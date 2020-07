Le pagelle di Roma-Inter 2-2: Ibañez baluardo di difesa, Lukaku suona la carica

Romelu Lukaku marque le but du 2-2 lors de la rencontre AS Roma-Inter

Diamo i voti alla partita dell'Olimpico! Ibañez è il baluardo della difesa giallorossa: si contano le diagonali effettuate e gli anticipi sugli avversari. Top player in evoluzione. , Lukaku suona la carica ai nerazzurri e, all'88', spiazza Pau Lopez dal dischetto. ALtra prestazione da applausi per Dzeko e Mkhitaryan. Deludono Kolarov da una parte e Young dall'altra.

=== Roma ===

Pau LOPEZ 6: incolpevole su entrambi i gol subiti. Migliora anche in fase di "presenza scenica", comandando bene la propria retroguardia.

Serie A Conte: "Calendario folle, fatto per mettere in difficoltà l'Inter. Critiche? Noi siamo in Champions" DA 29 MINUTI

Gianluca MANCINI 6,5: ringhia sui garretti avversari senza soluzione di continuità. Migliora parecchio rispetto alla prestazione opaca contro l'Hellas Verona.

Roger IBAÑEZ 7,5: prestazione monumentale del centrale difensivo ex Atalanta, costretto a dare forfait al 74' un po' per la stanchezza e un po' per un fastidio all'adduttore. Non si contano le diagonali effettuate e gli anticipi sugli avversari. Top player in evoluzione.

Dal 74' Chris Smalling 6: mette subito a disposizione la sua grande esperienza a disposizione della linea difensiva giallorossa.

Aleksandar KOLAROV 5: si fa sovrastare da de Vrij in occasione del vantaggio nerazzurro, viene "graziato" dal guardalinee, che al 54' annulla il gol di Lautaro Martinez per fuorigioco millimetrico. Serata da dimenticare.

L'imperiale colpo di testa di Stefan De Vrij che regala il vantaggio all'Inter contro la Roma. Roma-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Bruno PERES 5,5: stantuffo della fascia sinistra lungo la quale corre a testa bassa combinando tante cose buone sia in fase di costruzione che di copertura.

Jordan VERETOUT 5,5: bravo a creare e a inserirsi nelle geometrie di squadra. A inizio ripresa lo ferma un grande Handanovic.

Amadou DIAWARA 6: affila i coltelli a metà campo vincendo parecchi contrasti.

Dal 69' Bryan Cristante 6: subito molto attivo da cerniera tra le linee giallorosse.

Leonardo SPINAZZOLA 6: voto che fa da media tra l'8 della prestazione di grande respiro e per il gol dell'1-1 e il 4 per l'incredibile fallo su rigore commesso ai danni di Moses.

Spinazzola - Roma-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Lorenzo PELLEGRINI 5,5: meno estroso rispetto ad altre occasioni. A volte si dimentica di ingranare la marcia.

Dall'83' Diego Perotti: sv.

Henrikh MKHITARYAN 7: tarantolato. Fa valere tutto il suo talento: altra gara a livelli altissimi, condita da un gol (quello del momentaneo 2-1) decisamente meritato.

Henrikh Mkhitaryan (AS Rom) gegen Inter Mailand Credit Foto Getty Images

Dall'83' Carles Pérez: sv.

Edin DZEKO 7: doppio assist vincente, per Spinazzola e per Mkhitaryan, che di fatto lo borseggia dopo un rimpallo. Prestazione a totale disposizione della fase offensiva di Paulo Fonseca, che non manca mai di elogiarlo.

Mister Paulo FONSECA 6,5: la sua Roma gioca un ottimo calcio. Arioso, rapido, generoso, costruttivo. Di fatto, a far male al tecnico portoghese, sono i gol arrivati da palla inattiva.

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 6,5: a inizio ripresa chiude la saracinesca al cospetto di Veretout. Un intervento da applausi.

Milan SKRINIAR 5,5: qualche affanno ogni qual volta deve affrontare sia Dzeko che Mkhitaryan.

Stefan DE VRIJ 6,5: ha il grande merito di stappare il match con un imperioso stacco di testa sul cross di Alexis Sanchez.

Roma-Inter 2019/2020, De Vrij Credit Foto Getty Images

Alessandro BASTONI 6: al 54' sventaglia un ottimo pallone per Lautaro Martinez, che realizza dopo - però - essere scattato in offside millimetrico. Fa, tutto sommato, buona guardia in difesa.

Dall'82' Danilo D'Ambrosio: sv.

Antonio CANDREVA 6: molto attivo in fase di ripiego, tanto da dove trascurare, talvolta, quella di spinta.

Dal 67' Victor Moses 6: abile, ancorché foruntato (per il fallo ingenuo di SPinazzola), a guadagnare il rigore che decreterà il definitivo 2-2.

Nicolò BARELLA 6: il solito motorino della metà campo nerazzurra. Tantissimi recupero preziosi.

Roberto GAGLIARDINI 5,5: grande grinta a metà campo, ruba molti palloni, salvo poi calare d'intensità fino ad essere sostituito.

Dal 69' Christian Eriksen 6: subito propositivi sui calci piazzati. L'impressione, però, è che necessiterebbe di più tempo per essere decisivo.

Ashley YOUNG 5: partita disordinata e senza sussulti, che non rende onore alla sua grande carriera.

Dal 67' Cristano Biraghi 6: attento e senza fronzoli lungo la fascia di competenza.

Marcelo BROZOVIC 6,5: conferma l'apporto di grande qualità in fase di costruzione oltre ad effettuare un grandissimo lavoro in pressing.

Alexis SANCHEZ 7: suo il bel cross dalla bandierina per de Vrij. I suoi cambi di passo mettono spesso in difficoltà la retroguardia giallorossa.

Roma-Inter 2019/2020, Mkhitaryan e Alexis Sanchez Credit Foto Getty Images

Lautaro MARTINEZ 6,5: sempre senza sosta là davanti, segna il gol del possibile 1-2 appena prima di quello - valido - di Mkhitaryan. La sua testa, però, parte in fuorigioco. Prestazione molto positiva.

Dal 67' Romelu Lukaku 7: entra suonando la carica ai compagni e spiazzando Pau Lopez. A riposo precauzionale dal 1', dimostra per l'ennesima volta di essere un punto fermo irrinunciabile dell'attacco nerazzurro.

Romelu Lukaku marque le but du 2-2 lors de la rencontre AS Roma-Inter Credit Foto Getty Images

Mister Antonio CONTE 6: ancora una volta, alle prime difficoltà, la sua Inter fatica a reggere la pressione, facendosi ribaltare dalla Roma. Allo stesso modo, i suoi giocatori sono bravi a crederci fino in fondo. In definitiva, un'occasione probabilmente persa nella corsa Scudetto.

Conte - Roma-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Play Icon WATCH Roma-Inter, quella volta che Totti aveva quasi convinto Conte per la panchina giallorossa 00:00:54

Serie A La moviola di Roma-Inter: contatto Kolarov-Lautaro, forti dubbi sul gol di Spinazzola DA UN' ORA