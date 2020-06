Le pagelle di Verona-Napoli 0-2: Zielinski ispirato, Verre sprecone

Diamo i voti ai protagonisti del match del Bentegodi: il migliore in campo è Zielinski, Milik e Lozano si fanno trovare pronti. Rimandato Verre.

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 6,5 - Incassa due gol ma non ha grandi colpe. Evita altre reti con parate puntuali ed è bravo a chiudere lo specchio in uscita.

Amir RRAHMANI 5,5 - Si fa cogliere impreparato sul primo gol subito, prestazione non sufficiente nel complesso.

Marash KUMBULLA 5,5 - Ha grosse responsabilità anche lui sulla mancata marcatura di Milik e le palle alte diventano un problema anche nella ripresa.

Alan EMPEREUR 6 - L'unico che si salva nella difesa del Verona è lui: limita i danni.

Davide FARAONI 6,5 - Sempre nel vivo delle azioni, crossa e si inserisce in area per ricevere il pallone sul secondo palo. Ha 4-5 occasioni da gol, una volta insacca ma l'arbitro annulla. Insomma, ennesima prova positiva.

Miguel VELOSO 6 - I piazzati calciati da lui sono sempre un pericolo così come le conclusioni dalla distanza con entrambi i piedi.

Sofyan AMRABAT 5,5 - Fa un po' di confusione là in mezzo e perde qualche duello di troppo (dall'84' Mariusz STEPINSKI s.v.).

Darko LAZOVIC 6 - Offre buoni palloni in profondità, cala nel finale (dall'84' Federico DIMARCO s.v.).

Valerio VERRE 5 - Agisce in marcatura su Demme, ma si divora un gol a porta spalancata e non si riprende più. Alla prossima (77' Matteo PESSINA s.v.).

Mattia ZACCAGNI 6 - Qualche pausa e qualche lampo, come quello che porta al gol, viziato però da un tocco di mano che la VAR rileva. Luci e ombre (dal 70' Eddie SALCEDO 5,5 - Non dà la vivacità che ci si attendeva).

Samuel DI CARMINE 6 - Tira appena può, non ci pensa, la doppietta al Cagliari gli ha dato fiducia e si vede. Juric lo fa rifiatare (dal 67' Giampaolo PAZZINI 5,5 - In mischia lotta ma senza risultati).

All. Ivan JURIC 6 - Poco da rimproverarsi, la squadra è viva e poteva essere più fortunata. Occhio alle disattenzioni sui piazzati.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6,5 - Una saracinesca, come contro l'Inter anche se in questo caso compie meno interventi proibitivi.

Giovanni DI LORENZO 6 - Si spinge spesso nella metà campo avversaria, ma concede troppo in fase difensiva.

Nikola MAKSIMOVIC 6 - Meno brillante rispetto alla Coppa Italia, ma cresce con il passare dei minuti.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - A Verona è lui il punto fermo. Ottima la chiusura su Di Carmine in avvio e tutta la prestazione è da leader.

Elseid HYSAJ 5,5 - Anello debole della catena di difesa, giustamente sostituito (dal 67' Faouzi GHOULAM 6,5 - Il suo assist per Lozano è un punto di ripartenza. Non giocava da ottobre).

Piotr ZIELINSKI 7 - Il più ispirato. Dà al Napoli inventiva e soluzioni che mettono in ginocchio la difesa del Verona.

Diego DEMME 6 - In mezzo al campo fa un lavoro di quantità, ha ancora molti margini di miglioramento ma dà equilibrio (dal 72' Stanislav LOBOTKA 6 - Fa legna in mezzo al campo nel finale).

ALLAN 5,5 - Ha un'occasione a inizio ripresa e la spreca. Non è questo il miglior Allan (dal 67' FABIAN RUIZ 6 - Più dinamico ed efficace rispetto al compagno di reparto).

Matteo POLITANO 6,5 - Bene nell'assist, negli angoli e nei tiri da fuori. Nel Napoli di Gattuso ha trovato una squadra che lo può esaltare (dall'84' Hirving LOZANO 6,5 - Entra, segna e si mangia un gol. Impatto importante).

Arkadiusz MILIK 6,5 - 47 gol in 112 partite con il Napoli, uno ogni 132 minuti. Calciatore controverso, ma quando Giuntoli dice che costerà "molti soldi" ha ragione da vendere. Attaccante moderno (dal 72' Dries MERTENS 6 - Si vede poco, ma nelle rotazioni è sempre utile).

Lorenzo INSIGNE 6 - Non è la sua serata migliore, si sveglia nel finale con un tiro a giro (fuori misura) e un assist al bacio per Lozano (non sfruttato).

All. Gennaro GATTUSO 7 - Vince ancora in trasferta ed è un record per il Napoli. La squadra è totalmente con lui e i risultati si vedono. Ottimi anche i cambi.

