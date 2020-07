Le pagelle di Roma-Parma 2-1: super Mkhitaryan, rimandati Dzeko e Cristante

Diamo i voti ai protagonisti del match dell'Olimpico: il migliore in campo è l'armeno ma anche Veretout è determinante. Positivi Bruno Peres e Pellegrini, l'ex Atalanta da centrale non convince e il bosniaco sembra svogliato. Nel Parma promosso Kucka, Pezzella disattento.

Le pagelle della Roma

PAU LOPEZ 6 - Spiazzato da Kucka sul rigore e bucato da Gervinho (per sua fortuna in fuorigioco). Il resto è ordinaria amministrazione.

Gianluca MANCINI 5,5 - Su Gervinho fa quello che può ma l'uno contro uno lo mette a dura prova. Graziato in occasione del rigore non fischiato da Fabbri.

Bryan CRISTANTE 5 - Adattato come centrale difensivo, paga l'inesperienza nel ruolo. Commette fallo su Cornelius (che non aspettava altro) in area di rigore e viene ammonito: era diffidato, salterà Brescia.

Roger IBANEZ 6 - Non è semplice giocare a sinistra per un destro, ma si adatta con il fisico e regge l'urto contro Kulusevski.

BRUNO PERES 6,5 - Va spesso al tiro con personalità, regala l'assist a Mkhitaryan per l'1-1 dopo il duello vinto con Pezzella. Freccia (dal 67' Aleksandar KOLAROV 6 - Meno brillante del compagno di reparto, ma ordinato).

Amadou DIAWARA 6 - Gioca davanti alla difesa e permette a Veretout di avere più libertà d'azione (dall'82' Gonzalo VILLAR 5 - Spreca due occasioni troppe ghiotte nel finale).

Jordan VERETOUT 7 - Non ne segna tanti, ma quando ci riesce sono sempre delle gemme. Il jolly da tre punti è proprio un gioiello alla Veretout.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Crossa a ripetizione, ma sono un po' lenti quei traversoni la maggior parte delle volte. Ha voglia ma è prevedibile.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Colpisce il palo con un bel diagonale e duetta molto bene con Mkhitaryan. Ispirato (dall'82' CARLES PEREZ s.v.).

Henrikh MKHITARYAN 7 - Un gol (l'ottavo), un assist, un trascinatore. L'anima della Roma (dal 90' Nicolò ZANIOLO s.v.).

Edin DZEKO 5 - Troppo poco. Gioca di sponda ma non morde. Sembra svogliato.

All. Paulo FONSECA 6 - La squadra è convalescente ma il brodino arriva dopo tre sconfitte di fila. Quinto posto ripreso in tandem con il Napoli.

Juraj Kucka Credit Foto Eurosport

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 6 - Tocca ma non evita il pareggio di Mkhitaryan, incolpevole su Veretout. Salva nel finale su Villar in un paio di occasioni.

Matteo DARMIAN 5,5 - Il suo rientro tardivo è una beffa sul secondo gol della Roma. Subisce tanti falli e ne risente.

Bruno ALVES 6,5 - Le palle alte sono sue, le doti atletiche pregevoli. Comanda la difesa.

Simone IACOPONI 6 - Con Alves argina Dzeko e forma una discreta cerniera.

Giuseppe PEZZELLA 5 - Sostiene la manovra offensiva andando a sovrapporsi. Male sul primo gol quando perde il confronto con Peres e anche su Mancini in marcatura prima dell'intervallo. Disattento.

Juraj KUCKA 6,5 - Calcia con freddezza il rigore dello 0-1 e nella ripresa meriterebbe un rigore in occasione del contrasto con Mancini in area.

HERNANI 6 - Lotta, avanza palla al piede e anche sui palloni alti cerca di dare un onesto contributo (dall'87' Matteo SCOZZARELLA s.v.).

Antonino BARILLA' 6 - Verticalizza appena può per Gervinho, cala alla distanza (dal 63' Yann KARAMOH 5,5 - Qualche accelerazione appena entrato in campo, ma niente di più).

Dejan KULUSEVSKI 5,5 - Ha qualità e si posiziona su Ibanez che alla fine, però, ne limita le doti (dall'81' Gianluca CAPRARI s.v.).

Andreas CORNELIUS 6 - Cerca di non far ragionare Diawara e si procura il rigore dello 0-1. Esce troppo presto, forse per i soliti acciacchi fisici (dal 46' Jasmin KURTIC 5,5 - Con lui il Parma perde profondità, D'Aversa non indovina la mossa).

GERVINHO 6 - Nell'uno contro uno con Mancini fa valere le sue leve, va in gol ma il fuorigioco gli nega questa gioia (dall'87' Mattia SPROCATI s.v.).

All. Roberto D'AVERSA 5,5 - Quarta sconfitta di fila, ma il Parma mostra qualche segnale di ripresa. Le decisioni arbitrali avvelenano il post partita. Togliere Cornelius per un centrocampista era proprio necessario?

