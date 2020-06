Le pagelle di Udinese-Atalanta 2-3: show di Muriel e Lasagna, male Djimsiti

E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena alla Dacia Arena tra Atalanta e Udinese. Negli ospiti brilla Luis Muriel che, entrato dalla panchina, segna una grandiosa doppietta. Dall'altra parte risponde Kevin Lasagna con una prestazione maiuscola. Bene Malinovskyi e Sema, male Djimsiti.

=== UDINESE ===

Juan MUSSO 7 – Prende tre gol, forse solo sul primo non è fantastico, ma per il resto gioca una sontuosa partita. Perfetto nelle uscite, super nelle numerose conclusioni dalla distanza.

William TROOST-EKONG 6 - Tiene Duvan Zapata in praticamente tutte le azioni, solo in occasione del gol del colombiano si fa saltare con un po' tropp facilità. (Dal 65' Rodrigo BECAO 5,5 - Entra con un po' di timore, sembra quasi terrorizzato e impaurito).

Bram NUYTINCK 6 – Preciso sull'anticipo, ostico per tutti nei duelli fisici. Non sfigura.

SAMIR 6 – Partita ordinata dietro, ogni tanto accompagna anche l'azione offensiva.

Jens STRYGER LARSEN 5,5 – Molto meno bene rispetto al collega dell'altra fascia. Poca corsa, aggredisce lo spazio col contagocce. (Dall'81' Hidde TER AVEST S.V).

WALACE 6 – Nel primo tempo si destreggia bene, inserendosi spesso sulla trequarti e creando anche qualche tiro pericoloso, sempre bloccato da Gollini. Cala vistosamente nella ripresa.

Mato JAJALO 5 - Non incide mai, sempre nell'ombra e nascosto. (Dall'81' Ilija NESTOROVSKI S.V).

Seko FOFANA 6,5 – Ottima gara, forse la migliore dalla ripartenza. Gioca un po' a tutto campo, copre bene gli spazi.

Ken SEMA 6,5 – Uno dei migliori. Sulla sinistra va spesso al cross. Bene nel lancio che porta al gol Lasagna nel primo tempo (Dal 65' Marvin ZEEGELAAR 6,5 - Entra e si fa ammonire dopo qualche secondo. Poi però sale di tono e offre un grande assist per il secondo gol di Lasagna).

Łukasz TEODORCZYK 5,5 – Fa a sportellate un po' con tutti, ma non riesce mai a rendersi utile in zona offensiva. (Dal 71' Stefano OKAKA 5 - Gotti lo manda dentro nella ripresa, ma non tocca mai palla).

Kevin LASAGNA 7,5 - Ok, l'Udinese esce ancora sconfitta, ma che partita di Kevin! Per tutto l'incontro tiene impegnata tutta la difesa ospite, segnando anche due fantastici gol. Peccato.

All. Luca GOTTI 6,5 - La sua Udinese gioca una buona partita, o meglio: l'inizio non è dei migliori, ma grazie alla rete di Lasagna la squadra bianconera si sveglia e mette in seria difficoltà gli ospiti. Coraggioso a cambiare gli attaccanti dopo la sconfitta dello scorso match, purtroppo perde ancora. La classifica piange, urge un cambio di rotta.

Lasagna - Udinese-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

=== ATALANTA ===

Pierluigi GOLLINI 6 - Sui gol subiti non ha colpe. Per il resto fa il suo.

Rafael TOLOI 6 - L'unico sufficiente dei tre dietro titolari, anche perché deve occuparsi di Teodorczyk che non crea nessun pericolo.

Mattia CALDARA 5,5 - Quando Djimsiti viene sostituito, è lui che si prende in marcatura Lasagna e perde costantemente ogni duello.

Berat DJIMSITI 5 - Partita dai due volti. Bene sino al minuto 31, quando si fa battere da Lasagna che lo salta e riapre il match. (Dal 45' José Luis PALOMINO 6 - Entra e fa il suo, tenendo come può gli attaccanti avversari).

Hans HATEBOER 6 - Vince qualche duello sulla fascia, ma spesso si fa battere da un ottimo Sema. (Dal 59' Robin GOSENS 6 - Continua sulla falsariga di Hateboer).

Mario PASALIC 5 - Non perfetto. Dovrebbe spesso aiutare la difesa, ma viene costantemente saltato. (Dal 59' Marten DE ROON 5,5 - Entra ma non brilla e da quella fascia l'Udinese fa male).

Remo FREULER 6,5 - Corre, lotta, perde luciditá in fase di appoggio, ma gioca una gara gagliarda. Aiutato anche da uno Stryger Larsen che non punge.

Timothy CASTAGNE 5,5 - Passo indietro rispetto al match grandioso contro la Lazio. Oggi corre, ma spesso a vuoto e non riesce mai ad essere nel vivo dell'azione.

Muriel, Zapata - Udinese-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Ruslan MALINOVSKYI 7 - Il più pericoloso nella prima frazione. Diverse conclusioni dalla distanza, sempre nel vivo dell'azione. Si prende però un giallo, immeritato, che gli farà saltare il prossimo match. (Dal 52' Luis MURIEL 7,5 - Il suo ingresso cambia l'incontro. Quest'Atalanta oggi fatica, ma grazie ai due super gol del colombiano espugna la Dacia Arena. Luis è questo, prendere o lasciare: errori grossolani, anche oggi perde una volta il pallone sulla tre quarti e rischia clamorosamente. Poi però illumina la serata con due perle di rara bellezza, fondamentali per proseguire la rincorsa alla Champions).

Alejandro GOMEZ 6 - A corrente alternata, ma sempre utile. Oggi mette a segno l'ennesimo assist di una stagione sontuosa. (Dall'80' Josip ILICIC S.V)

Duvan ZAPATA 6,5 - Dopo la brutta partita contro la Lazio, si riscatta con l'ennesima prestazione fatta di botte, contrasti e duelli aerei. Fa il suo, mettendola dentro alla prima occasione.

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 - Oggi l'Atalanta non brilla, anzi in alcune fasi prende paga da una buona Udinese. Ma una grande squadra di vede dai titolari, ma anche dalla panchina, e stavolta ringrazia un super Muriel. Tre punti decisivi, fondamentali in ottica Champions.

