Le pagelle di Torino-Parma 1-1: Belotti si lascia ipnotizzare da Sepe, Kulusevski delude

Analizziamo i migliori e i peggiori del recupero della 25a giornata di Serie A allo stadio Grande Torino. Gervinho e Berenguer firmano gli assist decisivi per Kucka e Nkoulou, Belotti fallisce dagli undici metri

--- Le pagelle del Torino ---

Salvatore SIRIGU 6 - Presenza rassicurante per la retroguardia. Non può nulla sulla fucilata di Kucka

Armando IZZO 6 - Annulla Cornelius in attacco, basta e avanza

Nicolas NKOULOU 6,5 - E' suo il primo gol dopo l'emergenza Coronavirus, una boccata d'ossigeno simbolica, di buon auspicio per il campionato e per il Paese. Incornata da bomber d'area, come i suoi altri 4 sigilli in Serie A. Non segnava da dicembre 2018. Bella l'esultanza in omaggio a George Floyd

Gleison BREMER 6,5 - Dirige i lavori difensivi su Kulusevski, promosso a pieni voti

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Uno dei più vivaci dei granata, fa avanti e indietro sulla sinistra senza sosta. Cala alla distanza

Simone EDERA 6,5 - L'ex della partita è in ritardo sul gol di Kucka, ma si riscatta creando diverse occasioni da gol (dall'82' LUKIC S.V.)

Tomás RINCON 6 – Tanto lavoro sporco. Annulla gli inserimenti centrali di Kurtic e Kucka

Soualiho MEÏTÉ 6 – Corsa e tanta quantità: tutto quello che Longo vuole da lui

Alejandro BERENGUER 6 - Ottimo il primo tempo dello spagnolo, pericoloso sui calci piazzati. Sparisce nella ripresa e Longo lo toglie, ma non gradisce.(dal 68' AINA S.V.)

Simone ZAZA 5 – Consueta generosità e sacrificio al servizio della squadra, ma è il grande assente quando bisogna buttarla dentro

Andrea BELOTTI 5 - Due assist al bacio sprecati dai suoi, ma l'errore dal dischetto pesa come un macigno sulla sua prestazione

All. Moreno LONGO 6 - Primo risultato utile dopo 6 sconfitte consecutive. Rimane il rimorso per quel rigore sbagliato, ma l'atteggiamento sembra quello giusto

--- Le pagelle del Parma ---

Luigi SEPE 7 - Non impeccabile sull'incornata di Nkoulou, anche se il tiro era potente. Si riscatta alla grande indovinando il lato del rigore di Belotti

Matteo DARMIAN 6 - Si lascia scappare Nkoulou sul corner dell'1-0 granata. Nella ripresa si riprende con un paio di sgroppate che alzano l'allarme per Berenguer (dall'87' LAURINI S.V.)

Simone IACOPONI 5 - Diverse amnesie difensive come quella che causa il rigore per il Torino

BRUNO ALVES 6,5 - Vince tutti i duelli aerei, dà ordine in difesa come solo lui sa fare

Riccardo GAGLIOLO 6,5 - Bellissima la sfida con De Silvestri: nel primo tempo la vince l'ex Fiorentina, nella ripresa il terzino ducale prende le misure

Juraj KUCKA 6,5 - Solita prestazione da gladiatore tra le linee del centrocampo, risponde affermativo alla chiamata di Gervinho. Palla nel sette e 1-1 Parma

Matteo SCOZZARELLA 5,5 - Corre un po' a vuoto e non riesce mai ad essere decisivo a centrocampo (dal 70' HERNANI S.V.)

Jasmin KURTIC 5,5 - Qualche iniziativa sul fondo, ma poca roba. Non aiuta mai Gagliolo in ripiegamento

Dejan KULUSEVSKI 5 - Longo gli ha preparato un gabbia difensiva ad hoc, ogni volta che lo svedese ha il pallone tra i piedi riceve il raddoppio granata. Serata da dimenticare

Andreas CORNELIUS 6 - Due tentativi di testa e tanto, tanto sacrificio. Gli manca solo il gol

GERVINHO 6,5 - Spazia a destra e a sinistra, senza dare punti di riferimento alla retroguardia granata. Da una sua scorribanda sulla sinistra nasce il gol del pareggio di Kucka (dal 73' CAPRARI S.V.)

All. Roberto D'AVERSA 6 - Un punto prezioso per come si è messa, ma alcuni dei suoi sembravano in debito d'ossigeno. I prossimi due mesi sono un tour de force, i cambi vanno utilizzati e bene

