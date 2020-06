Le pagelle di Roma-Sampdoria 2-1: Dzeko fantastico, Diawara da incubo. Brilla Gabbiadini

Alla scoperta di promossi e bocciati del match dell'Olimpico. Il migliore in campo è l'attaccante bosniaco della Roma che decide la partita con una doppietta capolavoro. Tra i giallorossi benissimo anche Lorenzo Pellegrini e Mirante. Da rivedere Pastore, Bruno Peres e Carles Perez. Nella Samp ottima prova di Thorsby, mentre Yoshida crolla proprio sul più bello.

ROMA

Antonio MIRANTE 6,5 - Attento e reattivo quando viene chiamato in causa. Notevole una parata a terra nel primo tempo su girata ravvicinata di Thorsby.

Bruno PERES 5,5 - Insufficiente. Dalla sua parte la Samp affonda come vuole nella prima frazione, se la cava meglio nella ripresa quando la squadra di Ranieri accusa la stanchezza.

dal 61' Davide ZAPPACOSTA 6 - Quando entra in campo la Samp è in debito d'ossigeno. Ne approfitta garantendo una buona spinta sulla destra.

Roger IBANEZ 6 - All'esordio con la maglia della Roma e schierato titolare a sorpresa da Fonseca, se la cava senza grosse sbavature. Da registrare l'intesa con i compagni di reparto.

Chris SMALLING 6 - Non è sicuro e brillante come nella prima parte di stagione, ma comanda le operazioni al centro della difesa con buona sicurezza. Tradito da Diawara in occasione del gol di Gabbiadini.

Aleksandar KOLAROV 6 - Primo tempo così così, cresce in maniera esponenziale nella ripresa quando colpisce un palo e crea spesso superiorità numerica sulla trequarti con le sue avanzate.

Jordan VERETOUT 6 - Non sempre presente nel vivo della partita, di lui si ricorderà quel gran destro sotto l'incrocio vanificato dall'intervento del VAR. Sarebbe stato un gol da cineteca.

Amadou DIAWARA 4 - Primi 45 minuti sconcertanti: regala il gol alla Sampdoria con un retropassaggio sciagurato, poi rischia di concedere il bis su un'azione analoga ma viene graziato da Jankto che colpisce il palo. Completamente fuori partita.

dal 60' Bryan CRISTANTE 6,5 - Entra in campo con la testa giusta e ha il merito (anche con un pizzico di fortuna) di firmare l'assist per il gol di Dzeko che decide la partita.

Carles PEREZ 6 - Sufficienza stiracchiata. Gioca un buonissimo primo tempo: è tra i più vivaci ed entra anche nell'azione del gol annullato a Veretout. Sparisce nel secondo tempo.

dal 72' Cengiz UNDER s.v. - Pochissimi palloni giocabili, non lascia tracce sulla partita.

Javier PASTORE 5,5 - Un numero di alta scuola con 3 avversari superati in dribbling e un destro secco respinto da Audero. Poi il nulla: un po' poco per meritarsi la sufficienza.

dal 60' Lorenzo PELLEGRINI 7 - Grande impatto sulla partita. Assist al bacio per l'1-1 di Dzeko e tanti palloni giocati con coraggio e intelligenza. Non è al meglio fisicamente, altrimenti sarebbe partito titolare.

Henrikh MKHITARYAN 6 - In ombra nei primi 45 minuti, si riscatta nel secondo tempo sfiorando il gol e creando situazioni interessanti ai venti metri.

dall'85' Nikola KALINIC s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Edin DZEKO 8 - Audero gli nega il gol con due super parate nei primi minuti, ma nella ripresa non può nulla di fronte a due capolavori: sinistro e destro al volo, in girata e con l'avversario incollato. Ha vinto la Roma, ma ha vinto soprattutto Dzeko: devastante e determinante.

All.: Paulo FONSECA 5,5 - Per larghi tratti della partita la Samp dimostra di essere messa meglio in campo. Dà fiducia a Pastore ma non viene ripagato. Azzecca i cambi di Pellegrini e Cristante, ma alla fine deve ringraziare Dzeko.

Gabbiadini - Roma-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

SAMPDORIA

Emil AUDERO 7 - Protagonista assoluto dei primi 45 minuti con almeno tre interventi straordinari, su tutti la deviazione sul sinistro rasoterra a incrociare di Dzeko. Incolpevole sui gol.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 - Non sempre lucidissimo. Non parte male, ma alla distanza va in sofferenza di fronte alle avanzate di Kolarov.

Lorenzo TONELLI 5,5 - Non impeccabile sui gol della Roma. Quei palloni arrivano a Dzeko con troppa facilità. Nel primo tempo era stato determinante con due salvataggi alla disperata su altrettante conclusioni di Perez.

Maya YOSHIDA 5 - Prestazione convincente nel primo tempo, da matita blu l'errore che consente a Dzeko di siglare il gol del 2-1. Il bosniaco è bravissimo, ma un giocatore dell'esperienza del giapponese non può permettersi simili ingenuità.

Tommaso AUGELLO 6,5 - Commette un errore clamoroso nel primo tempo quando si esibisce in un rinvio di testa che nemmeno alle scuole calcio... Poi però si riscatta, si propone spesso in avanti e la sua prova è più che sufficiente.

dall'81' Nicola MURRU s.v. - In campo poco più di dieci minuti, non giudicabile.

Fabio DEPAOLI 6 - Giocatore affidabile, presidia la corsia di destra e soprattutto nella prima parte di gara dà fastidio alla difesa della Roma.

Morten THORSBY 6,5 - Lotta come un indemoniato su ogni pallone, corre per tre e non tira mai indietro la gamba. In più sfiora anche il gol. Impossibile davvero chiedergli di più.

Albin EKDAL 6 - Tiene le redini del centrocampo con buona personalità fino a quando il fisico e il fiato lo sorreggono. Finale un po' in apnea.

Karol LINETTY 6 - Molto bene in avvio, poi è costretto a lasciare il campo quando manca ancora tanto alla fine perché proprio non ne ha più.

dal 70' Gaston RAMIREZ 5,5 - Dovrebbe dare un po' di vivacità in più là davanti, ma praticamente non la vede mai.

Jakub JANKTO 6 - Colpisce il palo con un bel destro a giro, gioca con buona personalità e nella ripresa è l'unico dei suoi a impensierire Mirante. Ammonito, salterà per squalifica il prossimo match di Marassi contro il Bologna.

dal 63' Mehdi LERIS 5,5 - Impatto un po' troppo morbido sulla partita. Non trova la giusta posizione in campo e va un po' in confusione.

Manolo GABBIADINI 7 - Gol da grande opportunista (e non era nemmeno così facile centrare la porta da quella posizione così defilata). Si muove bene dando sempre un riferimento ai compagni. Ha bisogno di ritrovare la giusta condizione.

dal 63' Federico BONAZZOLI 5 - Entra e combina davvero pochissimo facendo rimpiangere Gabbiadini.

All.: Claudio RANIERI 6,5 - Mezzo voto in meno solo per il risultato finale, ma la Samp vista all'Olimpico è una squadra che darà fastidio a molti da qui alla fine del campionato. E che ha tutte le carte in regola per conquistare la salvezza.

