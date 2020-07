Le pagelle di Sassuolo-Milan 1-2: Ibrahimovic mortifero, Çalhanoglu assistman

L'uomo partita è lo svedese, che con una doppietta riporta i rossoneri in Europa. Ottimo anche il turco, autore dei due assist decisivi. Calabria entra bene in partita, così così Rebic. Caputo non basta ai neroverdi, dove Locatelli fa un figurone.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 - Ha poche colpe in entrambi i gol subiti. Anzi, nel primo tempo si oppone a Ibrahimovic e nella ripresa a un doppio tentativo ravvicinato di Bonaventura.

Mert MULDUR 5 - Meglio in attacco con le sue incursioni veloci e potenti. Dietro, invece, è un mezzo disastro: si perde Ibrahimovic in occasione di entrambe le reti dello svedese (dal 46' Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - Tiene bene Saelemaekers e nel finale si propone pure in avanti)

MARLON 5,5 - Un po' spaesato sia sul primo che sul secondo gol di Ibrahimovic. Non sicurissimo.

Federico PELUSO 5,5 - Bravo ad anticipare Ibrahimovic in un paio di occasioni. Ma è grave il disimpegno sbagliato da cui nasce il gol del primo vantaggio milanista.

ROGERIO 6,5 - Propositivo e certamente meglio di Muldur pure in difesa. Anche quando, nonostante sia un mancino purissimo, viene spostato da De Zerbi sulla corsia opposta.

Mehdi BOURABIA 4 - Scellerato. Primo tempo disastroso per il centrocampista del Sassuolo, che con due interventi completamente fuori tempo si prende altrettanti gialli, lasciando così in 10 la propria squadra.

Manuel LOCATELLI 7 - Altra gran partita. Contro la sua ex squadra regge quasi da solo il centrocampo, abbinando qualità e quantità. Promosso.

Domenico BERARDI 5,5 - Al rientro dalla squalifica, sembra particolarmente in palla. Ma è un'illusione: da un certo momento in poi scompare dal campo.

Giacomo RASPADORI 5,5 - Vivace, ma poco continuo. Ha qualità, ma De Zerbi lo toglie però al 45' per riequilibrare la squadra (dal 46' Francesco MAGNANELLI 5,5 - Fa quel che può, ma con un uomo in meno è dura tenere il pallino del gioco)

Lukas HARASLIN 5,5 - Così così. Un bello spunto in velocità su Calabria e poco altro in un primo tempo piuttosto anonimo (dal 46' Jeremie BOGA s.v., dal 67' Filip DJURICIC 5,5 - Si piazza prima sulla trequarti e poi in attacco, ma senza troppi effetti)

Francesco CAPUTO 6,5 - Sempre utile per la squadra, non ha troppe opportunità di mettersi in mostra ma va freddamente a segno dal dischetto (dall'89' Hamed TRAORE s.v.)

All. Roberto DE ZERBI 6 - Fino a quando il Sassuolo è in 11 uomini, la sua impronta di gioco si vede eccome. L'espulsione di Bourabia, però, rovina tutto.

Caputo trasforma il rigore, Sassuolo-Milan, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Alla duecentesima presenza col Milan, non deve compiere interventi particolarmente complicati. Caputo gli rovina parzialmente la festa.

Andrea CONTI s.v. (dall'11' Davide CALABRIA 6,5 - Costretto a entrare in fretta e furia, non si fa trovare impreparato: preciso in fase difensiva, sempre pronto a sganciarsi con incisività)

Simon KJAER 6 - Un errore iniziale, poi rimane freddo per tutto il resto della partita. Nonostante dopo mezz'ora perda il "gemello" Romagnoli.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Resta in campo solo per una trentina di minuti, nei quali più volte si spinge anche in avanti. Poi alza bandiera bianca per un problema a un polpaccio (dal 32' Matteo GABBIA 6 - Non tradisce, tenendo bene a bada gli attaccanti neroverdi. Contro l'Atalanta dovrebbe toccare nuovamente a lui)

Theo HERNANDEZ 5,5 - Poche incursioni offensive, qualche difficoltà con Berardi e le salite di Muldur, un'ammonizione. Pioli lo fa rifiatare risparmiandogli 45 minuti (dal 46' Diego LAXALT 6 - Entra tutto sommato bene in partita, ma nel finale cala un po')

Franck KESSIÉ 6,5 - Nel primo tempo contiene, da un certo punto in poi si lascia andare a qualche inserimento nei pressi dell'area. Prezioso.

Ismael BENNACER 6,5 - Gestisce la manovra con ordine e qualità, colpendo anche un palo. Un po' più in affanno difensivamente, tanto che rimedia un'ammonizione (dal 79' Lucas BIGLIA s.v.)

Alexis SAELEMAEKERS 5,5 - Offre qualche discreto spunto, ma ultimamente aveva abituato tutti a prestazioni migliori.

Hakan ÇALHANOGLU 7 - L'uomo assist del Milan: in entrambe le reti di Ibrahimovic c'è, chiarissimo, il suo zampino. Anche se rischia di rovinare tutto col tocco col braccio che induce Pairetto ad assegnare il rigore al Sassuolo (dal 79' Giacomo BONAVENTURA 5,5 - Fa in tempo a divorarsi due gol nella stessa azione e a beccarsi un'ammonizione. Non benissimo)

Ante REBIC 6 - Generosissimo, anche se un po' fumoso. Col suo movimento ha però il merito di aprire a Ibrahimovic la strada verso il 2-1.

Zlatan IBRAHIMOVIC 7,5 - Nervoso, arrabbiato, reagisce alla sua maniera alla mancanza di gol su azione post-lockdown. La sua doppietta, di pregevole fattura, vale i 3 punti e manda il Milan in Europa.

All. Stefano PIOLI 6,5 - Partita ben giocata, squadra organizzata dopo un avvio difficoltoso. E nel finale, la notizia del rinnovo con il Milan fino al 2022.

