette troppi errori di misura.

dal 69' Samu CASTILLEJO 5,5 - Partita senza squilli dello spagnolo che sulla destra non riesce mai a saltare l'uomo e a creare superiorità numerica.

Hakan CALHANOGLU 7 - Gol capolavoro, con una punizione a giro che si insacca sotto l'incrocio sul palo più lontano a sorprendere Gollini. Esce stremato dopo un'ora. Giocatore totalmente ritrovato, indispensabile.

dal 61' Giacomo BONAVENTURA 6,5 - Ottimo impatto sulla partita, la sua presenza in mezzo al campo si sente. Colpisce un palo clamoroso con un rasoterra dal limite.

Ante REBIC 5,5 - Parte bene, con un buon piglio, ma cala vistosamente quando la partita entra nel vivo. Con qualche fronzolo di troppo ai venti metri vanifica un paio di potenziali occasioni da gol per il Milan.

dal 61' Rafael LEAO 6 - Il portoghese si posiziona sulla sinistra e prova a spaccare la difesa atalantina con qualche accelerata delle sue. Vivace, anche se un po' fumoso.

Zlatan IBRAHIMOVIC 6 - Mezzo voto in più rispetto al croato perché rimane in campo fino alla fine rendendosi utile con un enorme lavoro di sponda sui palloni aerei. Sufficienza stiracchiata, di fatto non tira mai in porta.

All.: Stefano PIOLI 6,5 - Nonostante le assenze pesanti presenta un Milan ben messo in campo, solido e che non rinuncia a creare gioco. Rispetto allo 0-5 dell'andata è cambiato il mondo, in tutti i sensi. Nella parte centrale della ripresa prova a vincerla con cambi coraggiosi.

L'esultanza dei giocatori del Milan - Milan-Atalanta Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 5,5 - Calhanoglu è bravissimo a disegnare quella punizione, ma lui appare in ritardo e poco reattivo. Fortunato quando viene salvato dal palo sul bolide di Bonaventura.

Rafael TOLOI 5 - Rebic gli crea non pochi grattacapi nel primo tempo. Rimedia un'ammonizione e per non rischiare Gasperini lo lascia negli spogliatoi a fine primo tempo.

dal 46' Bosko SUTALO 6,5 - Gioca con sicurezza e personalità, prendendosi anche qualche rischio in uscita col pallone tra i piedi. Da tenere sott'occhio.

Mattia CALDARA 6,5 - Buonissima prova dell'ex milanista che si fa valere contro Ibrahimovic concedendo allo svedese solo palloni alti ma lontano dall'area di rigore.

Berat DJIMSITI 6,5 - Puntuale nelle chiusure e attento in marcatura. Rischia di rovinare tutto con un retropassaggio troppo morbido che crea qualche apprensione a Gollini.

Hans HATEBOER 5,5 - Gara timida, la sua. Davanti ha un Laxalt molto guardingo e lui fa poco o nulla per metterlo in difficoltà.

Marten DE ROON 6 - Solita prova di sostanza in mezzo al campo. È il primo a dare la scossa alla partita con un destro da fuori di poco a lato.

Remo FREULER 6,5 - Propizia la rete di Zapata con una bellissima percussione in zona centrale. Equilibratore di centrocampo, conferma di essere una pedina essenziale.

dal 69' Mario PASALIC 5,5 - Non lascia una grande traccia sulla partita, ha vissuto serate decisamente migliori.

Robin GOSENS 6 - Costringe Calabria a giocare sempre di fretta il pallone grazie a una pressione costante: un po' meglio di Hateboer, ma a conti fatti combina poco anche lui.

dal 69' Timothy CASTAGNE 6 - Si posiziona a sinistra tenendo in apprensione Calabria ma non riesce mai a sfondare.

Alejandro GOMEZ 6,5 - Si concede qualche pausa, ma quando decide di accendere la luce abbaglia di classe San Siro. Sfiora il gol con un destro a giro che esce di un niente.

dal 90' Ebrima COLLEY s.v. - In campo nei minuti di recupero, non giudicabile.

Ruslan MALINOVSKYI 5 - Fa una sola cosa degna di nota quando, complice anche l'ingenuità di Biglia, si procura il rigore del possibile 1-1 che però fallisce malamente con una conclusione letta magistralmente da Donnarumma. A parte questo episodio, non è ispirato come al solito.

dal 57' Luis MURIEL 6 - Entra e si rende protagonista di un paio di ottime giocate sulla trequarti. Va sempre in verticale, è in un buon momento.

Duvan ZAPATA 7 - Va su tutti i palloni, semina il panico nella difesa del Milan quando riesce ad arpionare il pallone. Il gol è la sintesi della sua capacità di essere un killer dell'area di rigore.

Gian Piero GASPERINI (in panchina Tullio GRITTI) 6,5 - Non la migliore Atalanta della stagione, ma pur sempre una signora squadra che vuole fare la partita dal primo all'ultimo minuto. Intelligente la rotazione degli uomini ora che la fatica inizia inevitabilmente a pesare.

