Le pagelle di Milan-Roma 2-0: Rebic cecchino, Theo Hernandez straripante. Bocciato Dzeko

Il croato sblocca il risultato con un gol in mischia, il suo 8° in campionato. Calhanoglu sbaglia tanto ma è sempre nel vivo del gioco. Bene Kjaer e Bennacer, steccano Bonaventura e Castillejo. Tra i giallorossi pomeriggio da dimenticare per Zappacosta, mentre stavolta Dzeko tradisce. Carles Perez entra ma non si vede mai.

MILAN

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Quasi mai impegnato. Attento sulle uscite alte, bravo a intercettare un traversone rasoterra di Mkhitaryan nel primo tempo.

Serie A Pioli: "Meritata la vittoria del Milan. Rebic può fare la prima punta e che acquisto Kjaer" DA UN' ORA

Andrea CONTI 6 - Avvio difficile contro Spinazzola, poi col passare dei minuti prende le misure e si guadagna la sufficienza.

Simone KJAER 6,5 - Il danese si conferma un buon acquisto: nonostante non sia al top, gioca con sicurezza e autorità facendosi sempre trovare pronto.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Commette un erroraccio quando si perde Dzeko, ma il bosniaco lo grazia. Poi non sbaglia più nulla anche perché gli attaccanti della Roma non lo impensieriscono più di tanto.

Theo HERNANDEZ 7 - Primo tempo così così, anche se riesce comunque a mettere sulla testa di Calhanoglu un pallone perfetto che il turco non sfrutta. Ripresa straripante dal punto di vista fisico. Conquista il rigore del 2-0.

Franck KESSIE 6 - Solita presenza fisica in mezzo al campo anche se meno evidente rispetto ad altre circostanze. Entra nell'azione dell'1-0 con una mezza rovesciata che costringe Mirante al tuffo.

Ismael BENNACER 6,5 - Regia ordinata in mezzo al campo, diversi palloni recuperati e meno svarioni rispetto al solito. In crescita.

Samu CASTILLEJO 5,5 - Mai pericoloso, anche perché mal servito. Rimedia anche un giallo. Si fa apprezzare di più in copertura.

dal 54' Alexis SAELEMAEKERS 6,5 - Bell'impatto nella fase più calda della partita. Assicura freschezza e corsa proprio nel momento in cui la Roma inizia ad andare in debito d'ossigeno.

Giacomo BONAVENTURA 5,5 - Partita incolore quella del centrocampista marchigiano che ha anche il demerito di fallire una buona chance con un destro spedito in curva.

dal 54' Lucas PAQUETÀ 6 - Il brasiliano entra in campo con decisione e buono spirito di abnegazione anche se non sempre azzecca le scelte. Bello un suo destro rasoterra a impegnare Mirante.

Hakan CALHANOGLU 6,5 - Sbaglia tanto, compreso un gol di testa da due passi. Però è sempre nel vivo dell'azione e gioca un'infinità di palloni. Perfetta la trasformazione del rigore.

Ante REBIC 6,5 - Sembra assente dalla partita anche perché il ruolo di prima punta non è propriamente il suo. Poi il guizzo che sblocca il risultato. Ottavo gol in campionato per un giocatore che si sta rivelando un formidabile cecchino dell'area di rigore.

dal 78' Rafael LEAO s.v. - Gioca poco più di un quarto d'ora senza quasi mai vedersi, ingiudicabile.

All.: Stefano PIOLI 6,5 - Due vittorie di fila con 6 gol fatti e uno solo subito peraltro su rigore. Il tecnico conferma di avere la squadra in pugno e di saperla gestire. Azzeccata la mossa di inserire Saelemaekers che dà vivacità alla manovra offensiva.

Lorenzo Pellegrini, Kessié - Milan-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

ROMA

Antonio MIRANTE 6,5 - Il meno colpevole della sconfitta. Dice no a Calhanoglu e Paquetà, e per poco non riesce anche a parare il rigore. Bravo anche con i piedi.

Davide ZAPPACOSTA 5 - Fonseca lo promuove titolare ma lui non ripaga la fiducia. Troppi errori in fase di appoggio e soprattutto quella palla regalata al Milan da cui ha origine l'azione dell'1-0.

Gianluca MANCINI 5,5 - Nel primo tempo rischia un rigore per un contatto con Hernandez. Per il resto riesce sempre a tenere la barra dritta e la concentrazione alta.

Chris SMALLING 6 - Uno dei migliori in campo fino al fallo da rigore su Theo Hernandez che gli abbassa sensibilmente il voto.

Leonardo SPINAZZOLA 5 - Parte bene e mette in difficoltà Conti, poi cala vistosamente e nella ripresa un suo retropassaggio inconfondibile per poco non manda in porta Rebic.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Spesso anticipato in mezzo al campo, gioca su ritmi decisamente bassi e non trova mai la profondità.

dall'81' Javier PASTORE s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Jordan VERETOUT 6 - Il più lucido e intraprendente tra i centrocampisti giallorossi. Ma predica nel deserto ed è poco assistito dai compagni.

Justin KLUIVERT 5,5 - Tanto fumo e poco arrosto, anche se ha il merito di mettere sulla testa di Dzeko (complice la deviazione di Kessie) un pallone che meritava miglior sorte.

dal 58' Carles PEREZ 5 - Inconsistente. Non si vede praticamente mai e fa letteralmente il solletico alla difesa del Milan.

Lorenzo PELLEGRINI 5 - Non riesce a ripetere la bella prova offerta contro la Sampdoria mercoledì sera. Commette un duro fallo su Bennacer e viene ammonto. Giallo pesante, salterà per squalifica Roma-Udinese.

dall'81' Amadou DIAWARA s.v. - Entra in campo solo nel finale, ingiudicabile.

Henrikh MKHITARYAN 6 - Buona prova dell'armeno che crea spesso la superiorità numerica nel primo tempo. Esce quando proprio non ne ha più, non per demeriti.

dal 69' Diego PEROTTI 5,5 - Entra ma non incide, anche perché al suo ingresso in campo la Roma è visibilmente stanca e il suo compito non è per niente facile.

Edin DZEKO 5 - Con la Sampdoria era stato il migliore in campo, stavolta finisce dietro la lavagna perché quel gol sbagliato di testa a pochi metri da Donnarumma grida vendetta. Esce stremato nella ripresa.

dal 70' Nikola KALINIC 5,5 - Poco più di una ventina di minuti nel suo ex stadio. Impalpabile.

All.: Paulo FONSECA 5,5 - Fatica a trovare la quadratura del cerchio e certezze. E se anche Dzeko ti tradisce, significa che davvero non è giornata. Il turnover non paga e il quarto posto è ormai lontanissimo.

Play Icon WATCH Come cambia il MIlan se dovesse acquistare Luka Jovic 00:01:52

Serie A La Moviola di Milan-Roma: nessun dubbio sul rigore Theo Hernandez-Smalling DA 2 ORE