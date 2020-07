Diamo i voti ai protagonisti della sfida della Dacia Arena, vinta dai salentini grazie ai gol di Mancosu e Lapadula. Inutile il gol di Samir per i friulani

--- Le pagelle dell'Udinese ---

Juan MUSSO 6 - Paratona nel finale su bordata dal limite di Falco. Sui due gol non colpevole

Serie A Il Milan vince ancora grazie a Ibrahimovic. Immobile a -1 da Higuain; Lecce ancora vivo DA 2 ORE

Rodrigo BECAO 5 - Regala il pareggio ai salentini per un fallo di mano ingenuo in area di rigore

William TROOST-EKONG 5 - Se per un tempo non ha dovuto muovere un dito, nella ripresa perde la marcatura di Lapadula in occasione del gol-vittoria. Errore imperdonabile

Caetano SAMIR 6,5 – Un mostro sulle palle alte. Terzo tempo perfetto sul corner di De Paul (gol), rischia di bissare su azione fotocopia nella ripresa (fuori di poco). E in difesa è un muro

Hidde TER AVEST 5,5 – Spinge poco e con poca convinzione sulla destra

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Assist per Samir e ennesima partita post-lockdown di un'altra categoria. Sfiora pure il gol con una punterlata di mancino. Cala nel finale

Souza WALACE 6 – Fa il suo compitino senza strafare

Seko FOFANA 6 - Devastante dal punto di vista fisico: con i suoi inserimenti centrali spacca in due le linee difensive del Lecce, provando la conclusione o dispensando l'ultimo passaggio. Come Rodrigo cala nel finale e Gotti se ne accorge (dal 70' ZEEGELAAR 5 - Si fa anticipare da Lapadula sul 2-1)

Ken SEMA 5,5 - Il quarto uomo dell'attacco dell'Udinese nel primo tempo, più in difficoltà nella ripresa quando Falco e Donati premono sull'acceleratore

Stefano OKAKA 6 - Partita sufficiente, nulla di più (dal 54' LASAGNA 5,5 - 100esima presenza con l'Udinese non festeggiata con gol, anzi se ne mangia uno a tu per tu con Gabriel)

Ilija NESTOROVSKI 5,5 - Per larghi tratti del match fuori dal gioco dell'Udinese, poi si sveglia e segna (gran gol), ma la posizione è irregolare. Poco altro

All. Luca GOTTI 5,5 - La sua Udinese è viva e affamata nel primo tempo, poi però le motivazioni sul campo di calcio contano e alla lunga il Lecce la spunta. Poco male.

L'esultanza di Lapadula in Udinese-Lecce Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle del Lecce ---

GABRIEL 7 - Attento, in particolare sulle uscite basse. Decisiva una sua parata su De Paul poco prima del gol-speranza di Lapadula

Giulio DONATI 6 – In costante proiezione offensiva con continue sovrapposizione su Mancosu. Unica pecca: si lascia scappare Samir in occasione dell'1-0 dei friulani

Nehuen PAZ 5,5 - Salterà il match contro il Parma per un'ammonizione ingenua. Liverani non rischia e lo toglie a inizio ripresa (dal 51' MECCARIELLO 6 - Con lui il Lecce rischia molto meno)

Fabio LUCIONI 6 – Uno dei protagonisti emotivi della vittoria del Lecce: non molla fino all'ultimo secondo

Marco CALDERONI 6 – Non ha i 90' nelle gambe e si vede: cede nella ripresa (dal 51' DELL'ORCO 6 - Grande apporto per la vittoria in termini di intensità)

Marco MANCOSU 7 – Dopo gli errori con Lazio e Genoa, si presenta dal dischetto con il tabellone dietro la porta che segna il 2-0 del Sassuolo contro il Genoa. Il capitano del Lecce calcia con il destro ad incrociare, pallone da una parte e Musso dall'altra. Freddo come il sangue di un cobra, lascia il campo per una brutta botta al costato. Sarà importante recuperarlo per l'ultimo amen contro il Parma (dal 56' MAJER 6 - Un paio di spunti di qualità. Non era facile sostituire Mancosu)

Jacopo PETRICCIONE 5,5 – Troppo lento e prevedibile in cabina di regia contro due come De Paul e Fofana (dall'83' TACHTSIDIS S.V.)

Antonin BARAK 6,5 – Il centrocampista ceco di proprietà dell'Udinese dà ordine alla manovra dei salentini con frequenti cambi di fronte e firma l'assist decisivo. Ultima partita e poi sarà di nuovo dei friulani

SHAKHOV 5 - Prestazione ectoplasmatica

Filippo FALCO 6,5 - Dai suoi piedi si crea sempre un pericolo: tira da ogni posizione. Gli manca solo il gol alla fine

Gianluca LAPADULA 7,5 - Un gol pesantissimo che tiene vive le speranze salvezza del Lecce. Un tap-in da vero rapace dell'area di rigore. Si muove tantissimo sul fronte d'attacco, a volte a vuoto, ma il suo apporto anche in termini di spinta emotiva è decisivo. Si infortuna per esultare, speriamo non sia nulla di grave (dall'83' SAPONARA S.V.)

All. Fabio LIVERANI 7 - Impossibile stare fermi in gare del genere (soprattutto se a Reggio Emilia il Sassuolo sta giustiziando il Genoa, tua diretta rivale). La sua stessa presenza fisica carica i suoi che fino all'ultimo ci credono e rimandano tutto alla 38a. Ci avrebbe messo la firma, ora che vinca il migliore

Serie A Cuore Lecce! Mancosu e Lapadula piegano l’Udinese: Liverani si gioca la salvezza negli ultimi 90' DA 2 ORE