Le pagelle di Verona-Parma 3-2: bene Zaccagni e Pessina, malissimo Gervinho e Karamoh

=== VERONA ===

Marco SILVESTRI 5,5 - Incassa due gol e su entrambi ha qualche colpa. Il tiro di Kulusevski non sembra così impossibile, come nella seconda marcatura, dove poteva fare di più per evitare la respinta ravvicinata.

Amir RRAHMANI 5,5 - Si fa cogliere impreparato sul primo gol subito, Kulusevski lo salta facile. Prestazione non sufficiente nel complesso.

Paweł DAWIDOWICZ 5,5 - Poco incisivo, mai preciso, sembra sempre un po' in ritardo. (Dal 46' Alan Pereira EMPEREUR 6 - Entra nella ripresa e dà stabilità alla retroguardia veronese.

Koray GUNTER 6 - L'unico che dei titolari si salva nella difesa del Verona è lui: limita i danni.

Davide FARAONI 6 - Lotta e combatte sulla fascia contro un buon Gagliolo che spesso lo mette in difficoltà. Ma alla fine la sua prestazione è sufficiente.

Miguel VELOSO 6 - Sempre pericoloso tra piazzati calciati e corner. Molto utile.

Sofyan AMRABAT 6 - Non una serata spumeggiante per Amrabat, ma la sostanza in mezzo al campo c'è sempre.

Federico DIMARCO 5 - Nel primo tempo il Verona cerca sempre di passare dalla sua parte. Peccato che Dimarco non azzecchi un cross. (Dal 46' Darko LAZOVIC 5,5 - Ci si aspettava il cambio di passo in fascia con il suo ingresso, invece fatica enormemente).

Valerio VERRE 6,5 - Primo tempo male, molto meglio nella ripresa, dove si rende pericoloso in area e trova l'assist per il gol vincente di Pessina. (Dall'83' Emmanuel BADU S.V)

Fabio BORINI 5 - Tante ombre e poche luci. Non si vede mai, sembra sempre nella zona sbagliata del campo. (Dal 65' Matteo PESSINA 6,5 - Non combina poi molto, ma quello che fa è determinante. Pochi palloni toccati, uno però fondamentale: quello del gol vittoria).

Samuel DI CARMINE 6,5 - Non un primo tempo da ricordare, però ha il merito di inventarsi un rigore e di metterlo a segno proprio nel recupero della prima frazione. (Dal 46' Mattia ZACCAGNI 7 - E' lui che suona la carica nella ripresa per il Verona. Entra e dopo pochi minuti la mette dentro con un destro di pregevole fattura. Secondo tempo importante per l'attaccante e la sua squadra.).

All. Ivan JURIC 6,5 - Chi vince ha sempre ragione. Il Verona non gioca una partita fantastica ma sfrutta al meglio le occasioni capitate. Bravo ad utilizzare al meglio i cambi. Ora, con i 40 punti raggiunti, può divertirsi.

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6 - Sempre sicuro quando viene chiamato in causa. Sui gol non puó nulla. Bravo sulla girata di Verre.

Vincent LAURINI 6,5 - Bene a destra, si propone, sale, crossa. Uno dei migliori del Parma in questa ripartenza di campionato (Dal 76' Matteo DARMIAN S.V)

Simone IACOPONI 6 - Viene ammonito dopo pochi minuti, ma non demorde. Bravo nelle letture in anticipo. Ottimo sulle palle inattive.

BRUNO ALVES 5,5 - Anche lui perfetto sulle palle inattive, ha però sul groppone il rigore causato a fine primo tempo.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 - Positivo. Sfrutta un Borini non in giornata per provare qualche cavalcata offensiva. Premiato il suo impegno con il gol.

Gaston BRUGMAN 6,5 - In cabina di regia prova a fare il suo al meglio. Buona partita.

HERNANI 6 - Tanta corsa nel mezzo a servizio della squadra. Prova a rendersi pericoloso anche in attacco. (Dall'86' Luca SILIGARDI S.V).

Antonino BARILLA' 5 - Per la prima volta da titolare dopo la ripartenza, non sfrutta l'occasione. Anzi si fa ammonire dopo pochi minuti e il cartellino condiziona la sua partita. (Dal 46' Jasmin KURTIC 5,5 - Non riesce a prendere in mano il centrocampo, ne ad aiutare gli attaccanti in fasi offensiva).

Dejan KULUSEVSKI 6,5 - Gioca un'altra signora partita a tutto campo. Segna un bellissimo gol, se ne mangia però altri due clamorosi.

Andreas CORNELIUS 5 - Dopo alcune ottime prestazioni, passo indietro dell'imperioso danese che non riesce mai a farsi vedere (Dal 46' GERVINHO 5 - Impalpabile, chiuso al meglio dagli avversari).

Gianluca CAPRARI 5 - Dal suo arrivo a Parma non è mai riuscito sino ad ora a mettersi in luce con qualche prestazione decente. Anche oggi non sfrutta per nulla l'occasione ed è bocciato in toto. (Dal 61' Yann KARAMOH 4,5 - Usato col contagocce in questo periodo, ha la grande occasione nella ripresa. Ma in verità è il maggior colpevole della sconfitta del Parma, sbagliando tutto nel contropiede decisivo finalizzato da Pessina).

ALL. Roberto D’AVERSA 5,5 - Secondo KO di fila. Quello che fa più male è che per la seconda volta il Parma perde ma neanche stasera gioca una brutta partita. Punito dagli episodi. E poi troppi rigori sta subendo questa squadra. Urge limitare i danni in area di rigore.

