Le pagelle di Sampdoria-Genoa 1-2: Lerager uomo della provvidenza, male Bereszynski

Il migliore in campo è Lerager, ma promosso anche Jagiello e Perin. Nella Sampdoria male Colley e Bereszynski: è del polacco l'errore che costa ai suoi la partita.

===Le pagelle della SAMPDORIA===

Emil AUDERO 5,5 – Impreciso sull’uscita (dove alla fine non gli avevano fischiato fallo) e forse sul tiro di Lerager poteva qualcosa in più.

Bartosz BERESZYNSKI 4,5 – Una sciagura come inciampa nell’uscita del pallone che porta al gol del Genoa: Jagiello ringrazia. Seconda partita deludente consecutiva del polacco.

Maya YOSHIDA 6 – Il migliore della difesa di Ranieri. Unico positivo nel provare a tenere in ordine il reparto.

Omar COLLEY 5 – Intervento goffissimo che porta al rigore e gol mangiato sul colpo di testa da solo a centro area, sempre nel primo tempo. Male.

Tommaso AUGELLO 5,5 – Non riesce a proporsi un granché in fase offensiva, di solito sua buona capacità.

Karol LINETTY 5,5 – Anche Linetty stasera è un po’ meno brillante del solito, regalando pochi dei suoi spunti offensivi.

Morten THORSBY 6 – Lotta in mezzo al campo e non si macchia di particolari errori; ma nemmeno di giocate degne di nota. Dal 75’ Fabio DEPAOLI 6 – Finale onesto senza particolari spunti.

Albin EKDAL 6 – Mette giù male il piede, da solo, dopo pochi minuti. Prova a tenere duro ma alla mezz’ora è costretto al cambio. Dal 32’ Ronaldo VIEIRA 6 – Avvio complicato, ma col passare dei minuti ritrova il ritmo partita. Gara onesta.

Jakub JANKTO 6,5 – Il migliore della Samp. E’ nell’azione che porta al gol dell’1-1; ma anche in tanti sviluppi offensivi che alla fine la Samp opera spesso da sinistra.

Manolo GABBIADINI 6,5 – Puntuale ormai nel derby della Lanterna. Non brilla clamorosamente, per dirla tutta: ma è lì quando arriva il pallone giusto e lo mette dentro con il destro. Che è una notizia. Dal 75’ Gaston RAMIREZ 6 – Finale discreto con un’occasione che si trova però anche lui sul destro. A proposito di mancini...

Federico BONAZZOLI 5,5 – Non pare al meglio fisicamente. Meno brillante del solito, prende anche un sacco di ‘botte’ dagli avversari. Generoso, ma non basta. Dal 63’ Fabio QUAGLIARELLA 6 – Mezz’ora senza particolari picchi se non una buona combinazione con Ramirez. Comunque sufficiente il suo apporto.

All. Claudio RANIERI 6 – Dopo una vita e statistiche impressionati – 9 vittorie e un pareggio – Claudio Ranieri torna a perdere un derby in Serie A. E’ una notizia anche questa. Al di là dei numeri, comunque, non la prepara male. A far la differenza un errore di un singolo e un pizzico di fame e rabbia in più del Genoa, che di questi punti aveva bisogno assai più della sua Sampdoria.

===Le pagelle del GENOA===

Mattia PERIN 6,5 – Decisivo nel finale nel tenere lì un pallone insidioso di Ramirez.

Davide BIRASCHI 5,5 – Grintoso, cerca di coprire gli spazi ma Jankto si dimostra un cliente scomodo.

Cristian ROMERO 6,5 – Almeno un paio di interventi al limite scelti però col tempismo giusto. Importante la sua presenza; si arrende solo ai problemi fisici. Dal 64’ Edoardo GOLDANIGA 6 – Tiene bene nel finale di partita.

Andrea MASIELLO 6 – Guida con attenzione il reparto. Nel finale si arrende anche lui ai problemi muscolari. Dall’83’ Cristian ZAPATA – sv.

Domenico CRISCITO 6,5 – Questa volta è freddo dal dischetto, in una partita in cui il suo sigillo iniziale dà la sensazione al Genoa di poter fare il colpaccio.

Lasse SCHONE 6 – Discrete geometrie in mezzo al campo, senza particolari lampi però o giocate degne di nota.

Lukas LERAGER 7 – Inevitabile non premiare lui: troppo pesante questo gol sul peso specifico della stagione del Genoa. Ci era già riuscito anche nel primo tempo, prima dell’arrivo del VAR. Insomma, era scritto.

Filip JAGIELLO 7 – Vero uomo della provvidenza in queste ultime due giornate: dopo il gol al Lecce (in compartecipazione con Gabriel), mette la firma anche sul derby rubando caparbiamente palla a Bereszynski e servendo l'assist a Lerager. Uno zampino che può valere una salvezza. Dal 79’ Antonio BARRECA – sv.

Iago FALQUE 5,5 – Si vede poco davanti e non riesce mai nella giocata per creare superiorità numerica. Dall’82’ Peter ANKERSEN – sv.

Goran PANDEV 6 – Nicola lo lascia in campo tutta la partita. Gioca un match generoso e di grande disponibilità, ma non è mai realmente pericoloso.

Andrea PINAMONTI 6 – Un’enorme quantità di lavoro per la squadra, con alcuni ripiegamenti anche in fase difensiva. Dall’83’ Andrea FAVILLI – sv.

All. Davide NICOLA 6,5 – Riesce evidentemente a toccare le corde giuste: nonostante l’assenza di pubblico, il suo Genoa dà la sensazione stasera di avere un po’ più fame, di volerla un po’ di più. Fondamentale, tutto ciò, per arrivare alla salvezza.

