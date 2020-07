Le pagelle di Parma-Sampdoria 2-3: Quagliarella immenso, Yoshida difensore di grande esperienza

Diamo i voti al match del "Tardini"! Gol e assist per Quagliarella, che duetta magistralmente col giovane compagno di reparto Bonazzoli. Nella difesa blucerchiata, Chabot goleador e suer Yoshida: salvataggi stoici e diagonali da manuale, gol sfiorati in elevazione: il centrale nipponico conferma il suo eccellente stato di forma. Parma: mister D'Aversa deve lavorare sulla fragilità dei suoi.

=== Parma ===

Luigi SEPE 5,5: malino in fase di uscita, in un secondo tempo in cui comunque viene preso a pallate.

Vincent LAURINI 5: prudente in un primo tempo di grande spinta per il Parma, confusionario nel corso dei secondi 45'. L'ex Fiorentina delude le attese.

Simone IACOPONI 4,5: nel secondo tempo non tiene una marcatura e su fa totalmente soggiogare dal tandem d'attacco Quagliarella-Bonazzoli.

Riccardo GAGLIOLO 6: generoso nelle proiezioni offensive della prima frazione. Poi, la sua mole di lavoro, aumenta a dismisura nell'arco della ripresa.

Dal 78' Kastriot Dermaku: sv.

Giuseppe PEZZELLA 6,5: protagonista di un paio di salvataggi importanti. Palesa un ottimo senso di posizionamento, anche quando le cose si mettono male.

HERNANI 6: filtranti e suggerimenti a profusione per Gervinho e compagni. Piedi educatissimi per l'ex Zenit San Pietroburgo.

Dal 63' Antonino Barillà 6: grinta e conclusioni dalla distanza. Ma non basta.

Gaston BRUGMAN 6,5: una clamorosa traversa su calcio di punizione. Con un po' più di fortuna avrebbe potuto portare il suo Parma sul 3-1. Ma quando la ruota non gira...

Jasmin KURTIC 5: ha l'enorme colpa di farsi sovrastare da Chabot sul gol che apre la rimonta blucerchiata.

Dal 79' Luca Siligardi: sv.

Dejan KULUSEVSKI 6: c'è il suo zampino sull'autorete di Bereszynski. Tuttavia, non brilla come in altre circostanze.

Gianluca CAPRARI 6,5: segna il classico gol dell'ex, poi annullato dal VAR per fuorigioco millimetrico. Là davanti si sbatte molto e dona ritmo a tutto il reparto. Prestazione decisamente positiva.

Esultanza Parma - Parma-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 63' Roberto Inglese 5: totalmente abulico là davanti. Deve ancora recuperare la forma migliore.

GERVINHO 6,5: sfonda la porta in occasione dell'1-0 ed è il più pericoloso, per i ducali, nel corso del primo tempo. Nella ripresa finisce le energie.

Gervinho - Parma-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Dall'82' Yann Karamoh: sv.

Mister Roberto D'AVERSA 5: la sua squadra è troppo fragile mentalmente e, alla prima difficoltà, si squaglia come neve al sole. Accumula la sesta sconfitta nelle ultime 7 gare.

=== Sampdoria ===

Emil AUDERO 6: compie il suo dovere senza particolari affanni. Incolpevole su entrambi i gol subiti, ha un difetto - che gli rimprovera anche Quagliarella: urla poco nei confronti della retroguardia che guida.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5: al posto sbagliato, nel momento sbagliato in occasione del 2-0 parmense. Poi si riprende e, nella ripresa, gioca con maggior serenità-

Maya YOSHIDA 7: salvataggi stoici, diagonali da manuale, gol sfiorati in elevazione: il centrale difensivo nipponico, ex Southampton, conferma il suo eccellente stato di forma.

Parma-Sampdoria, Serie A 2019-2020: Maya Yoshida (Sampdoria), Gervinho (Parma) e, sullo sfondo, Morten Thorsby (Sampdoria) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Julian CHABOT 7: parte con qualche incertezza di troppo, ma si rifà con un imperioso stacco di testa con cui, a inizio ripresa, fa partire la rimonta blucerchiata..

Nicola MURRU 6: svolge i propri compiti sulla sinistra senza strafare.

Fabio DEPAOLI 5: confusionario nei ripiegamenti. L'ex Chievo è poco utile ad entrambi le fasi.

Dal 46' Gonzalo Maroni 6,5: suo l'assist dalla bandierina per Chabot. Fino ad oggi oggetto del mistero, disputa un secondo tempo caratterizzato da grande senso d'iniziativa.

Albin EKDAL 6,5: combatte su tanti palloni a metà campo, mettendo sul banco tutta la sua esperienza.

Morten THORSBY 7: ormai pretoriano di Ranieri, il rapido granatiere norvegese mette a disposizione i suoi sette polmoni avventandosi su ogni pallone in entrambe le fasi.

Jakub JANKTO 6: buon palleggio lungo l'out di sinistra, in cui arriva con buona costanza sul fondo per crossare.

Gaston RAMIREZ 5: tocca pochissimi palloni senza quindi assistere a dovere il compagno di reparto Quagliarella.

Dal 46' Federico Bonazzoli 7,5: in forma smagliante, che già prefigurato nella doppietta al Cagliari. Entra all'intervallo al posto di Ramirez e dona tutt'altra velocità e imprevedibilità all'attacco blucerchiato. Oltre a decidere l'incontro al minuto 78.

Fabio QUAGLIARELLA 8: ispiratissimo nella ripresa, in cui realizza il gol del pari con un sinistro morbidissimo (seppur con deviazione di Iacoponi) e duetta con Bonazzoli in occasione del gol che decide l'incontro. La sua classe è davvero infinita.

Quagliarella - Parma-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 91' Manolo Gabbiadini: sv.

Mister Claudio RANIERI 8: missione salvezza di fatto compiuta. Ha infuso così tanta serenità all'ambiente, che i suoi giocatori non si fanno problemi a ribaltare anche le situazioni più difficili, come il doppio svantaggio subito nei primi 45' del "Tardini". Con Maroni e Bonazzoli azzecca le sostituzioni che cambiano volto al match.

