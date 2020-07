Le pagelle di Torino-Verona 1-1: Belotti inesauribile, Ansaldi col contagiri; un ottimo Empereur

Diamo i voti al match dell'Olimpico-Grande Torino! Belotti è inesauribile e si danna l'anima per evitare la sconfitta. Ansaldi: cross col contagiri per il gol di Zaza. Nel Verona, continua a crescere il centrale difensivo brasiliano Alan Empereur. Un Borini in grande spolvero conquista e trasforma il rigore del momentaneo 0-1.

=== Torino ===

Salvatore SIRIGU 6: fa buona guardia sui traversoni scaligeri. A parte il rigore, tuttavia, non viene più di tanto impensierito

Serie A Al rigore di Borini risponde Zaza: 1-1, il Torino rimonta il Verona e muove il cammino-salvezza DA UN' ORA

Lorenzo DE SILVESTRI sv: serata rovinata quasi subito da un dolorosissimo infortunio alla spalla destra.

Dal 14' Ola Aina 4,5: di fatto, non entra mai in partita. Sempre un passo indietro rispetto alle accelerazioni avversarie.

LYANCO 6: buona prova difensiva, senza troppi fronzoli. Sacrificato per l'ingresso di Berenguer in fase di arrembaggio.

Dal 66' Alex Berenguer 6,5: dà la scossa al Torino, certamente più brioso in sua presenza, là davanti.

Nicolas NKOULOU 6: ne primo tempo si rende protagonista di tre salvataggi prodigiosi. La sua pecca, però, è in quella gomitata malandrina- seppur involontaria, ai danni di Borini, da cui nasce il calcio di rigore avversario.

BREMER 6: chiusure puntuali, disimpegni precisi.

Simone VERDI 5,5: si accende ad intermittenza, tra le linee. E' un po' il suo limite in generale...

Soualiho MEITE 6: grinta e decisione a centrocampo. Come si sul dire in questi casi, "fa il suo".

Tomas RINCON 5,5: non demerita, ma è ormai lontano parente del General in pectore ammirato ai tempi del Genoa e nei suoi primi tempi in maglia granata.

Cristian ANSALDI 7: cross col contagiri per l'inserimento di testa vincente di Zaza. Dalla sinistra, lascia partire un destro lungo e a giro in piena area che premia le qualità di rapinatore d'area del centravanti ex Valencia.

Zaza, Ansaldi - Torino-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Simone ZAZA 7: sbuca da sotto la sabbia e ruba la merenda alla retroguardia scaligera: un gol, il suo, da centravanti puro. E che può valer molto nella volata salvezza.

Andrea BELOTTI 7: non segna ma si danna l'anima per evitare al Torino una sconfitta che, in termini di classifica, sarebbe stata pesante. Certamente più a suo agio quando, nel corso del secondo tempo, torna ad occupare la più consona posizione da attaccante d'area di rigore. Colpisce anche una clamorosa traversa al 91'.

Belotti - Torino-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Mister Moreno LONGO 5,5: intendiamoci, un punto con la matricola terribile Verona è da considerarsi prezioso, ma non esiste che un attaccante fatto e finito come Belotti debba partire così distante dalla porta, come avvenuto per circa un'ora di gioco...

=== Hellas Verona ===

Marco SILVESTRI 6,5: nella ripresa compie un paio di interventi di assoluta qualità. Su tutti, la palla impennatasi da posizione ravvicinata da parte di Belotti su assist di Berenguer e deviazione di Rrahmani.

Amir RRAHMANI 6,5: guida la adifesa scaligera con tutta la sua esperienza e puntualità negli interventi. Come sempre, non disdegna le proposizioni offensive.

Koray GÜNTER 5: si fa malamente ingannare dalle finte di Ansaldi in occasione del cross che consegnerà a Zaza il pallone dell'1-1.

Alan EMPEREUR 6,5: difensore cresciuto tantissimo, specie dopo la ripresa del campionato. Un toccasana per Juric, specie se con Kumbulla indisponibile.

Torino-Hellas Verona, Serie A 2019-2020: Simone Zaza e Alan Empereur (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Davide FARAONI 6,5: spinge tantissimo, come suo solito, lungo l'out di destra.

Matteo PESSINA 6,5: centrocampista vibrante, dalle mille risorse. Parte da mezzala, lo si ritrova ad agire per tutto il campo. Infaticabile.

Miguel VELOSO 5,5: nonostante i suoi piedi fatati, comincia a soffrire fisicamente i ritmi serrati imposti dal calendario.

Darko LAZOVIC 5,5: inizia bene con un paio di sgroppate sulla sinistra, ma poi si spegne e dimostra di non essere nella sua serata migliore.

Dal 79' Federico Dimarco: sv.

Fabio BORINI 7: conquista e trasforma il calcio di rigore che sblocca la partita. Fa il bello e il cattivo tempo tra le maglie della difesa granata. Prestazione di altissimo livello.

Borini - Torino-Verona - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 79' Mariusz Stepinski: sv.

Valerio VERRE 6: buoni inserimenti da "falso nueve". Spesso ci prova anche dalla distanza.

Dal 51' Valentin Eysseric 5: ancora una volta, fatica a entrare nelle dinamiche del match, in cui - tanto per cambiare - si fa ammonire per una gomitata di troppo.

Eddie SALCEDO 6: tanta velocità al servizio dell'attacco di Juric, in cui si confondono spesso le carte in tavola.

Dal 64' Mattia Zaccagni 6: operativo su più fronti, proprio come chiestogli da Juric.

Mister Ivan JURIC 6,5: la squadra lo segue in tutto e per tutto. Sempre più interessante il suo esperimento di un tridente denza punte effettive, in grado di non dare punti di riferimento. Una sorta di filosofia "spallettiana" prima maniera. Strameritato il suo rinnovo contrattuale col club scaligero.

Play Icon WATCH Juric: "La miglior partita dell'anno, senza il Covid saremmo andati in Europa" 00:01:36

