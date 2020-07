Le pagelle di Milan-Bologna 5-1: Rebic inarrestabile, Ibra guida, Hernandez é un treno!

La squadra di Pioli gioca una splendida partita. Kessie e Bennacer in mezzo dominano. Rebic e Calhanoglu perfetti con Ibra. Bologna disastroso e con un paio di difensori totalmente fuori dal match

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Non ha colpe sul gol di Tomiyasu, che spara un bolide all'incrocio. Una bella parata su Santander, causata peró da una sua indecisione precedente.

Davide CALABRIA 7 - Grande spinta nel primo tempo. Si sovrappone e cerca Saelemaekers. Il gol nel recupero é il giusto premio all'abnegazione.

Simon KJAER 6 - Di testa giganteggia. Reattivo e concentrato, tranne che in un retropassaggio errato nel secondo tempo.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Si fa beffare dalla finta di Tomiyasu al limite. Errore non da lui e unico neo di una prova per il resto perfetta.

Theo HERNÁNDEZ 7,5 - Un treno per 90 minutii. Incendia la fascia sinistra, dettando legge in entrambe le fasi. Bello l'assist per Saelemaekers.

Franck KESSIE 7 - Colonna in mezzo al campo. Colpisce un palo e fa sentire il suo apporto. In crescita continua.

Ismael BENNACER 7 - Intelligente e cocciuto. Trova il primo gol in rossonero con un bell'inserimento. (Dal 78' BIGLIA SV)

Alexis SAELEMAEKERS 6,5 - Primo gol "italiano" e diverse accelerazioni a destra. Gamba e corsa, quindi freschezza. (Dal 62' KRUNIC 6 - Dentro una mezz'ora, va anche vicino al gol con un tiro da fuori)

Hakan ÇALHANOĞLU 7,5 - Segna ancora e trova sempre il varco giusto tra le linee. Stilisticamente elegante, come quando serve a Bennacer l'assist per il 3-1 di Bennacer. (Dal 62' BONAVENTURA 6 - Dentro a partita chiusa. Cerca il gol, ma non lo trova)

Ante REBIĆ 8 - Si intende a meraviglia sia con Ibra che con Theo. Crea occasioni, assiste i compagni, inventa spazi e poi timbra il cartellino. Sono 11 in campionato, stupendo 2020. (Dal 82' COLOMBO SV)

Zlatan IBRAHIMOVIĆ 7 - Guida, punto di riferimento, astro di luce al centro dell'attacco rossonero.Un velo, un assist, tanta qualitá. (Dal 62' LEAO 6,5 - Bello l'assist per Calabria, impegna due volte Skorupski)

ALL.: Stefano PIOLI 7,5 - Il Milan gioca a calcio, a tratti diverte, é una squadra, ha le idee chiare e lo spirito giusto. Bravo.

===Le pagelle del BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 5,5 - Diverse buone parate, ma anche una grave indecisione sul gol di Calhanoglu. Con i piedi conferma di avere qualche limite.

Takehiro TOMIYASU 5,5 - Gol stupendo, ma tanta fatica dietro su Rebic. Non lo prende mai. (Dal 59' CORBO 6 - Entra a gara chiusa, con il giusto entusiasmo. Non demerita)

DANILO 4,5 - Crolla anche lui, faticando su ogni movimento di Ibrahimovic. Apnea costante. (Dal 59' MBAYE 5,5 - Gioca largo, fatica a contenere Leao)

Stefano DENSWIL 4 - Malissimo. In ritardo su tre dei cinque gol. Fuori posizione e fuori tempo. Una calamitá.

Mitchell DIJKS 4,5 - Non ha piú il passo pre infortunio e deve ritrovarsi. Saelemaekers lo mette spesso in imbarazzo.

Roberto SORIANO 5,5 - L'unico ad avere idee nel Bologna. Ci prova sempre. Dietro peró non dá copertura. (Dal 75' SVANBERG SV)

Andrea POLI 5 - Passo lento, poco dinamismo, nessuna diga.

Nicolas DOMÍNGUEZ 5 - Qualche bel tocco, ma anche tanti palloni persi in modo ingenuo. (Dal 59' BALDURSSON 6 - Intraprendente e volitivo. Inizia ad entrare con costanza)

Riccardo ORSOLINI 5 - Insufficiente. Non ha mai il guizzo giusto, Hernandez lo ferma di continuo e lo costringe a rincorrere. (Dal 75' SKOV OLSEN SV)

Federico SANTANDER 5 - Rientra dopo tanto tempo e si vede. Pachidermico in alcuni movimenti, da apprezzare solo la generositá.

Nicola SANSONE 4,5 - Fumoso, svagato, falloso. Nessuno spunto di rilievo.

ALL.: Sinisa MIHAJLOVIĆ 4,5 - Bologna mai in partita, dominato e bersagliato. Senza motivazioni e poco organizzato dietro.

