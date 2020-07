Le pagelle di SPAL-Inter 0-4: Sanchez brilla, Biraghi fa goal e assist

Cristiano Biraghi of FC Internazionale celebrates with Alessandro Bastoni of FC Internazionale scoring second goal during the Serie A match between Spal and FC Internazionale at Stadio Paolo Mazza, Ferrara, Italy on 16 July 2020.

Ottima nei nerazzurri la prestazione del cileno e dei due esterni di centrocampo. Bene anche Eriksen, meno Lautaro Martinez. Nei ferraresi, già retrocessi, Petagna è l'ultimo a mollare.

Le pagelle della SPAL

Karlo LETICA 5,5 - Fa quel che può, opponendosi con bravura a Sanchez quando il risultato è ancora in bilico. Sorpreso da Biraghi, incolpevole negli altri gol.

Jacopo SALA 5 - Bloccato sulla linea difensiva senza potersi mai alzare. Quando va alla conclusione, la mira è sballata. Rischia grosso con un retropassaggio errato che quasi manda in gol Eriksen.

Francesco VICARI 5,5 - Regge l'urto nerazzurro come può per un tempo, poi crolla senza la possibilità di far molto (dal 82' Bartosz SALAMON s.v.)

Kevin BONIFAZI 5,5 - Come il compagno di reparto Vicari se la cava tutto sommato discretamente nel primo tempo. Poi l'Inter prende il largo e le maglie si allentano.

Arkadiusz RECA 5 - Esce con le ossa rotte contro l'ottimo Candreva, che su quella fascia fa più o meno quel che vuole. E, come se non bastasse, si dimentica completamente l'avversario diretto nell'azione del vantaggio nerazzurro (dal 67' Thiago CIONEK 5,5 - Perde la marcatura di Young, che serve Gagliardini per il poker)

Gabriel STREFEZZA 6 - Uno dei migliori della SPAL. Con la sua velocità tiene in allerta la difesa nerazzurra e, sul finire del primo tempo, chiede inutilmente un rigore (dal 66' Marco D'ALESSANDRO 5,5 - Entra quando il match è indirizzato e può far poco)

Mirko VALDIFIORI 5 - Poca costruzione, tanti compiti di distruzione. Ma anche tanta corsa a vuoto quando il pallone ce l'ha l'Inter. Ovvero spesso.

Bryan DABO 5,5 - Inizia in maniera battagliera, poi perde vigore con il trascorrere dei minuti. Come tutta la squadra, del resto.

Alessandro MURGIA 5 - Da esterno non rende. Pochi guizzi, poca utilità alla squadra. Assieme a Reca lascia liberissimo Candreva, che segna lo 0-1 (dall''82' Georgi TUNJOV s.v.)

Alberto CERRI 5,5 - Non ha vere palle gol per far male, anche se tiene in apprensione la difesa avversaria. Serve Strefezza in una delle azioni più pericolose della SPAL (dal 74' Federico DI FRANCESCO s.v.)

Andrea PETAGNA 6 - Non molla nemmeno quando l'Inter inizia a segnare a raffica. Colpisce una traversa e sfiora il gol con un altro sinistro da fuori. L'ultimo ad arrendersi.

All. Luigi DI BIAGIO 5,5 - Ormai non è più questione di tecnica e di tattica: è questione di fiducia. Che, classifica alla mano, è venuta a mancare completamente.

Antonio Candreva of FC Internazionale celebrates with Roberto Gagliardini of FC Internazionale scoring first goal during the Serie A match between Spal and FC Internazionale at Stadio Paolo Mazza, Ferrara, Italy on 16 July 2020. Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Salvato dalla traversa sul sinistro in caduta di Petagna, poi è inoperoso, anche se rischia grosso su Strefezza.

Milan SKRINIAR 6 - Ha qualche difficoltà con Petagna, come nell'azione della traversa, ma in qualche modo se la cava.

Andrea RANOCCHIA 6,5 - Conte gli dà fiducia e lui non lo delude. Un'ammonizione rimediata nella ripresa macchia solo parzialmente la sua prestazione.

Alessandro BASTONI 6 - Pochi problemi anche per lui, specialmente quando la gara prende una certa piega. Con un bel disimpegno avvia l'azione del vantaggio (dal 63' Danilo D'AMBROSIO 6 - Finale di gestione, prima da terzo difensivo e infine da esterno)

Antonio CANDREVA 7 - Costantemente lanciato dai compagni, costantemente lanciato verso il fondo o la porta. Con un gran diagonale trova la rete che sblocca l'incontro (dall'80' Lorenzo PIROLA s.v.)

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Forma una buona coppia con Brozovic, partecipando alla fase di costruzione. E, poco prima di essere tolto dal campo, trova la soddisfazione di andare a segno (dal 74' Borja VALERO s.v.)

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Nonostante le vicissitudini extracampo si comporta bene. Gestisce con ordine la manovra nerazzurra e dopo pochi minuti colpisce un palo.

Cristiano BIRAGHI 7 - Vivace, propositivo, volitivo. Difende e si porta sul fondo per andare al cross. Decisivo nel corso del match: prima segna, poi manda in gol Sanchez (dal 63' Ashley YOUNG 6,5 - Prontissimo. Entra e dopo pochi minuti fornisce l'assist del poker a Gagliardini)

Christian ERIKSEN 6,5 - Buona prestazione. Testa alta, assist sempre in canna. Dietro le punte diverte e si diverte, mettendo lo zampino in più di un'iniziativa offensiva nerazzurra.

Lautaro MARTINEZ 6 - Non è ancora il Lautaro dell'inizio della stagione. Qualche lampo, un paio di assist al bacio per i compagni, ma non riesce mai a farsi pericoloso.

Alexis SANCHEZ 7 - Gli inizi difficoltosi dell'avventura nerazzurra sono ormai un ricordo. Senza Lukaku prende lui in mano le redini dell'attacco. Con un assist illuminante e un gol, guida l'Inter verso la goleada (dall'80' Sebastiano ESPOSITO s.v.)

All. Antonio CONTE 6,5 - Ordina all'Inter di crederci e la sua squadra non lo tradisce. Prendendo il largo, come fanno le grandi, quando ne ha la possibilità.

