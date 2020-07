E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena al Tardini tra Parma e Fiorentina. Negli ospiti brillano Venuti e Ribery, bravo Pulgar a mettere dentro entrambi i rigori. Non bene i padroni di casa, Kucka è l'ultimo ad arrendersi, malissimo tutto l'attacco. Peggiore in campo Karamoh.

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6,5 - Sempre sicuro quando viene chiamato in causa. Sui gol non puó nulla. Bravissimo nel finale a tenere in partita i suoi.

Matteo DARMIAN 6 - Fortunato che Dalbert non spinge forte. Sfortunato in occasione del rigore, la mano era a venti centimetri dall'avversario.

Simone IACOPONI 5,5 - Con Ribery che gioca a tutto campo, fatica ad avere punti di riferimento. Meglio quando il francese esce per infortunio.

BRUNO ALVES 6 - Arcigno, duro, tosto. Ferma Cutrone in ogni occasione. Sbaglia però diverse cose in impostazione. Peccato per quella punizione tirata splendidamente che finisce fuori di un nulla.

Riccardo GAGLIOLO 5 - Uno dei peggiori nel primo tempo. Venuti lo salta a più riprese, come in occasione del primo rigore. In avanti ha l'occasionissima del pareggio ma la spreca malamente. (Dal 74' Giuseppe PEZZELLA 6,5 - Entra e dai suoi cross arrivano le occasioni per i padroni di casa).

Jasmin KURTIC 6 - Uno dei pochi sufficienti di questo Parma. Corre e combatte, grintoso nel mezzo.

Gaston BRUGMAN 5,5 - Malissimo e impalpabile nel primo tempo, cresce sicuramente nella ripresa, quando la Fiorentina concede qualche spazio in più. (Dal 74' Alberto GRASSI 5,5 - Prova qualche incursione centrale, ma non riesce mai a farsi vedere).

Juraj KUCKA 7 - Anima e cuore di questo Parma, l'unico a crederci e l'ultimo ad arrendersi.

Dejan KULUSEVSKI 5 - Oggi non bene. Prova a rendersi pericoloso con diverse sgroppate e qualche bel dribbling, ma è abbastanza fumoso e spesso inconcludente. (Dall'81' Luca SILIGARDI S.V).

Yann KARAMOH 4,5 - Generosissimo, corre per quattro, ma sbaglia ogni pallone che tocca. (Dal 46' Andreas CORNELIUS 6,5 - Ridà vivacità a un Parma assolutamente inesistente nela prima frazione).

GERVINHO 5 - Semplicemente non fa nulla. Costantemente fermato dai difensori ospiti. (Dall'84' Mattia SPROCATI S.V).

ALL. Roberto D’AVERSA 5 - Sfortunatissimo il Parma con i tanti rigori subiti, di cui il secondo abbastanza dubbio e quello di Kucka nel finale forse più netto degli altri. Però è anche vero che la squadra ducale gioca la peggiore gara di questa ripartenza. Mai in partita nel primo tempo, subisce le spinte di Ribery e Venuti. Rientra in partita ma non è mai veramente pungente. Inoltre Karamoh titolare è stato un vero errore.

Pulgar, Parma-Fiorentina, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

=== FIORENTINA ===

Pietro TERRACCIANO 6,5 – Sul rigore non pu nulla, bravissimo soprattutto nel finale a dare tranquillità a tutta la retroguardia.

Nikola MILENKOVIC 6 – Preciso in copertura, bravo in ogni chiusura. Prestazione all'altezza.

German PEZZELLA 5,5 – Bene in chiusura, ha però sul groppone la piccola gomitata che ridà vita a uno spento Parma.

Julio IGOR 6,5 – All'inizio fatica enormemente a tenere Kulusevski. Poi però prende le misure e il classe 2000 scompare dal match.

Lorenzo VENUTI 7 – Insieme a Ribery è il migliore del primo tempo. Prende la traversa, causa entrambi i rigori. Spina nel fianco per Gagliolo. (Dal 46' Pol LIROLA 5 - Entra ma non riesce mai a brillare sulla fascia, e così la Fiorentina si abbassa troppo).

Marco BENASSI 5,5 – Uno di quelli che soffre maggiormente nel mezzo, purtroppo per lui si fa anche male a fine primo tempo. (Dal 45’ Gaetano CASTROVILLI 6 – Entra e dà tranquillità ed equilibrio nel mezzo).

Erick PULGAR 6,5 – Buona gara, fondamentale la sua freddezza dal dischetto per regalare i tre punti ai suoi.

Alfred DUNCAN 6 – Ci mette un po’ di brio a centrocampo. Qualche errore ma prestazione nel complesso sufficiente. (Dall'85' Federico CECCHERINI S.V).

DALBERT 5 – Prova a spingere ma senza pungere, soprattutto in avvio. Con il passare dei minuti cala e non porta nulla ai suoi.

Patrick CUTRONE 5 – Mai veramente nel vivo del gioco. Sempre chiuso da un buon Bruno Alves. Nella ripresa ha l'occasione per chiudere l'incontro ma la spreca malamente. (Dall'85' Riccardo SOTTIL S.V).

Franck RIBERY 7 – Primo tempo da tuttocampista assoluto. Gioca in ogni dove, serve palloni spettacolari ai compagni. Veramente uno spettacolo in campo. Esce purtroppo per infortunio. (Dal 65’ Federico CHIESA 6 – Utile a far ripartire la Fiorentina in contropiede, offrendo buoni assist ai compagni).

All. Beppe IACHINI 6,5 – Dopo alcune bruttissime prestazioni, la squadra torna a macinare punti. Ma oltre al risultato che è comunque prioritario, arriva anche un discreto gioco e una buona prestazione nel complesso. Sceglie di mettere in panchina Castrovilli e Chiesa e nel primo tempo la Fiorentina gioca una buona partita. Poi è brava la squadra a tenere nel finale il risultato.

Serie A La Fiorentina torna a vincere: battuto il Parma 2-1 grazie alla doppietta di Pulgar su rigore DA 2 ORE