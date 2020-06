Le pagelle di Sampdoria-Bologna 1-2: Barrow devastante, Murru ingenuo

Il migliore in campo è il gambiano, il cui ingresso nella ripresa dà una sterzata alla gara, mentre Orsolini si riscatta con un rigore procurato e un gol. Nella Samp non bastano Bonazzoli e la verve di Vieira: i terzini sbagliano e Gabbiadini si vede solo a tratti.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 - Salva su Sansone, poi deve inchinarsi al rigore di Barrow e a Orsolini. Senza particolari colpe sulla coscienza.

Serie A Ranieri se la prende con l'arbitro dopo Samp-Bologna: "Ho visto cose che voi umani..." DA 31 MINUTI

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 - Controlla bene Sansone, sfiora il gol dalla distanza. Ma quando entra Barrow va nel pallone, lasciando passare il gambiano in occasione del raddoppio (dall'80' Tommaso AUGELLO 6 - Dal suo piede sinistro parte il cross che manda a segno Bonazzoli)

Lorenzo TONELLI 6 - Preciso, nonostante un'ammonizione rimediata nel primo tempo. E sfortunato, perché si infortuna nell'azione del vantaggio avversario (dal 74' Maya YOSHIDA s.v.)

Omar COLLEY 6 - Implacabile nel gioco aereo. Ogni volta che c'è un cross da parte del Bologna, c'è anche lui. Nel finale dà pure una mano agli attaccanti.

Nicola MURRU 5 - Concentrato per gran parte della partita su un cliente scomodissimo come Orsolini, poi commette una sciocchezza fatale facendo fallo in area sul proprio avversario diretto (dall'80' Mehdi LERIS s.v.)

Fabio DEPAOLI 5 - Offensivamente combina poco, difensivamente tiene fino al devastante finale. Ingenuo, assieme a Bereszynski, nel lasciar passare Barrow.

Ronaldo VIEIRA 6,5 - Il migliore della Sampdoria, specialmente nel primo tempo. Suona la carica con strappi, iniziative e una conclusione che sfila accanto al palo.

Albin EKDAL 5,5 - Non bene. In mezzo al campo soffre, non entra quasi mai in partita e rimedia un'ammonizione al culmine di una serie di falli.

Karol LINETTY 5,5 - Un paio di buone imbucate per La Gumina nel primo tempo, qualche iniziativa frizzante, ma, alla fine, anche poca concretezza (dall'80' Gaston RAMIREZ s.v.)

Antonino LA GUMINA 5,5 - L'unica palla gol creata dalla Sampdoria nel primo tempo è sua. Un lampo in mezzo a parecchio buio (dal 72' Federico BONAZZOLI 6,5 - Lancia un messaggio a Ranieri con un bel finale: sfiora il gol, poi lo trova sfruttando un'incertezza di Skorupski)

Manolo GABBIADINI 5,5 - Discontinuo. Lancia bene La Gumina verso la porta, partecipa alla manovra, ma non trova mai la maniera di calciare a rete.

All. Claudio RANIERI 5,5 - La Sampdoria è piuttosto povera tecnicamente e continua a perdere. Nemmeno i cambi di uomini e moduli sembrano giovare ai blucerchiati. L'allarme è sempre rosso.

Orsolini - Sampdoria-Bologna - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5,5 - Bravo su La Gumina nel primo tempo e sulla girata di Bonazzoli nel secondo. Ma la sua uscita maldestra consente alla Sampdoria di tornare a sperare.

Takehiro TOMIYASU 6 - Tiene la posizione, rinunciando ben presto alle sovrapposizioni su Orsolini. E, nonostante un po' di tremarella finale, se la cava.

DANILO 6 - Nel primo tempo ha un po' di problemi con La Gumina, poi tutto migliora. In coppia con Bani, protegge bene la porta di Skorupski. E va pure a un passo dal gol di testa.

Mattia BANI 6 - "Tradito" da Skorupski, non è reattivo sul cross di Augello che porta al gol di Bonazzoli. Una macchia finale in una partita in cui si era ben comportato.

Mitchell DIJKS 6 - Contenimento, più che proposizione sulla fascia. Ma in una gara del genere può anche andar bene così.

Gary MEDEL 6 - Un leone nel centrocampo bolognese. Prova costantemente a dare la scossa alla squadra (dall'83' Nicolas DOMINGUEZ s.v.)

Andrea POLI 5,5 - Ci mette un po' a entrare in partita. E, quando sta tentando di carburare, è costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico (dal 54' Jerdy SCHOUTEN 6 - Entra col piglio giusto e nei minuti finali è bravo a opporsi a un tentativo ravvicinato di Colley)

Riccardo ORSOLINI 7 - Fino a un quarto d'ora dalla fine non gioca una gran partita. Anzi. Però è decisivo ai fini del risultato: un rigore procurato, un gol. Meglio di così...

Roberto SORIANO 5,5 - Sottotono. Fatica a imporsi e a trovare la posizione ed è pure impreciso tecnicamente (dall'87' Mattias SVANBERG s.v.)

Nicola SANSONE 5,5 - Ha sul destro l'unica palla gol bolognese del primo tempo, ma viene stregato da Audero. Per il resto combina pochissimo (dal 54' Musa BARROW 7,5 - Entra e distrugge quasi da solo la Sampdoria: freddo dal dischetto, preciso nell'assist per Orsolini. E in mezzo c'è pure un palo scheggiato. Devastante)

Rodrigo PALACIO 6 - Non la sua miglior prestazione. Però il suo zampino c'è eccome, con quel cambio di campo per Orsolini che porta all'assegnazione del rigore (dall'87' Gianmarco CANGIANO s.v.)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Ha a disposizione uomini di qualità e non esita a ruotarli nei vari momenti della partita. L'intuizione Barrow spacca in due il match.

Play Icon WATCH Mihajlovic: "Mi sento bene e più forte di prima, il peggio dovrebbe essere passato" 00:02:14

Serie A Barrow-Orsolini, 2-1 Bologna al Ferraris: Sampdoria colpita e affondata DA 2 ORE