Il migliore in campo è l'esterno belga, che da terzino sciorina una gran prestazione. Male invece Rebic, molto impreciso alla conclusione. Ferraresi tenuti in piedi da un gran Dabo, ma condizionati dall'espulsione.

Le pagelle della SPAL

Karlo LETICA 7 - Tiene chiusa la porta in varie occasioni con interventi precisi e puntuali. Si arrende solo nel finale, ma le colpe non sono certo sue.

Nenad TOMOVIC 5,5 - Grave l'errore nel disimpegno che consente a Leão di andare a segno. Fin lì aveva sofferto le iniziative rossonere, riuscendo però a non capitolare.

Francesco VICARI 5 - Protegge la porta di Letica ed è provvidenziale quando allontana quasi sulla linea un colpo di testa di Saelemaekers. Ma nel finale la combina grossa. Anzi, grossissima.

Kevin BONIFAZI 6,5 - Resiste agli assalti rossoneri con una prova caparbia. Nella ripresa è costretto a lasciare il campo per infortunio (dal 67' Bartosz SALAMON 6 - Porta presenza fisica e capacità aeree in un finale rovente)

Jacopo SALA 5,5 - Attacca poco ed è pure comprensibile. Però patisce troppo le iniziative di Saelemaekers quando il belga viene arretrato a terzino.

Marco D'ALESSANDRO 4 - Sciagurato. Tanto inutile quanto brutto l'intervento coi tacchetti alti sulla gamba di Theo Hernandez. Un episodio che, com'era preventivabile, cambia il corso della partita.

Mirko VALDIFIORI 5,5 - Poche geometrie, tanto sacrificio. Specialmente nel secondo tempo. Raramente ha modo di opporsi alle avanzate rossonere.

Bryan DABO 7 - Forza fisica e tanta sostanza al servizio della squadra. Bravo a servire Valoti tra una selva di gambe, bravissimo a far sempre sentire la propria presenza in mezzo al campo (dall'82' Thiago CIONEK s.v.)

Mattia VALOTI 6,5 - Reattivo nel realizzare da pochi passi la rete del vantaggio spallino. Rispetta le consegne di Di Biagio, poi esce all'intervallo (dal 46' Simone MISSIROLI 5,5 - Ha compiti esclusivamente difensivi, ma ben presto va in affanno)

Andrea PETAGNA 5,5 - Per una volta lascia il proscenio ai compagni. Prezioso nello smistamento per i compagni, ma non ha mai l'opportunità di rendersi pericoloso.

Sergio FLOCCARI 7 - Dà ragione alla scelta di Di Biagio, che lo preferisce a Cerri, e torna al gol dopo più di un anno. Una perla che sorprende Donnarumma (dal 46' Mohamed FARES 5,5 - Spreca un paio di contropiedi golosi, poi si fa male ed è costretto a chiedere il cambio) (dal 73' Gabriel STREFEZZA s.v.)

All. Luigi DI BIAGIO 6,5 - La sua SPAL è umile, ma con le armi della grinta e della dedizione sogna lo sgambetto a una formazione di caratura superiore. Poi, ecco spuntare la gamba di Vicari.

Valoti - SPAL-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Subisce due tiri in porta e due gol, in entrambi i casi senza colpe. La sua serata si può sintetizzare così.

Davide CALABRIA 6 - Spinge parecchio ed effettua qualche buon cross. Poco prima dell'intervallo va a un passo dal gol con uno stupendo destro al volo (dal 46' Rafael LEÃO 7 - Dà la scossa all'attacco del Milan, tenendo sempre sul chi va là la difesa della SPAL. Ed è proprio lui a riaprire completamente i discorsi)

Matteo GABBIA 5,5 - Poco attento nell'azione del vantaggio della SPAL, poi pecca di inesperienza in un paio di occasioni. Non la sua miglior serata.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Nonostante la serata complicata, il suo lo fa. Vince il duello con Petagna ed è autore di interventi spesso precisi.

Theo HERNANDEZ 5,5 - Non sprizza tutta la propria energia. Si limita al compitino e, a mezz'ora dal termine, Pioli lo rimpiazza con Laxalt (dal 65' Diego LAXALT 6 - Anche lui partecipa agli assalti finali)

Franck KESSIÉ 6 - Si fa vedere dalle parti della trequarti, entrando nelle azioni offensive del Milan. Nel finale rimane l'unico centrocampista difensivo in campo.

Ismael BENNACER 5,5 - Porta ordine alla manovra, ma con la furia di Dabo va in difficoltà (dal 70' Giacomo BONAVENTURA 5,5 - Va alla conclusione, ma si aggiunge alla lunga lista degli imprecisi)

Samu CASTILLEJO s.v. (dal 16' Alexis SAELEMAEKERS 7 - Non inizia benissimo, poi migliora durante la partita. Bene da terzino, con tanti cross invitanti e una torre che Vicari spazza quasi sulla linea, fino al centro verso l'area che Vicari devia nella propria rete. Ancora promosso)

Lucas PAQUETÁ 6 - Gran primo tempo. Pimpante, partecipa costantemente alle azioni offensive e va vicino al gol. Meno lucido in una ripresa in cui calcia spesso a vuoto verso la porta.

Hakan ÇALHANOGLU 6,5 - Il medesimo discorso fatto per Paquetá si può applicare a lui. In palla nel primo tempo, con tanto di gol annullato e palo colpito, e in calo nel secondo. In ogni caso, promosso.

Ante REBIC 5 - Bocciato. Nell'assist è pure prezioso, ma quando calcia proprio non va. Ha più di una chance a disposizione, ma le spreca tutte. E Pioli lo cambia per inserire Ibrahimovic (dal 65' Zlatan IBRAHIMOVIC 6 - Porta scompiglio nell'area spallina con una serie di sponde per i compagni e va vicino al gol su punizione. Bentornato)

All. Stefano PIOLI 6 - L'organizzazione della manovra c'è, su questo nessun dubbio. Anche se, senza quell'autogol, il Milan sarebbe uscito senza punti dal Mazza.

