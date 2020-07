Le pagelle di Milan-Parma 3-1: super Kessie, grande partita di Calhanoglu

E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena a San Siro tra Milan e Parma. Grande partita dei rossoneri, super gara di Kessie, Calhanoglu e Kjaer. Nei ducali sono in pochi a salvarsi: malissimo la difesa ospite. Karamoh ancora peggiore in campo.

=== MILAN ===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Non è perfetto sul gol, per il resto fa il suo senza grossi patemi fino alla bella parata su Inglese che lo impegna nel finale.

Andrea CONTI 5 - Male. Impreciso, falloso, non sembra in partita. Sostituito giustamente a fine primo tempo, anche perché è ammonito. (Dal 46' Davide CALABRIA 6 - Prestazione attenta, anche perché Karamoh non crea nessun problema)

Simon KJAER 7 - Uno dei migliori. Innesto di mercato contestato a gennaio, si sta rivelando prezioso e addirittura indispensabile. Perfetto in ogni chiusura.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Bene. In chiusura e nel gioco aereo si fa valere. La mette anche dentro di testa, cosa non ancora accaduta in questa stagione.

Theo HERNANDEZ 6,5 - Altra prestazione di ottimo livello. Lotta con Kulusevski per tutto l'incontro e lo ferma, soprattutto nel primo tempo, senza grossi problemi. (Dall'81 Diego LAXALT S.V)

Franck KESSIÉ 8 - Giocatore ritrovato. Anzi, non è mai stato così forte come in questo periodo. E' ovunque, fa entrambe le fasi al meglio. Corre per quattro e gioca grandiosamente anche palla al piede. Oggi illumina anche con un gol da cineteca.

Kessié, Biglia - Milan-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Lucas BIGLIA 4,5 - Torna a giocare titolare dopo una vita, si vede chiaramente che è fuori fase. Fortunato che ha al suo fianco un Kessie in giornata di grazia. Semplicemente non ne azzecca una. (Dal 56' Ismaël BENNACER 6,5 - Entra e il Milan trova tre gol. Cambia la partita).

Giacomo BONAVENTURA 6,5 - Importantissimo nel mezzo. Nel primo tempo è lui l'anima del gioco rossonero. Offre assist utilissimi ai compagni. Cala nella ripresa.

Rafael LEAO 5 - Uno dei pochi insufficienti del Milan di oggi. Pascola in campo, sbaglia spesso i movimenti, poco utile per i compagni. (Dal 63' Ante REBIC 6 - Fa il suo in attacco. Si fa parare da Sepe il gol del 4-1).

Hakan ÇALHANOGLU 7,5 - Veramente una buona prestazione del turco, che segna, fa segnare ed è autore di bellissime giocate. (Dall'81' Rade KRUNIC S.V)

Zlatan IBRAHIMOVIC 5,5 - Non festeggia al meglio le 100 presenze. Nervoso, parla troppo in campo. Spesso critica i compagni quando è lui il primo a sbagliare. Tiene comunque impegnata mezza difesa ospite solo grazie alla sua presenza.

All. Stefano PIOLI 7 - Va sotto nel primo tempo, ma la verità è che questo Milan gioca una signora partita e si conferma in un ottimo momento di forma. Addirittura a tratti diverte la squadra rossonera, cosa che si è vista raramente dalle parti della San Siro rossonera negli ultimi anni.

Romagnoli - Milan-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6,5 - Sui gol non può nulla. Bene su Theo Hernandez e Rebic.

Matteo DARMIAN 5 - Nel disastro del Parma c'è dentro anche lui fino al collo. Saltato costantemente da Hernandez e Calhanoglu.

Bruno ALVES 6 - Grazie al suo fisico e alla sua esperienza, tiene a galla una difesa traballante per tutto il primo tempo. (Dal 46' Kastriot DERMAKU 5,5 - Ha il merito di intraprendere un duello durissimo con Ibra e non uscire sconfitto, ma comunque nella ripresa il Parma crolla e lui è uno dei principali colpevoli.).

Simone IACOPONI 5 - Ci capisce veramente poco nel secondo tempo. Spaesato, sbadato. Giornata da dimenticare.

Riccardo GAGLIOLO 5,5 - Tanta corsa ma poca sostanza. Fortunato che dalle sue parti gioca un Leao tutt'altro che in serata.

Gaston BRUGMAN 5 - Male. Doveva creare gioco nel mezzo, invece si abbassa come tutti i compagni e praticamente non tocca un pallone. (Dal 63' HERNANI 5 - Entra ma non fa meglio del compagno sostituito.

Alberto GRASSI 6 - Qualche buon guizzo nel primo tempo, suo l'assist per il gol del momentaneo vantaggio crociato. (Dal 63' Roberto INGLESE 5,5 - Bene ma non benissimo. Qualche bel movimento, ma da uno come lui quella palla davanti a Donnarumma doveva metterla dentro).

Jasmin KURTIC 6 - Si conferma goleador del Parma, dato che segna il secondo gol in maglia ducale in 4 giorni. Per il resto qualche buon inserimento, poco altro.

GERVINHO 5,5 - Si ritrova a giocare da prima punta dopo un quarto d'ora e la posizione non è assolutamente di suo gradimento. Qualche fiammata stupenda, ma alcuni errori veramente gravi, soprattutto sotto porta.

Andreas CORNELIUS S.V - Sfortunato. Si rompe dopo pochi minuti. (Dal 14' Yann KARAMOH 4 - Quando gioca il Parma sembra in 10 uomini. Semplicemente non è all'altezza di questi palcoscenici, forse neanche da Serie A. Dall'81' Gianluca CAPRARI S.V).

Dejan KULUSEVSKI 6 - Partita molto strana del futuro giocatore della Juve. Per oltre un'ora non c'è in campo, non si vede mai e non si fa neanche mai vedere. Poi si sveglia ed è autore di alcune giocate fantastiche, un lampo stupendo del buio di oggi del Parma.

All. Roberto D'AVERSA 5 - Altra brutta partita del Parma che continua il suo pessimo momento di forma. Sono cinque le sconfitte nelle ultime sei. Forse la squadra si è un po' seduta, data la salvezza raggiunta. Oggi, nonostante il vantaggio iniziale, la squadra gioca comunque male, troppo passiva e attendista.

