Le pagelle di Sassuolo-Lecce 4-2: Muldur che scoperta, Boga invece è certezza

Il migliore in campo è Muldur, che è una super scoperta di questo campioanto. Boga invece resta una certezza per De Zerbi. Nel Lecce male Paz, che è il peggiore in campo.

===SASSUOLO===

Andrea CONSIGLI 6 – Incolpevole sui gol, rischia anche di parare il rigore a uno specialista come Mancosu.

Mert MULDUR 7 – Terzino super interessante, soprattutto in fase di spinta dove non disegna mai la discesa a farsi vede. Classe ’99, si conferma una delle nuove scoperte di questo campionato. Stasera davvero apprezzabile il gol con controllo, dribbling e conclusione con l’altro piede. Dall’85’ Jeremy TOLJAN – sv.

MARLON 6 – Troppo irruento in più di un’occasione. Causa il rigore, ma è anche pericoloso in un paio di sortite offensive. La risultante è appena sufficiente.

Gian Marco FERRARI 6 – Pericoloso in zona gol, ma non sempre impeccabile nella marcatura dietro. Ecco, quest’ultima cosa dovrebbe essere il primo lavoro, ma al Sassuolo probabilmente la si pensa diversamente. E per ora funziona.

Giorgos KYRIAKOPOULOS 6 – Nessun grande squillo o nota da segnalare: non commette errori dietro, ma nemmeno produce grandi discese offensive. Dal 57’ Federico PELUSO 6 – Impatto onesto con la partita.

Manuel LOCATELLI 6 – E’ nell’assist per Caputo ma anche nella marcatura distratta per il gol di Lucioni. Insomma, anche lui in pieno stile Sassuolo. In mezzo al campo comunque conferma una buonissima visione.

Mehdi BOURABIA 6,5 – Prezioso nello smistare con qualità e rapidità i palloni. Esattamente come gli chiede il proprio tecnico.

Domenico BERARDI 6,5 – Se il pallone non gli va sul sinistro, è totalmente inutile. Resta un giocatore di talento, ma con un solo piede. Detto questo dal dischetto è implacabile oggi. E dunque promosso.

Hamed TRAORE 5 – Un buon avvio, ma dal 20’ sparisce come tutto il Sassuolo. E all’intervallo perde il posto. Dal 46’ Filip DJURICIC 5,5 – Pronti-via e si prende un giallo. Non un grande impatto.

Jeremie BOGA 7 – Oggi probabilmente meno incisivo del solito, ma nonostante questo gli basta uno spunto dei suoi per cambiare la partita. Giocatore di grande talento e di categoria, non ce ne voglia il Sassuolo, superiore. Dall’85’ Francesco MAGNANELLI – sv.

Francesco CAPUTO 6,5 – Preciso in zona gol, dopo aver saltato il match con la Fiorentina non si dimentica come si fa a segnare buttandola dentro il primo pallone toccato.

All. Roberto DE ZERBI 6,5 – Il Lecce era rimasto in gara fino al 2-2, confermando come il Sassuolo sappia segnare ma anche come di tanto in tanto si perda per delle più o meno lunghe fasi (tipo da metà primo tempo a inizio ripresa). Ne prende tanti questa squadra, ma il succo qui è che ne fa almeno altrettanti: 13 gol in 4 partite dalla ripresa. Finché funziona, ha ragione lui.

===LECCE===

GABRIEL 6 – Un buon riflesso su un complicato colpo di testa di Ferrari. Incolpevole sui gol.

Giulio DONATI 5 – Troppi buchi dietro, fatica nel contenimento della manovra del Sassuolo.

Fabio LUCIONI 6 – In avvio è disastroso nel guidare il reparto, ma poi esce alla distanza, rinfrancato anche dal gol.

Nehuen PAZ 4,5 – Una partenza da brividi, come tutta la linea difensiva del Lecce. Nella ripresa trattiene Ferrari e paga con un calcio di rigore.

Marco CALDERONI 6 – Gioca una discreta partita rispetto ad alcuni compagni di reparto. Suo il bel pallone per il gol dell’1-1.

Jacopo PETRICCIONE 6 – Una partita tutto sommato ordinata in mezzo al campo. Dal 66’ Marco MANCOSU 6,5 – Impeccabile dagli undici metri, calcia con freddezza in porta il primo pallone toccato.

Panagiotis TACHTSIDIS 5,5 – Mezzo voto in meno per quel giallo inutile nel finale che mette ancor di più nei guai Liverani per la prossima uscita. E’ fondamentale nei delicati equilibri lì in mezzo.

Antonin BARAK 6 – Incomincia in ritardo, ma dal gol di Lucioni in poi trova qualche buona giocata e geometria.

Diego FARIAS 6 – Parte malissimo, vede pochi palloni. Ma quando sale lui sale in qualche modo anche il comparto offensivo del Lecce.

Yevhen SHAKHOV 5 – Non pervenuto. Dal 66’ Filippo FALCO 6 – Un paio di spunti interessanti, che rispetto a quanto lasciato in eredità da Shakhov è comunque un tesoro.

Khouma BABACAR 5,5 – Conquista il rigore, ma oltre a quello davvero non è in grado di fare. Pochino. Il Lecce avrebbe avuto bisogno di una presenza in più questa sera.

All. Fabio LIVERANI 5,5 – Non ci sentiamo di bocciarlo gravemente perché in questa fase sta facendo quel che può. La fase difensiva resta un concetto anche in questo caso piuttosto astratto dalle parti di Lecce, ma in emergenza in difesa e in ritardo di condizione con alcuni uomini è difficile chiedere di più a questa squadra. Poi però c’è anche la realtà dei fatti: da prima dello stop a oggi, 6 sconfitte consecutive. Troppe, se ci si vuole salvare.

Serie A Il Sassuolo continua a segnare e sognare: 4-2 al Lecce, è sfida aperta a un posto in Europa DA UN' ORA