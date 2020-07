Le pagelle di Sampdoria-Milan 1-4: Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma extra lusso

Migliori e peggiori di Sampdoria-Milan, sfida di Marassi valevole per la penultima giornata del campionato di Serie A. MVP Zlatan Ibrahimovic.

Le pagelle della Sampdoria

Vladimiro FALCONE 6 – Incoraggiante la prova del classe 1995, incolpevoli sui gol. Non trema nelle altre occasioni in cui viene coinvolto.

Serie A Doppio Ibrahimovic, Calhanoglu e Leao, troppo Milan per la Samp: 1-4 a Marassi DA 36 MINUTI

Bartosz BERESZYNSKI 4,5 – Ancora disastroso, arato da Rebic e Theo Hernandez sulla sua fascia di competenza.

Omar COLLEY 5 – Piantato sul cross di Rebic, lascia via libera a Ibrahimovic.

Maya YOSHIDA 6 – Il più sicuro dietro, però perde certezze anche lui col passare dei minuti.

Fabio DEPAOLI 6 – Spinge sulla fascia e crea qualche grattacapo alla retroguardia rossonera. Meno bene dietro. (46’ LERIS 6 – Impatto discreto sul match. Combattivo.)

RONALDO VIEIRA 5,5 – Incide poco nel settore nevralgico del campo (75’ BERTOLACCI 6 – Si procura il penalty)

Karol LINETTY 5,5 – Poca sostanza in mezzo al campo quest’oggi per uno degli uomini più in forma della Samp in questo finale di campionato (74’ ASKILDSEN 7 – Segna un gol al Donnarumma di stasera: solo questo gli varrebbe il 7… E che gol!)

Jakub JANKTO 6 – Il più attivo dei centrocampisti, un fattore sul centro-sinistra.

Tommaso AUGELLO 6 – Prova a spingere sulla sinistra, senza trovare grossa fortuna.

Gaston RAMIREZ 5,5 – Non particolarmente brillante, protagonista più che altro di una baruffa con Rebic a fine primo tempo. (46’ MARONI 5 – Si fa ipnotizzare dagli undici metri da Donnarumma)

Fabio QUAGLIARELLA 6,5 – Ci prova con insistenza, ma sulla sua strada trova un grande Donnarumma. Ultimo a mollare. (74’ GABBIADINI 5,5 – Un’importante esitazione sottoporta, non da lui)

All. Claudio RANIERI 5,5 – Dopo un avvio shock vende cara la pelle la sua Samp, prima di crollare inesorabilmente nel finale. Troppo Milan…

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7,5 – Vince lo strepitoso duello con Quagliarella, di classe e riflessi. Poi il quarto rigore parato in stagione. Marziano.

Davide CALABRIA 6,5 – Molto bene oggi, soprattutto in fase offensiva e in sede di costruzione del gioco. (62’ CASTILLEJO 5,5 – Ruspante nel finale)

Simon KJAER 6 – Sicurezza là dietro, come spesso gli capita. Poi il veniale contatto da penalty pro Samp.

Matteo GABBIA 6,5 – Bene per senso della posizione, attento in marcatura. Prova autoritaria.

THEO HERNANDEZ 7 – Al solito, devastante sulla corsia di sinistra. Condizione fisica celestiale.

Frank KESSIE 6,5 – Qualche esitazione di troppo in fase difensiva nella prima parte di gara, poi si riassesta. (80’ BIGLIA sv)

Alexis SAELEMAEKERS 6 – Poco qualità, tanta quantità per il belga questa sera.

Hakan CALHANOGLU 7,5 – Numero 10 perfetto per il Milan di Pioli. Gol e assist, stratosferico tra le linee. Imprescindibile. (62’ BONAVENTURA 6,5 – Ennesimo assist sfornato ai compagni)

Ante REBIC 6,5 – L’assist per Ibrahimovic, il quasi-gol e il quasi-rosso. In un tempo, non si è proprio fatto manca niente. (46’ LEAO 6,5 – Vivo, sin dalle prime battute. E nel finale timbra un gran gol con destro in buca d’angolo).

Zlatan IBRAHIMOVIC 8 – Doppietta d’autore (ottavo e nono gol in Serie A) e assist (il quinto) per Calhanoglu. Uomo franchigia da confermare a ogni costo. (80’ PAQUETA sv)

All. Stefano PIOLI 7 – Questo Milan gioca ormai col pilota automatico. Finale di stagione da favola: ci sono le basi per costruire una squadra da Champions League.

