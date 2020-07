Le pagelle di Napoli-Udinese 2-1: Politano match winner, De Paul certezza

Migliori e peggiorei del match del San Paolo tra Napoli e Udinese. MVP è Matteo Politano, mentre arrivano conferme per De Paul.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 7 – Non può nulla sul piazzato di De Paul, irreale su sinistro a botta sicura di Lasagna

Elseid HYSAJ 6,5 - Presidua la sua zona e accompagna l'azione, è lui di fatto ad armare il sinistro di Politano.

Kostas MANOLAS 5,5 – Un’indecisione poteva costare il gol di Lasagna.

Kalidou KOULIBALY 6 – Distratto in occasione del gol bianconero, per poco non si rende protagonista di un goffo autogol in stile Juve-Napoli, ma in fin dei conti salva su De Paul. Croce e delizia.

Mario RUI 6 – Partita dai due volti: non irreprensibile dietro, attore protagonista davanti. Più volte vicino al gol.

Fabian RUIZ 6 – Suo l’assist per il gol di Milik, gesto tecnico di pregevole fattura con finta e cross utilizzando entrambi i piedi.

Stanislav LOBOTKA 6 – Rispetta le consegne di Gattuso, senza strafare (70’ DEMME 6 – “Cattivo” nel finale)

Piotr ZIELINSKI 7 – Contro la sua ex squadra ha l’argento vivo addosso, come sovente gli capita. Migliore in campo per la qualità che mette nella partita (avrebbe meritato il gol!) (80’ ALLAN sv)

José Maria CALLEJON 5,5 – A corrente alternata, senza incidere più di tanto nel match. (70’ POLITANO 8 – Entra e decide il match con bordata terrificante dal limite)

Dries MERTENS 5,5 – Mezzora anonima per il goleador partenopeo, poi l’infortunio (31’ MILIK 6,5 – Indemoniato: entra segna e poi si becca un giallo. Finalmente un segno di vita.)

Lorenzo INSIGNE 6 - Meglio in fase di uomo assist stasera, rispetto a quando si mette in proprio per cercare la conclusione verso la porta.

All. Gennaro GATTUSO 6 - Napoli a tratti lezioso e con la testa alla Champions, ma comunque vittorioso con il colpo di un singolo. Prove tecniche di Barcellona.

Le pagelle dell’Udinese

Juan MUSSO 6,5 – Incolpevole sul gol di Milik e soprattutto Politano, strepitoso sull’esterno destro di Zielinski.

Rodrigo BECAO 5,5 – Ruvido, spesso costretto a ricorrere alle maniere cattive.

Sebastian DE MAIO 5 – Troppo lento nello sbarrare la strada a Politano.

Bram NUYTINCK 5,5 – Si fa bruciare da Milik sul gol dell’1-1

Jens STRYGER LARSEN 6 - Prova di sostanza sulla corsia laterale.

Rodrigo DE PAUL 7 – E’ in una forma strabordante e si vede. Apre le danze con timing perfetto in inserimento e destro chirurgico in buca d’angolo. Pronto per una grande.

WALACE 6 – Riferimento prezioso in mezzo al campo (89’ TROST-EKONG sv)

Seko FOFANA 5,5 – Non benissimo in opposizione a Fabian Ruiz sul gol del Napoli.

ZEEGELAAR 6 – Nasce dal suo cross il gol del provvisorio 0-1 (80’ TER AVEST sv)

Kevin LASAGNA 6 – Non si vede molto, ma Ospina gli nega la gioia di un gol praticamente già fatto. (90 SEMA sv)

Ilya NESTOROVSKI 6 – Partecipa all’azione del gol bianconero con super giocata.

All.: Luca GOTTI 6 - L'Udinese tiene testa al Napoli per l'intera durata del match e quel gol in pieno recupero sa tanto di beffa. L'appuntamento con la salvezza è rimandato.

