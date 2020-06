Le pagelle di Torino-Udinese 1-0: Belotti e Sirigu trascinano, Nestorovski spuntato

Diamo i voti ai protagonisti del match dello stadio Olimpico Grande Torino. Il Gallo segna e corre, Sirigu e Nkoulou tirano giù la saracinesca. Nell'Udinese bene Sema, male gli attaccanti.

---Torino---

Salvatore SIRIGU 7 - Sui tre punti ritrovati c'è la firma indelebile del portiere granata, che nel primo tempo si supera sulla botta da fuori di Fofana e sul colpo di testa ravvicinato di De Maio.

Armando IZZO 6,5 – Ringhia sulle caviglie di Nestorovski, limitando l'attaccante macedone il più possibile. Qualche leggero passaggio a vuoto ma a livello difensivo gioca un'ottima partita.

Nicolas NKOULOU 7 – Comanda la difesa da vero leader. Nel primo tempo compie un paio di interventi in area da primo della classe: di testa, di piedi, di fisico. Una sicurezza avere uno così.

BREMER 6 – Il meno appariscente dei tre difensori di Longo, ma protagonista di una buona gara. Dalle sue parti imperversa spesso De Paul, lui non si scompone e alla lunga vince il duello con l'argentino.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Dalla sua parte c'è un pimpante Sema quindi si dedica più al contenimento che alla fase di spinta. Soffre in un paio di circostanze ma la sua partita è sufficiente.

Soualiho MEITÈ 6 – Mette lo zampino nell'azione che porta al gol decisivio, poi lo si vede sbuffare parecchio a centrocampo. Ammonito, ma riesce comunque a gestire la gara senza rischiare.

Tomas RINCON 6 – Non sembra al top della condizione - non è certo l'unico - e ogni tanto sembra in balia del palleggio avversario. Ma con la consueta grinta arpiona il sei in pagella.

Alex BERENGUER 5,5 – Non brillantissimo. Soffre contro un ispirato Stryger Larsen e produce poco in fase offensiva. Anche quando viene spostato più avanti non si mette particolarmente in luce.

Simone ZAZA 5 – Di buono combina ben poco. Zero pericoli create, diversi palloni persi e difficoltà anche a difendere il pallone per far salire la squadra. Non bene (dal 76' Sasa LUKIC SV)

Simone EDERA 6 – Si mangia mezzo campo prima di confezionare l'assist per il gol di Belotti. A parte questo, però, non si fa notare granchè. (dal 65' Ola AINA 6 - Si butta nella mischia senza paura, pur senza lasciare segni indelebili sul match).

Andrea BELOTTI 7 - Gol di prepotenza per rompere il digiuno personale e quello di squadra. Nel finale Musso gli nega la doppietta, per il resto si sbatte a tutto campo producendo la solita mole di lavoro sporco.

All. Moreno LONGO 6,5 – Stesso undici della partita con il Parma, ritrova una vittoria che vale oro. Sprona i suoi a una gara di sacrificio quando c'è da soffrire. L'atteggiamento giusto per arrivare presto alla salvezza.

---Udinese---

Juan MUSSO 5,5 – Belotti calcia forte, ma il tiro è sul suo palo. Siamo sicuri che non potesse fare di più? Nel finale nega al Gallo la doppietta.

Sebastien DE MAIO 5,5 - Si fa notare più per i pericoli che crea nell'area del Torino che per la sua impeccabilità difensiva (dal 76' Rodrigo BECAO SV)

Bram NUYTINCK 6,5 – Il migliore della difesa bianconera. Preciso sull'anticipo, ostico per tutti nei duelli fisici. Si prende anche qualche briga in fase di impostazione, senza sfigurare.

SAMIR 6 – Partita ordinata dietro, ogni tanto accompagna anche l'azione offensiva (dal 76' Lukasz TEODORCZYK SV)

Jens STRYGER LARSEN 6 – Parte molto bene, proponendosi con una serie di sgroppate sulla destra e centrando un clamoros palo con un inserimento pregevole. Nella ripresa finisce la benzina.

Rodrigo DE PAUL 5,5 – Nel primo tempo si destreggia bene, inserendosi spesso sulla trequarti e creando qualche situazione potenzialmente interessante. Poi la la difesa del Torino gli prende le misure e lui perde qualità.

Rolando MANDRAGORA 5,5 – Un tiro deviato in corner è l'highlight di un match non giocato al meglio delle sue potenzialità. Poi si fa male e rischia di aver concluso qui la sua stagione (dal 54' Mato JAJALO 5,5 - Mezzora abbondante senza incidere).

Seko FOFANA 5,5 – Impacciato con la palla tra i piedi, poco fluido nella manovra. Va comunque vicino al gol, ma trova un grande Sirigu a dirgli di no.

Ken SEMA 6,5 – Il migliore dei suoi. Sulla sinistra scava un solco che percorre senza soluzione di continuità, va spesso al cross e da uno di questi arriva il palo di Stryger Larsen.

Stefano OKAKA 5,5 – Fa a sportellate con mezza difesa granata e si procura qualche punizione con il fisico. Ma la porta di Sirigu non la vede quasi mai...

Ilija NESTOROVSKI 5 - L'Udinese crea diversi pericoli ma non certo con lui protagonista. Eccetto una mezza spizzata prima del palo di Stryger Larsen produce davvero poco. Sostituzione inevitabile. (dal 55' Kevin LASAGNA 5,5 - Poco meglio del suo predecessore).

All. Luca GOTTI 6 - La sua Udinese non gioca un brutta partita e un pareggio non sarebbe stata un'eresia. Ma l'astinenza continua e la zona che scotta rimane a pochi passi.

