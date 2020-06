Le pagelle di Napoli-SPAL 3-1: Mertens in simbiosi con Napoli, Ruiz al top con doppio assist

Il migliore in campo è Mertens, ma bene anche Fabian Ruiz con 2 assist. Nella SPAL si salva Petagna. Il peggiore è Cionek.

===NAPOLI===

Alex MERET 6 – Praticamente mai chiamato in causa.

Elseid HYSAJ 6 – Qualche discesa, ma senza strafare oggi. Meglio i compagni di reparto.

Nikola MAKSIMOVIC 6,5 – Attento in marcatura, contiene bene insieme al compagno di reparto e si conferma ormai il titolarissimo per Gattuso.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Match che non gli crea troppe preoccupazioni: Cerri e Petagna sono spesso ben contenuti. Dall’80’ Kostas MANOLAS – sv.

Mario RUI 6,5 – Positivo oggi, con tante discese in fase offensiva. Bene anche dietro, dove non si concede distrazioni. Dall’80’ Faouzi GHOULAM – sv.

Fabian RUIZ 7 – Protagonista assoluto del pomeriggio del Napoli: due assist e padrone della mediana, dove tetta tempi e linee di passaggio.

Stanislav LOBOTKA 6,5 – Anche lui molto positivo. Gattuso gli dà fiducia dal 1’ al posto del fedelissimo Demme e Lobotka, almeno oggi, ha dimostrato di essere una validissima alternativa. Preciso.

Eljif ELMAS 6,5 – Come tutto il Napoli gira bene, trovando per giunta la pregevole apertura che porta al gol Callejon.

José Maria CALLEJON 7 – E’ suo il gol che rimette a posto la gara del Napoli, un po’ a sorpresa rimessa in piedi da Petagna. Dal 78’ Amin YOUNES 7 – Entra col piglio giusto: primo pallone toccato e subito a recuperarlo con le mani dal fondo del sacco. Meglio di così...

Dries MERTENS 7 – Un gol, un assist (poi inutile) per Insigne e il segnale immediato che anche oggi il Napoli avrebbe fatto sul serio. 123 gol con questa maglietta. Vive perfettamente il momento in simbiosi con la città e lo dimostra anche oggi sul campo. Dal 64’ Arek MILIK 6 – Entra in una mezz’ora finale a ritmi più bassi e non si procura grandi occasioni.

Lorenzo INSIGNE 6,5 – Il VAR gli nega la gioia del gol, ma è attivo e pimpante come tutto il tridente. Dal 65’ Irving LOZANO 6,5 – Buon impatto con la partita. Vivace e alla ricerca della giocata.

All. Gennaro GATTUSO 7 – Cinque vittorie consecutive in Serie A. Pausa o non pausa, questi sono i numeri, che il Napoli non trovava dalla scintillante gestione Sarri di 2 anni fa. La sua squadra gioca con ordine, ha le idee chiare e non va nel panico quando l’improvviso gol della SPAL avrebbe potuto creare qualche problema.

===SPAL===

Karlo LETICA 5,5 – Impreciso in un paio di situazioni, specie su un tiro-cross dove rischia di fare una frittata (salvata poi da Vicari).

Thiago CIONEK 5 – Concede un po’ troppo in fase di marcatura, dove in più di un’occasione si fa sorprendere alle spalle.

Francesco VICARI 6 – Il migliore della linea difensiva. Attento fino alla fine, nonostante tutto.

FELIPE 5,5 – Un po’ nervoso nel finale quando si prende un giallo francamente evitabile e che lo vede diffidato per la prossima col Milan.

Arkadiusz RECA 6 – Qualche buona discesa a sinistra. Più offensivo che difensivo il suo apporto oggi: non a caso fatica a contenere, ma è anche l’uomo che regala l’assist a Petagna. Dal 46’ Mattia VALOTI 5 – Entra con la voglia di rompere tutto... Ma è un po’ troppo nervoso e si prende subito un giallo, rischiando poi il secondo cartellino in più di una situazione.

Gabriel STREFEZZA 5,5 – Si vede poco. Gli esterni difensivi del Napoli lo contengono bene. Dal 75’ Marco D’ALESSANDRO 6 – Un finale di gara senza infamia e senza lodi.

Alessandro MURGIA 5 – Fatica in mezzo al campo, dove è spesso preso in mezzo. Dal 75’ Bryan DABO 6 – Vedi la voce ‘D’Alessandro’.

Simone MISSIROLI 5,5 – Oggi fatica a impostare il gioco, anche perché il motivo è molto semplice: la palla ce l’ha quasi sempre il Napoli.

Mohamed FARES 6 – In fase di spinta è il più attivo della SPAL, e anche se alla fine non crea reali occasioni si dimostra un punto fisso.

Alberto CERRI 5,5 – Si muove, combatte, ma sulle uniche due mezze occasioni della sua partita alla fine è poco concreto e avrebbe probabilmente potuto far meglio.

Andrea PETAGNA 6,5 – Presente, anche oggi, nonostante la gara complicata tra Maksimovic e Koulibaly. Alla prima vera chance, punisce. Bomber d’area. Dall’82’ Sergio FLOCCARI – sv.

All. Luigi DI BIAGIO 5,5 – Parte con l’idea di portare pressione alta ma viene praticamente subito punito. Allora si abbassa, “rimangiandosi” in qualche modo il piano di battaglia. Anche a pareggio acquisito. Non sarà facile salvare questa squadra.

