Le pagelle di SPAL-Fiorentina 1-3: prima gioia per Kouamé, bene Duncan a centrocampo

Andiamo alla scoperta dei migliori e dei peggiori della sfida del Mazza: luci e ombre nella Fiorentina, ma sufficienze piene per Chiesa, Duncan, Pulgar e - soprattutto - per Kouamé che è il match winner. Nella SPAL c'è D'Alessandro che gioca l'ultima come una finale, ma dietro ci sono i soliti problemi.

Le pagelle della SPAL

Demba THIAM 5 - Qualche intervento da applausi, ma prima si fa battere sul primo palo da Duncan in occasione dell'1-0, poi è mal posizionato sul calcio d'angolo che porta al gol di Kouamé.

Serie A Entra Kouamé e la Fiorentina vince all'ultima giornata: 3-1 alla SPAL che saluta la Serie A DA UN' ORA

Nenad TOMOVIC 5,5 - Non soffre Lirola, ma non aiuta i centrali. Nel primo tempo ha anche un'occasione per andare in gol, ma la spreca malamente.

Francesco VICARI 5 - Si perde Kouamé in occasione del gol. Impreparato quando gli attaccanti della Fiorentina entrano in area.

Kevin BONIFAZI 5 - Risponde bene su Vlahovic, ma la Fiorentina ha altri giocatori offensivi e fanno quel che vogliono nell'area avversaria.

Mohamed FARES 5 - Sarà dura rivedere il vero Fares ben presto. Deve ancora trovare fiducia e minutaggio dopo il grave infortunio. Saluta con una traversa e qualche difficoltà in fase difensiva. (dall'80' Bartosz SALAMON sv - Nel finale la SPAL riesce a fare anche peggio in difesa, lui può poco).

Fares, Vlahovic - SPAL-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Marco D'ALESSANDRO 7 - Gioca la partita come se fosse una finale. Corre su e giù per il campo come un forsennato. Segna anche il gol che aveva illuso la SPAL. (dall'86' Georgi TUNJOV sv - Non riesce ad avere la palla giusta).

Bryan DABO 6 - Solita consistenza in mezzo al campo. Non è mancata di certo la sua grinta.

Simone MISSIROLI 5,5 - Gioca quasi come difensore aggiunto. Quel che è certo e che non imposta il gioco come dovrebbe.

Alessandro MURGIA 5,5 - Poca fantasia. Cerca l'inserimento, ma non trova l'intesa con i compagni. (dal 62' Gabriel STREFEZZA 6 - Dà nuova linfa all'attacco della SPAL, sarebbe stato ideale vederlo subito in campo).

Mattia VALOTI 5 - Fa poco da trequartista, in più è lui a regalare alla Fiorentina il pallone dell'1-0 di Duncan. (dall'80' Federico DI FRANCESCO sv - Pochi palloni giocati nel finale).

Jaume CUÉLLAR 5,5 - Lasciato troppo solo nella metà campo avversaria. Tocca solo un paio di palloni. (dal 62' Krisztofer HORVATH 5,5 - Prova a mettersi d'impegno, ma confeziona solo una conclusione in tribuna).

All. Luigi DI BIAGIO 5,5 - Nel primo tempo la sua SPAL è anche viva, ma i continui cambi di modulo hanno fatto perdere lucidità e quelle poche certezze che esistevano sul piano tattico. Si poteva fare ben altro in questa gara.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 - Meno sicuro rispetto ad altre occasioni, ma fa comunque il suo.

Nikola MILENKOVIC 6 - Ordinaria amministrazione in questo match.

Federico CECCHERINI 6 - Guida la difesa senza strafare, ma fa bene il suo lavoro.

Julio IGOR 6 - Salva un pallone sulla linea. Dà comunque il suo contributo.

Lorenzo VENUTI 5,5 - Non continuo e non sempre preciso sulla fascia. (dal 66' Riccardo SOTTIL 6 - Ci prova in diverse occasioni nel finale, conquista l'angolo che vale il 2-1).

Kevin AGUDELO 6 - Deve ancora maturare, ma si vede che ha i numeri. Entra nell'azione del gol del vantaggio di Duncan e scambia spesso con Chiesa. Iachini dovrà trovargli la giusta posizione per la prossima stagione. (dal 55' Christian KOUAMÉ 7 - Entra in una fase di stanca della partita, con le due squadre che non sembrano più avere la benzina per colpire l'avversaria. L'ivoriano dà invece nuovo dinamismo e con un colpo di testa trova il gol vittoria).

Erick PULGAR 7 - Non offrirà sempre partite entusiasmanti, ma riesce sempre ad entrare a tabellino. Oggi contribuisce con l'assist per Kouamé e il gol su rigore del 3-1.

Duncan - SPAL-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Alfred DUNCAN 7 - Lo si vede come al solito a tutto campo. Aiuta la fase difensiva, si inserisce, porta la palla e segna. Di sicuro il miglior acquisto della Fiorentina a gennaio. (dal 90+4 Aleksa TERZIC sv - Timbra il cartellino all'ultima giornata).

Pol LIROLA 5 - Non è continuo sulla fascia e perde il pallone che vale l'1-1 di D'Alessandro. Partita da rivedere.

Federico CHIESA 6,5 - Un assist e tanta corsa. Vlahovic non lo aiuta, ma il capitano della Fiorentina ha messo in difficoltà la difesa della SPAL ad ogni azione. (dal 90+4 Christian DALLE MURA sv - Finalmente qualche secondo anche per lui).

Chiesa - SPAL-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Dusan VLAHOVIC 5 - Sbaglia tutto quello che poteva sbagliare. Sente la pressione del dover segnare a tutti i costi, ma fallisce la sua occasione. Gioca isolato e calcia spesso senza guardare la porta. (dal 65' Patrick CUTRONE 6 - Entra con il giusto piglio e rende più vivo l'attacco della Fiorentina).

All. Beppe IACHINI 6 - Ha rischiato e parecchio di non vincerla, ma con gli ingressi di Kouamé e Cutrone è riuscito a ribaltare il tutto. Ci sarà del lavoro da fare per aumentare la qualità di questa squadra.

Play Icon WATCH Mihajlovic: "Non vediamo l'ora che il campionato finisca. Non è calcio, è un'agonia" 00:01:32

Serie A Entra Kouamé e la Fiorentina vince all'ultima giornata: 3-1 alla SPAL che saluta la Serie A DA UN' ORA