Colpaccio degli uomini di Liverani, che in una partita dalle mille emozioni ribaltano il vantaggio di Caicedo con Babacar e Lucioni: sorpasso momentaneo al Genoa. Seconda sconfitta consecutiva per Inzaghi

Il calcio come esperienza emotiva in tutta la sua bellezza e crudeltà, a seconda del punto di vista, si è manifestato senza avvisare al Via del Mare. Il Lecce ha vinto, la Lazio ha perso e tutti siamo rimasti incollati allo schermo fino al 100'. Tanto è durata questa folle partita che ci regala due verdetti: la Lazio deve dire definitivamente addio allo Scudetto e il Lecce torna a sperare nella salvezza, con il soprasso momentaneo al quart'ultimo posto sul Genoa. Ma andiamo con ordine. Pronti-via e i salentini trovano il vantaggio con un capolavoro di Mancosu, ma Maresca annulla per tocco di mano dopo l'on-field review. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo o di recriminare, anche qua a seconda del punto di vista, che Gabriel regala a Caicedo il gol del vantaggio. Da 1-0 a 0-1. Ma è solo l'inizio. Babacar pareggia, Mancosu spara alle stelle il rigore assegnato ancora con l'on-field review allo scadere del primo tempo. Si torna in campo e il Lecce va avanti con Lucioni. Da quel momento lo psicodramma si fa ancora più intenso: la Lazio attacca testa bassa, il Lecce salva tutto il salvabile sia grazie alla stoicità dei propri difensori che grazie ai riflessi di Gabriel, croce e delizia della serata. Finisce con il morso di Patric ai danni di Donati (rosso) e con il rigore chiesto dalla Lazio all'ultimo secondo.

Il tabellino

LECCE-LAZIO 2-1 (primo tempo 1-1)

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara (dal 59' Farias); Babacar (dal 51' Majer). All. Liverani.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (dal 46' Luiz Fellipe); Lazzari (dal 85' Adekanye), Parolo (dal 70' Cataldi), Leiva (dal 46' Milinkovic-Savic), Luis Alberto, Jony (dal 46' Lukaku); Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Fabio Maresca.

Gol: 5' Caicedo (LA), 30' Babacar (LE), 47' Lucioni (LE)

Assist: 1-1 Falco (LE), 2-1 Mancosu (LE)

Ammoniti: Caicedo (LA), Donati (LE), Radu (LA), Gabriel (LE), Petriccione (LE), Immobile (LA)

Espulsi: Patric (LA)

La cronaca in 11 momenti chiave

4’ ANNULLATO IL GOL DI MANCOSU - Il centrocampista del Lecce sfrutta il tanto campo a sua disposizione e calcia con il sinistro da fuori area: pallone sotto l'incrocio, rete capolavoro. Ma Maresca viene richiamato all’on-field review per un tocco di mano dello stesso Mancosu nel controllare il pallone: rete annullata!

5’ VANTAGGIO DI CAICEDO - Clamoroso errore di Gabriel, che rinvia male: Parolo calcia, il portiere respinge e Caicedo non può sbagliare a porta vuota sulla ribattuta.

30’ PAREGGIO DI BABACAR - Acerbi chiude su Mancosu al limite dell'area, subentra Falco che va sul fondo e crossa di destro: stacco indisturbato di Babacar, pallone nell'angolino.

38’ Check del Var per un possibile tocco di mano di Falco su cross di Jony, ma non viene assegnato il rigore.

45’ +2 - CALCIO DI RIGORE PER IL LECCE - Mano di Patric in tuffo su tentativo di cross basso di Calderoni! C'è prima il tocco con il ginocchio (ma sappiamo che non è più una discriminante), pessima palla persa dalla Lazio.

45+5 MANCOSU FALLISCE IL RIGORE - Lunghissimo controllo al Var, con anche l'on-field review. Confermato il penalty, ma il centrocampista del Lecce calcia malissimo e manda sul fondo!! Primo rigore fallito in stagione.

47' VANTAGGIO DI LUCIONI - Stacco di testa vincente su calcio d'angolo di Mancosu, errore di Acerbi in marcatura.

69' PETRICCIONE SALVA SULLA LINEA - Colpo di testa di Luiz Felipe da corner, Gabriel battuto: provvidenziale l'intervento del centrocampista appostato sulla linea di porta.

87' GABRIEL SALVA SU ADEKANYE - Colpo di testa a botta sicura al limte dell'area piccola, riflesso pazzesco del portiere del Lecce.

90'+3 PATRIC MORDE DONATI: ROSSO - Qualche problema con Donati, morso sul braccio!! Incredibile. Arriva il rosso su segnalazione del Var.

90'+9 GABRIEL SALVA ANCORA - Testa di Milinkovic a scavalcarlo, miracolo in tuffo del portiere.

