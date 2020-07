Le pagelle di Parma-Bologna 2-2: bene Soriano e Dijks, Grassi e Inglese risvegliano i ducali

E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena al Tardini di Parma tra la squadra ducale e il Bologna. Negli ospiti gran primo tempo di Bani e Danilo, bene Dijks, ottima partita di Soriano. Pessima partita per larghi tratti dei ducali, svegliati però dall'ingresso di Grassi e di Roberto Inglese, al rientro dopo sei mesi d'assenza.

=== PARMA ===

Luigi SEPE 5,5 - Bene su Barrow nella ripresa e con i piedi, male sul tiro di Soriano dove poteva fare certamente di più.

Vincent LAURINI 6,5 - Nel disastro del Parma di tutta la prima frazione e parte della seconda, è uno dei migliori dei ducali. Preciso in tutte le chiusure sulla fascia. (Dall'82' Giuseppe PEZZELLA S.V).

Bruno ALVES 5 - Con Gagliolo spesso alto, si ritrova ad affrontare Orsolini e compagni da solo e fatica enormemente. Si prende pure un giallo ad inizio gara che lo condiziona. (Dal 46' Yann KARAMOH 6 - Entra e, più fresco degli altri, sfrutta la sua velocità per creare qualche movimento in avanti).

Simone IACOPONI 5,5 - Poco meglio rispetto al compagno di reparto. Fatica su Barrrow praticamente per tutto il match.

Riccardo GAGLIOLO 5,5 - Corre per quattro, purtroppo spesso a vuoto. Dalla sua parte, soprattutto nel primo tempo, il Bologna crea i maggiori pericoli. Meglio da centrale nella ripresa.

HERNANI 6 - Malissimo nel primo tempo, quando nella ripresa deve creare gioco fa molto meglio e si merita la sufficienza.

Matteo SCOZZARELLA 4,5 - Totalmente immobilizzato dalla squadra avversaria, non tocca un pallone, costringendo i ducali a continui lanci offensivi, facile preda per Danilo e compagni. (Dal 46' Dejan KULUSEVSKI 6 - Tanti errori, ma moltissima corsa nella ripresa. Spacca la partita grazie alla sua velocità nella ripresa).

Jasmin KURTIC 5,5 - Non riesce a prendere in mano il centrocampo, ne ad aiutare gli attaccanti in fasi offensiva. Però almeno segna il gol che riapre il match.

Matteo DARMIAN 5 - Messo in campo in tre ruoli differenti, non fa bene in nessuno dei tre. Malissimo ad inizio gara da attaccante, poco meglio da terzino.

Mattia SPROCATI 5 - Impalpabile, praticamente invisibile per quasi un'ora. Tolto forse troppo tardi. (Dal 57' Roberto INGLESE 6,5 - Entra un po' timoroso, poi però si vede che è carico e prova diverse conclusioni in area di rigore. Nel finale trova il gol che ridà il sorriso a tutta la società).

Juraj KUCKA 5,5 - In un ruolo non suo prova a rendersi pericoloso in diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo. Purtroppo Bani prende ben presto le contromisure e quindi diventa innocuo. (Dal 57' Alberto GRASSI 7 - E' lui il migliore dei ducali. Entra con tantissima voglia e risveglia i suoi dal clamoroso torpore della prima frazione).

All. Roberto D'AVERSA 5,5 - Arriva ad un soffio alla quinta sconfitta di fila. Deve ringrazionare super Bobby English per il gol del pareggio, un punto che ridà morale e scaccia la crisi. Però continua il brutto periodo del Parma: oggi molto male, soprattutto nel primo tempo con una formazione alquanto sperimentale, forse troppo. Almeno ci sono i 40 punti.

=== BOLOGNA ===

Lukasz SKORUPSKI 5,5 - Bene fino al 95', quando combina la semi frittata con Tomiyasu che regala il gol del pareggio al Parma.

Takehiro TOMIYASU 6,5 – Difficile dare un voto alla prestazione del giapponese. Per 94 minuti è forse il migliore in campo: perfetto da terzino, ottimo anche quando serve da centrale. Poi però la disattenzione su Inglese, decisiva per il risultato. Un vero peccato, una macchia in una prestazione veramente di ottimo livello.

Mattia BANI 6,5 – Ci mette qualche minuto a prendere le misure a Kucka unica punta. Dopo qualche svarione limita in toto Kuko. Purtroppo per il Bologna deve uscire per infortunio. (Dal 43' Ibrahima MBAYE 6 - Ordinato, salva anche sulla linea un bel tiro di Inglese).

Larangeira DANILO 6,5 – Segna subito, regalando ai suoi un tranquillissimo primo tempo. Sempre puntiale, Sprocati non gli dà nessun fastidio.

Mitchell DIJKS 6,5 – Non benissimo nel primo tempo, il migliore del Bologna nella ripresa con le tante sgroppate e qualche buon cross.

Gary MEDEL 6,5 – Lotta come al solito ed è importante in interdizione. (Dal 90 Dion RUFFO LUCI S.V).

Nicolas DOMINGUEZ 6 - Preciso sulla mediana, non si fa molto vedere ma è estremamente utile alla squadra. (Dal 75' Mattias SVANBERG 6 - Entra e prova subito il tiro dalla distanza con personalità).

Roberto SORIANO 7 - Bravissimo nel gol del raddoppio, ottimo in fase offensiva soprattutto nel primo tempo. Bravissimo e utilissimo anche in ripiegamento.

Nicola SANSONE 5,5 - Un po' impreciso, in avanti ci prova a rendersi pericoloso, spesso però è fumoso e poco utile alla causa. (Dal 75' Rodrigo PALACIO 5,5 - Ha sul destro l'occasione per chiudere il match sul 3-0 ma la spreca malamente.

Riccardo ORSOLINI 5 – Male. Tantissimi errori, anche nel primo tempo nelle incredibile praterie lasciate dai padroni di casa non riesce mai a fare qualcosa di giusto. (Dal 75' Andreas SKOV OLSEN 5 - Entra ma sembra nascondersi e quindi non si vede mai).

Musa BARROW 6 – Con la sua velocità regala tanti brividi alla difesa avversaria. Si abbassa però troppo nella ripresa, facendo chiudere il Bologna tutto nella sua metà campo.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Peccato. Il suo Bologna gioca una ottima gara, precisa e cinica, contro un Parma tutt'altro che perfetto. Purtroppo si addormenta nel finale e in tre minuti arriva il clamoroso pareggio.

