Le pagelle di Parma-Inter 1-2: Kulusevski brilla, Eriksen disperso, insufficiente Lukaku

===Le pagelle del Parma===

Luigi SEPE 6 - Sempre sicuro quando viene chiamato in causa. Sui gol non puó nulla.

Vincent LAURINI 6,5 - Bene a destra, si propone, sale, crossa. Offre anche una palla gol comoda a Gervinho. Cala un po' nella ripresa. (Dall'87' DARMIAN SV)

Kastriot DERMAKU 6,5 - Duello tutto muscoli con Lautaro. Viene ammonito, ma non demorde. Bravo nelle letture in anticipo. (Dal 77' REGINI 5 - Finale convulso, perde Lautaro, si dimostra poco lucido)

BRUNO ALVES 6,5 - Arcigno, duro, tosto, anche con Lukaku. Non gli concede nulla.

Riccardo GAGLIOLO 6 - Stringe sempre in raddoppio su Lukaku e si allarga su Candreva. Lavoro dispendioso, ma fatto bene. (Dal 46' PEZZELLA 5,5 - Perde Moses in occasione dell'1-2 nerazzurro. Errore grave, anche se prima non aveva fatto male.)

Jasmin KURTIC 5,5 - Rischia per un fallo di mani in area, ma per sua fortuna Godin é in fuorigioco. Si limita a difendere e non appoggia mai l'azione. Si é un po' perso.

Matteo SCOZZARELLA 6,5 - Regia furba e scaltra. Gioca di prima e verticalizza. Esce stanchissimo e senza benzina. (Dal 55' HERNANI 5,5 - Meno bene di chi l'ha preceduto. Frenetico e impreciso)

Juraj KUCKA 5 - Primo tempo monstre. Attacca la profonditá, si inserisce, supporta in interdizione e delizia con il cambio di campo per il gol di Gervinho. Nella ripresa si innervosisce e poi viene espulso per proteste.

Dejan KULUSEVSKI 7 - Ispirato, volenteroso, creativo, in quello che per lui diventerá il "derby d'Italia". Quando parte palla al piede diventa un treno. Gran controllo e gran potenza.

Andreas CORNELIUS 6 - Si divora un'occasione semplice con il destro, che non é il suo piede. Gioca bene di sponda e si danna l'anima in pressing.

GERVINHO 7,5 - Se gli si lascia campo, resta devastante. Quando parte non viene mai fermato. Il gol é bellissimo, tante giocate pregevoli. (DALL'87' BRUGMAN SV)

ALL. Roberto D’AVERSA 6 - Prepara bene la partita, puntando sulle verticalizzazioni larghe per le sue frecce. Se a questo Parma si lascia campo aperto, punisce quasi sempre. Il finale é convulso e i cambi non evitano l'incredibile ko.

===Le pagelle dell'Inter===

Samir HANDANOVIC 6 - Non ha colpe sul gol subito. Non deve compiere miracoli. Sicuro su un siluro di Kulusevski.

Danilo D'AMBROSIO 5 - Non bene. Insicuro, spesso in ritardo, arrugginito.

Stefan DE VRIJ 6 - Non riesce a tenere la linea nel primo tempo. Sulle ripartenze ducali soffre. Entra male su Cornelius. Il gol gli vale il "6", ma é stata una delle sue peggiori uscite in nerazzurro.

Diego GODIN 5,5 - Spesso troppo lento, ma esperto nel chiudere ugualmente. A tre sembra non trovarsi. Non convince del tutto. (Dal 73' BASTONI 7 - Gol pesante, piglio del veterano, entra convintissimo)

Antonio CANDREVA 5 - Da dilettante la scivolata con cui si fa beffare da Gervinho sul primo gol nerazzurro. Crossa spesso, ma senza la giusta precisione. (Dal 68' MOSES 6,5 - L'assist a memoria sul secondo palo per Bastoni, alcune accelerazioni. Molto meglio di Candreva)

Nicoló BARELLA 6,5 - Fisico, grinta, idee. Corre come un dannato, recupera dietro e va al tiro davanti.

Roberto GAGLIARDINI 5 - Insomma. Troppo morbido. Non ha il passo e la tecnica per governare il centrocampo nerazzurro.

Cristiano BIRAGHI 4,5 - Kulusevski e Laurini lo mettono in imbarazzo. Viene sovrastato di continuo. Sempre saltato, sempre in difficoltá. (Dal 68' YOUNG 6 - Entra con voglia, spinge, partecipa all'assalto finale)

Christian ERIKSEN 5 - Un'anima in pena che vaga per il campo. Irriconoscibile, disperso, solo, al piccolo trotto. Tanti passi indietro. (Dal 68' SANCHEZ 6,5 - Buon impatto nel match. Tiri, filtranti, azioni.)

Romelu LUKAKU 5 - Si sbatte, spalle alla porta, lottando come sa fare lui, ma non trova mai lo spazio per calciare. Atteggiamento negativo verso alcuni compagni, con rimproveri continui.

Lautaro MARTINEZ 6 - Ci prova un paio di volte nel primo tempo. Energico. Serve l'assist di testa a De Vrij. (Dall'89' BORJA VALERO SV)

ALL. Antonio CONTE (IN PANCHINA STELLINI) 5,5 - Partita molto negativa dell'Inter. Accettabili il risultato e la reazione finale, ma la prestazione non puó lasciare pensieri sereni.

