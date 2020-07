Le pagelle di Napoli-Roma 2-1: brilla Insigne, bene Mario Rui, Dzeko non punge

Buona prova del Napoli. Koulibaly solido, Zielinski ci prova sempre. Giallorossi in difficoltá: Fazio non é sicuro, Pellegrini impreciso, Ibanez sbaglia

===Le pagelle del NAPOLI===

Alex MERET 6 - Poco impegnato, raramente sollecitato, non ha colpe sul gol.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - A destra con il solito tempismo. Bene dietro, bravo a farsi sempre trovare libero. Buona prova.

Kostas MANOLAS 6,5 - Ex di giornata al rientro. Gara positiva, sempre in raddoppio su Dzeko. Esce molto stanco. Sul gol di Mkhitaryan forse esce un pelo tardi. (Dal 63' MAKSIMOVIC 6 - Mezz'ora senza errori. Si mette al centro e non demerita)

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Solido e concentrato. Tiene bene Dzeko e gioca spesso d'anticipo.

MARIO RUI 7 - Spinge molto il Napoli dal suo lato e lui si fa trovare pronto. Un bel cross per Milik e l'assist per Callejon. Va anche vicino al gol. Una delle migliori prove stagionali.

FABIAN RUIZ 6 - Parte forte, inserendosi e duettando con Milik. Tecnica di base eccellente, ma a volte esce dal match. (Dal 86' ELMAS SV)

Diego DEMME 6,5 - Solita prestazione di spessore. Grintoso e pulito. (Dal 70' LOBOTKA 6 - Venti minuti di "garra" e di rabbia. Lotta e contribuisce alla vittoria)

Piotr ZIELINSKI 6,5 - Pau Lopez gli nega il gol nel primo tempo. Intermittente il lavoro in appoggio del tridente. Si libera spesso al tiro, senza fortuna.

José Maria CALLEJON 6,5 - Poco brillante nel primo tempo. Non é lucido al momento del tiro, spesso perde il tempo. Nella ripresa entra con un altro piglio e infatti trova la rete. (Dal 70' LOZANO 6 - Entra e prova a sfruttare la sua velocitá, senza incidere)

Arkadiusz MILIK 6 - Una traversa, tanto movimento, alcuni buoni movimenti. (Dal 63' MERTENS 6 - Vicino al gol due volte, al servizio della squadra. Buon ingresso)

Lorenzo INSIGNE 7,5 - Solita attivitá costante, ricca di cross e accelerazioni. Poi la magia che decide il match con il suo destro a giro. Un marchio di fabbrica.

ALL. Gennaro GATTUSO 7 - Il Napoli gioca bene, crea, é una squadra, ha trovato ritmo e morale. Grandi meriti.

===Le pagelle della ROMA===

PAU LOPEZ 6,5 - Bravissimo su Fabian Ruiz e Zielinski nel primo tempo. Poi anche su Milik e Mertens.

Roger IBANEZ 5 - Novitá di giornata. A tre regge bene nella prima frazione, ma si perde il taglio del Callejon sul gol. Grave ingenuitá.

Gianluca MANCINI 6 - Non male in marcatura, vispo e sempre ben posizionato. Soffre nel finale.

Chris SMALLING 6 - Mezz'ora senza particolari sbavature. Gioca su Milik e lo tiene abbastanza bene. Poi si infortuna. (Dal 30' FAZIO 5,5 - Una sua maldestra respinta avvia il gol di Insigne. Pare sempre in ritardo, poco mobile e affannato)

Davide ZAPPACOSTA 6 - A destra supporta bene l'azione. Merita continuitá, perché il ruolo lo sa fare.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Nel primo tempo spreca un'occasione succulenta. In generale prova anonima, senza particolari intuizioni. (Dal 76' CRISTANTE SV)

Jordan VERETOUT 6 - In regia. Ordinato, senza strafare, ma sempre presente. Recupera diversi palloni nella ripresa.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Buona spinta a sinistra, affonda e crossa, pare avere gamba. Cala nel finale.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Fuga a tutto campo per il pareggio. Entra in ogni azione offensiva della Roma, ha qualitá superiori alla media.

Justin KLUIVERT 5 - Corre, taglia, svaria, ma la vede sempre poco. Inconsistente. (Dal 66' ZANIOLO 6 - Al rientro dopo il lungo infortunio, buona notizia per la Roma. Non é in condizione, ma la ritroverá)

Edin DZEKO 5,5 - Gioca spalle alla porta, lavorando per i trequartisti. Non riesce a liberarsi al tiro e non riesce a trascinare la sua Roma.

ALL. Paulo FONSECA 5,5 - Roma piú ordinata, piú coesa, ma sempre in difficoltá quando viene attaccata. Pau Lopez evita almeno tre gol.

